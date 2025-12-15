Sigue detenida y se negó a declarar la tesorera de Sur Finanzas: de qué se la acusa

El allanamiento donde quedó detenida la tesorera de Sur Finanzas

La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, quedó detenida, acusada como coautora de presunto “encubrimiento agravado por destruir, ocultar e inutilizar prueba”, y también por ser especialmente grave el delito precedente de lavado de activos.

La misma acusación pesa sobre dos choferes detenidos junto con ella el jueves último en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera, cuando -según la imputación- se llevaban cajas con documentación y otros elementos de prueba.

El sábado por la noche el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Luis Armella, negó la excarcelación tras recibir un dictamen de la fiscal del caso Cecilia Incardona, quien se opuso a conceder ese beneficio.

La tesorera y los dos choferes llegaron a una primera cita a declaración indagatoria el viernes con un abogado de Sur Finanzas. “Ella estaba bastante nerviosa”, describieron a Infobae fuentes del caso y finalmente se resolvió apartar a esta defensa por un posible conflicto de intereses.

La fiscalía le ofreció a la tesorera, quien ya designó nueva abogada, declarar como imputada colaboradora, algo que por el momento no tuvo respuesta.

El allanamiento

La mujer quedó presa el jueves último, durante un allanamiento al galpón, donde se encontraron cajas con documentación de la financiera de Vallejo, entre otras evidencias que se sospecha se buscó ocultar en el marco de las investigaciones de las que es objeto.

En el galpón de Turdera hallaron un CPU, cajas fuertes y de seguridad, entre otros elementos. Además, también se requisó el domicilio personal de esta empleada y un local de computación.

El hallazgo ocurrió luego del llamado de un vecino a la fiscalía de Lomas de Zamora a cargo de Cecilia Incardona. El hombre, cuya identidad se mantiene en reserva, contó que había visto cuatro camionetas ploteadas con el nombre de la financiera investigada por supuesto lavado de activos estacionar en el lugar para descargar todo tipo de cosas e ingresarlas al galpón.

La fiscal comunicó la información recibida al juez Armella, quien tras tareas de inteligencia en el lugar ordenó el allanamiento.

La fiscal federal Cecilia Incardona interviene en el caso Sur Finanzas

El hombre que llamó dijo ser un comerciante de 72 años, de la zona de Turdera y contó que hace unos 20 o 25 días vio por la tarde las camionetas que “hacían una mudanza”.

Relató que observó cómo ingresaban cajas al galpón ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 11818, “al lado de un lavadero de autos, a 20 metros del Outlet de Turdera”, según informaron a Infobae fuentes judiciales. “Trajeron un montón de cajas” y además hicieron varios viajes en esa misma tarde, narró.

Al denunciante le llamó la atención que los vehículos iban y venían muy rápido y precisó que camionetas serían marca Toyota SW4. “Era evidente que cambiaban cosas de lugar” dijo en la llamada porque, incluso, no levantaron la persiana del galpón sino que entraban por una puerta existente al costado.

Con base en esa información, la fiscalía le solicitó al juez Armella que constate el domicilio y en caso de que coincida con la descripción dada por el informante, autorice el allanamiento.

El magistrado ordenó el procedimiento al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal. Al llegar al lugar encontraron una de las camionetas y a la tesorera de Sur Finanzas que cargaba cajas.

En el vehículo había documentación y 5 celulares escondidos debajo del asiento, precisaron las fuentes.

La policía ingresó y encontró gran cantidad de cajas con documentación de la empresa, mucha de la cual aún se encuentra bajo análisis, al igual que el proceso de apertura de cajas fuertes encontradas en el galón.

Qué se investiga

Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco se ordenaron ya más de 35 allanamientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas

Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.

Se busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.

Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.

En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado de manera voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.

La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..

En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.

Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.

La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.