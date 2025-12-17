Judiciales

El Consejo de la Magistratura habilitó la feria judicial para avanzar en investigaciones contra tres jueces

La Comisión de Acusación resolvió por unanimidad continuar durante el receso de enero las actuaciones contra los magistrados Gastón Salmain, Pablo Díaz Lacava y Alejandro Maraniello, cuyas situaciones procesales avanzan en paralelo en el ámbito judicial y administrativo

Guardar
Decisión unánime. La Comisión de
Decisión unánime. La Comisión de Acusación, presidida por el senador Luis Juez, aprobó sin disidencias continuar durante el receso judicial las actuaciones contra los jueces Salmain, Díaz Lacava y Maraniello

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura resolvió este miércoles habilitar la feria judicial para avanzar en las investigaciones disciplinarias contra el juez federal de Rosario Gastón Salmain, el integrante del Tribunal Oral Federal de La Pampa Pablo Díaz Lacava y el juez civil y comercial federal Alejandro Maraniello, en una decisión adoptada por unanimidad.

La iniciativa fue impulsada por presidente del cuerpo, el senador nacional Luis Juez, quien puso a consideración de los consejeros que sería oportuno “tener habilitada la feria” del mes de enero, ya que el organismo contaba con “información en tres expedientes concretos, Salmain, Díaz Lacava y Maraniello”, en los que “se van a producir algunas situaciones”. La moción fue sometida a votación y aprobada sin disidencias.

De la reunión participaron presencialmente los consejeros Juez, César Grau, Alberto Maques, María Fernanda Vázquez, Álvaro González y Vanesa Siley, mientras que el diputado nacional Rodolfo Tailhade intervino por videoconferencia, ya que se encuentra internado por un problema de salud.

El juez Gastón Salmain
El juez Gastón Salmain

La decisión permitirá continuar durante el receso judicial con medidas de prueba y otras diligencias en las actuaciones disciplinarias que involucran a los tres magistrados, cuyas situaciones procesales avanzan en paralelo tanto en el ámbito del Consejo como en sede judicial.

La Comisión acusatoria es el órgano del Consejo dedicado a evaluar las diferentes presentaciones contra jueces federales y nacionales. Para eso, tiene la potestad de generar pruebas y, eventualmente, formular una acusación y proponer al Plenario la suspensión y el envío a juicio político ante el Jurado de Enjuiciamiento.

En el caso de Gastón Salmain, la Comisión resolvió continuar el trámite disciplinario en un contexto en el que el magistrado enfrenta múltiples causas penales. Y es que el juez fue indagado a comienzos de diciembre en la causa conocida como “Attila”, en la que está imputado por su presunta participación en una maniobra que habría permitido a una financiera acceder a 10 millones de dólares al tipo de cambio oficial en diciembre de 2023, pese a las restricciones cambiarias vigentes.

El juez Pablo Ramiro Díaz
El juez Pablo Ramiro Díaz Lacava (Foto: planbnoticias)

En esa causa se lo investiga por asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y prevaricato, a partir de una resolución judicial que habilitó la operatoria en cuestión. El magistrado negó los cargos.

En paralelo, Salmain sumó una nueva investigación por presunto abuso de autoridad, luego de que, tras un allanamiento y el secuestro de su teléfono celular en octubre, enviara oficios a organismos de seguridad para conocer detalles de la pesquisa en la que él mismo estaba siendo investigado. De acuerdo a la acusación, el juez habría intentado acceder a información reservada valiéndose de su cargo. Ese trámite se sumó a las actuaciones penales ya en curso, mientras el Consejo evalúa si los hechos configuran mal desempeño en su conducta.

Respecto de Pablo Díaz Lacava, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa, la apertura de la feria apunta a recabar más información en un panorama en el que el magistrado resultó procesado penalmente en dos instancias. En junio de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca confirmó su procesamiento por lesiones leves y graves, amenazas simples y coactivas, cometidas contra trabajadores y trabajadoras judiciales en un contexto de violencia laboral y de género.

Esa resolución, firmada por los camaristas Silvia Fariña y Pablo Candisano Mera, ratificó lo decidido en por el juez federal de Santa Rosa Juan José Baric y amplió la imputación al incorporar el delito de abuso de autoridad, además de confirmar imputaciones por desobediencia y retardo de justicia. Los hechos analizados incluyen acciones destinadas a amedrentar e intimidar al personal del tribunal y el presunto incumplimiento de restricciones de acercamiento impuestas de manera cautelar.

