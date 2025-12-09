Indagaron al juez Gastón Salmain, imputado por corrupción en Rosario: negó todo y dijo que sufre persecución

Gastón Salmain, juez federal de Rosario

Después de dos intentos fallidos por tomarle declaración, este martes finalmente indagaron al juez federal de Rosario Gastón Salmain en la causa “Attila”, donde está imputado por -presuntamente- haber recibido coimas a cambio de facilitarle 10 millones de dólares a una financiera mientras había cepo y brecha cambiaria.

La acusación contra el magistrado versa sobre una resolución que firmó en diciembre de 2023, con la que autorizó a la empresa Attila Fideicomisos S.R.L. a comprar dólar oficial por un monto de 10 millones en moneda extranjera, supuestamente para hacer un “rulo” con el valor blue y luego girar el dinero al exterior.

Detrás de esa empresa estaba el financista Fernando Whpei, quien admitió la maniobra fraudulenta al declarar como arrepentido. Es el mismo imputado colaborador que admitió pagar coimas y planificar extorsiones con otro juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, detenido con domiciliaria luego de renunciar a su cargo.

Según la sospecha de los investigadores, Salmain y su presunto cómplice, el escribano Santiago Busaniche -también imputado-, pidieron una coima del 10% de la maniobra.

La indagatoria

Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, presentó un escrito y compareció esta mañana frente al juez Carlos Vera Barros, su par del Juzgado Federal N° 4. No respondió preguntas. Está imputado por asociación ilícita, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionarios público, cohecho y prevaricato.

Había logrado postergar sus dos citaciones previas por cuestiones médicas. Primero por una urgencia relacionada con un cuadro de vértigo y luego por una operación que ya tenía prevista.

De la audiencia de este martes también participaron sus defensores, Ignacio Carbone y Gustavo Feldman, y varios fiscales que integran el equipo que investiga la corrupción en los tribunales de esa ciudad.

El magistrado acusado negó los cargos en su contra y se defendió al señalar que Whpei, el arrepentido que lo incriminó, “mintió, hizo afirmaciones contrarias a la verdad”, tal vez para mejorar su propia situación procesal.

Puntualmente desmintió una reunión que habría ocurrido el 2 de octubre de 2023, cuando Salmain -de acuerdo a la imputación- habría recibido a Whpei en su despacho. Allí se cree que el financista le mostró un boceto del pedido que haría luego para que Attila acceda al Mercado Único Libre de Cambios (MULC), algo que el juez aprobó para luego pedirle que ultime los detalles con Busaniche.

Fernando Wphei, detenido e imputado colaborador. Foto: Ministerio Publico Fiscal

También atacó la acusación del Ministerio Público Fiscal y dijo ser víctima de una persecución política y mediática. Y además defendió la legalidad de la resolución que benefició a Attila.

Para fortalecer su defensa, Salmain solicitó al juez Vera Barros que ordene una serie de peritajes e informes al Banco Central, además de testimonios de empleados de los tribunales federales de Rosario.

La imputación

En el fallo con el que se habría concretado el delito, el titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario autorizó a Attilla a hacerse con dólares al valor oficial porque las restricciones del Gobierno se impusieron en septiembre de 2019 y la deuda que alegaba la empresa como excusa para acceder al MULC era anterior.

En aquel entonces, cinco días antes del cambio de la asunción de Javier Milei como presidente, el dólar oficial se vendía a $379 y el blue a $955.

Según consta en documentos judiciales a los que tuvo acceso Infobae, la firma adquirió al menos USD 1.128.850 y los transfirió a la empresa acreedora “DB ACF Netherlands BV”, que habría otorgado una línea de financiamiento en noviembre de 2018.

Atilla hizo estas operaciones como fiduciaria del fideicomiso privado Doubleblue Argentina Credit Trust II, que comparte casi idénticamente las siglas con la empresa que reclamaba la deuda.

Así, el desvío del dinero al extranjero podría haberse disimulado con una deuda que se pagaron a sí mismos, sospechan los investigadores.

Con el cambio de gestión los precios del dólar cambiaron y la brecha se minimizó, algo que virtualmente eliminó el “rulo financiero”. ¿La devaluación frustró el negocio de Whpei y Salmain? El equipo de fiscales que lleva adelante la causa no lo descarta.

La hipótesis de que la ganancia del financista pudo haberse achicado mucho más de lo esperado se enlaza con el posterior accionar del juez, quien remitió el caso al Ministerio Público Fiscal “a sus efectos”, sugiriendo que se revisara si había existido algún delito.

Sobre este punto hizo una mención llamativa en su indagatoria de hoy. Dijo que él mismo “denunció a Whpei”, para intentar despegarse de la maniobra. Los fiscales percibieron esto como un paso en falso: sin querer, reconoció que sabía que el financista estaba detrás de Attila.

El equipo del Ministerio Público Fiscal que investiga la corrupción judicial en Rosario está integrado por los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de la Procuración de Lavado de Activos (PROCELAC), quienes colaboran con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Más causas

El lunes próximo se formalizará otra investigación contra Salmain, por abuso de autoridad. El fiscal coordinador de Rosario Javier Arzubi Calvo lo imputará por el accionar que tuvo luego de un fallido intento de allanamiento a su despacho, en el marco de la investigación relatada previamente.

Eso ocurrió el 17 de octubre último, cuando además la Policía de Seguridad Aeroportuaria le requisó su auto y le secuestró su celular, en un operativo realizado en la Ciudad de Buenos Aires.

Aunque la causa estaba bajo secreto de sumario -y con él como principal imputado-, Salmain intentó acceder al expediente y envió un oficio a las autoridades de la PSA para que le informaran detalles de los procedimientos y nombres de los agentes que intervinieron.

Esta segunda investigación se rige bajo el nuevo sistema acusatorio. Esto quiere decir que aunque no está citado a indagatoria como en el caso anterior, el juez puede declarar o defenderse de lo que se lo acusa.

Salmain también enfrenta denuncias en el Consejo de la Magistratura que tuvieron avances en las últimas semanas y podrían derivar en su destitución.