El juez Alejandro Maraniello
El juez Alejandro Maraniello

En cuanto al juez civil Alejandro Patricio Maraniello, el órgano acusatorio del Consejo busca producir elementos dentro de la causa disciplinaria iniciada a partir de denuncias por acoso sexual y maltrato laboral, formuladas por empleadas de su juzgado.

El magistrado es investigado por presuntos episodios de abuso de poder y conductas inapropiadas en el ámbito laboral, en una etapa centrada en la producción de prueba. Maraniello adquirió notoriedad pública en los últimos meses por haber dictado una medida cautelar vinculada a la difusión de supuestos audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decisión que no integra el objeto de las denuncias actualmente bajo análisis en el Consejo.

La sesión de este miércoles fue la última presidida por Luis Juez al frente de la Comisión de Acusación. El senador cordobés, que tiene a su cargo las actuaciones de los tres magistrados investigados, dará paso a partir del próximo período al consejero Alberto Maques.

Temas Relacionados

Consejo de la MagistraturaComisión de AcusaciónLuis JuezPablo Díaz LacavaGastón SalmainPatricio MaranielloMal desempeñoFeria JudicialJuicio políticoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Confirmaron procesamientos por venta de datos de tarjetas de crédito en grupos de Telegram y WhatsApp

Entre los acusados hay una supuesta empleada infiel que entregaba información sensible de clientes de la empresa para la que trabajaba

Confirmaron procesamientos por venta de

Sur Finanzas: los tres detenidos pidieron ampliar sus declaraciones indagatorias

La tesorera y dos choferes de la financiera de Ariel Vallejo están acusados de intentar ocultar pruebas y hasta ahora guardaron silencio

Sur Finanzas: los tres detenidos

Hallaron muerto a un suboficial del Ejército en un cuartel de Corrientes

La Justicia abrió una investigación para determinar las causas del deceso. “Asumí para hacerme cargo de estas tristes situaciones”, dijo el ministro Carlos Presti

Hallaron muerto a un suboficial

La familia de un alumno ganó un juicio contra una agencia por un viaje de egresados que nunca se realizó

Un juez reconoció el derecho a recuperar el dinero abonado y a recibir una compensación por el perjuicio sufrido, tras la suspensión del crucero de fin de curso contratado para su hijo

La familia de un alumno

Lesa humanidad: Casación avaló la prisión preventiva del ex médico Jorge Bergés y pidió celeridad en el juicio

El máximo tribunal penal del país tomó nota de la medida cautelar sobre el imputado, quien afronta cargos por supuestos crímenes cometidos durante la última dictadura militar en la comisaría 5ª de La Plata. También instó a la sede encargada del debate oral a que acelere el proceso

Lesa humanidad: Casación avaló la
DEPORTES
PSG derrotó al Flamengo en

PSG derrotó al Flamengo en tanda de penales y se consagró campeón de la Copa Intercontinental

La FIFA confirmó la creación de un “festival” Sub 15 para 2026: “Un paso natural y muy alegre”

“Su estilo de vida no era adecuado”: la llamativa polémica en la que se vio envuelto Icardi mientras define su futuro

Horacio Zeballos sigue haciendo historia: es el primer argentino Campeón del Mundo ITF en dobles

El llanto de la estrella Victor Wembanyama tras la final de la NBA Cup: “Lo siento, he perdido a alguien”

TELESHOW
Cuánto cuesta el vestido con

Cuánto cuesta el vestido con el que Antonela Roccuzzo deslumbró en redes

La aclaración de Homero Pettinato tras su renuncia en vivo a Sería increíble: “Nada que ver con mi escándalo”

La palabra de Ana Rosenfeld sobre Nicolás Payarola en medio de su detención: “Empecé a hacer una investigación”

La desopilante charla de Martín Bossi con Laurita Fernández y Gustavo Bermúdez desde Mar del Plata: “Les busco casa”

Mauro Icardi contundente contra los abogados de Wanda Nara: “El león no discute con hienas”

INFOBAE AMÉRICA

Israel disparó un proyectil de

Israel disparó un proyectil de mortero que dejó al menos 10 heridos en una zona residencial de Gaza

Zelensky advirtió que Rusia planea extender las hostilidades en Ucrania: “Quieren socavar la diplomacia”

Bad Santa: la historia desconocida de la comedia que casi nadie quiso protagonizar y se convirtió en un clásico navideño

Las sanciones de Estados Unidos golpean el flujo de dólares del régimen de Maduro y avivan la inflación en Venezuela

El nuevo canciller de Bolivia aseguró que la crisis venezolana solo se resuelve con una transición democrática