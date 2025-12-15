Judiciales

Casación ratificó la primera condena por trata a través de medios digitales y mantuvo la pena máxima de prisión

El tribunal rechazó el recurso de la defensa y confirmó así la condena a 25 años de prisión contra el responsable de captar y someter a mujeres mediante engaños y amenazas. Una de las víctimas se había quitado la vida luego de ser rescatada

Guardar
Casación ratificó la primera condena
Casación ratificó la primera condena por trata a través de medios digitales (Pexels)

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la primera condena en Argentina por trata de personas con fines de explotación sexual a través de medios digitales, imponiendo una pena de veinticinco años de prisión. El caso, que sentó un precedente judicial, expuso la gravedad de los delitos cometidos y las devastadoras consecuencias para las víctimas.

En abril de este año, y por primera vez en la historia judicial de Argentina, un tribunal condenó a un tratante de personas de forma virtual, sin necesidad de trasladar físicamente a las víctimas. Se trata del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°4 de la Ciudad de Buenos Aires, que en mayo pasado difundió los argumentos de la condena contra Fredy Junior Arturo Zea Ricardo, de 38 años, sentenciado a 25 años de prisión por abusar y explotar sexualmente a tres mujeres, una de las cuales se suicidó tras ser sometida a extensas jornadas de explotación virtual durante la pandemia.

El condenado engañaba a las mujeres con ofertas de trabajo como modelos, tuvo encerrada a sus víctimas en diversos departamentos de la Ciudad de Buenos Aires durante un lapso prolongado y las obligaba a prostituirse.

En la etapa final del proceso, el tribunal ordenó el embargo de un inmueble perteneciente al padre del condenado, utilizado como base de operaciones digitales y refugio para eludir la detención, así como el decomiso de una cuenta bancaria. Además, se dispuso el registro del perfil genético del sentenciado en la base de datos nacional de delitos contra la integridad sexual y se extrajeron testimonios para investigar a otros posibles implicados.

El fallo de Casación

Este lunes, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, declaró inadmisible el recurso extraordinario presentado por la defensa de Zea Ricardo, convalidando así la condena impuesta por ser autor penalmente responsable de los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por engaño, fraude, violencia, amenazas, abuso de una situación de vulnerabilidad y otros medios de intimidación y coacción.

La sentencia también incluyó el abuso sexual con acceso carnal, uno de ellos agravado por haber causado un grave daño a la salud de la víctima.

La investigación

La investigación se inició tras la denuncia de una de las víctimas, quien logró escapar de su cautiverio y solicitó ayuda a personal policial en la vía pública. Posteriormente, otra mujer presentó una denuncia similar tras huir del departamento donde estaba retenida. Una tercera víctima se presentó espontáneamente ante la Justicia al reconocer al imputado en los medios de comunicación.

Las tres mujeres relataron que Zea Ricardo las captó mediante engaños: en dos casos, a través de anuncios en un diario que ofrecían trabajos de modelaje o campañas de lencería; en el tercero, abordó a la víctima en un local bailable y le prometió empleo como promotora.

Trata de personas con fines
Trata de personas con fines de explotación sexual (Humanium)

Una vez contactadas, el condenado trasladaba a las mujeres a distintos departamentos del barrio de Retiro en la Ciudad de Buenos Aires, donde las mantenía bajo control y las obligaba a prostituirse tanto por medios digitales, utilizando diversas plataformas, como con clientes presenciales que acudían a los departamentos. Zea Ricardo se quedaba con el dinero generado por la explotación.

Durante el proceso judicial se comprobó que las víctimas sufrieron abusos físicos, psicológicos y sexuales. Declararon que eran forzadas a mantener relaciones sexuales con terceros y con el propio acusado, recibían amenazas, golpes y humillaciones, y sus movimientos eran vigilados permanentemente mediante cámaras. El imputado les hacía creer que formaban parte de una sociedad y que obtendrían ganancias, aunque solo les entregaba sumas mínimas de dinero.

En el contexto de las restricciones de circulación impuestas durante la pandemia de COVID-19, Zea Ricardo modificó el esquema de explotación y obligó a una de las víctimas a exhibirse sexualmente frente a una cámara conectada a sitios de contenido pago, sometiéndola a exposición constante, ausencia de descanso y la obligación de aprender códigos y prácticas desconocidas para ella. Esta joven, tras escapar del cautiverio y recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico por los traumas sufridos, se suicidó.

El caso, ocurrido entre 2017 y 2020, marcó un hito en la jurisprudencia de nuestro país y se constituyo en la primera condena por trata de personas con fines de explotación sexual a través de medios digitales.

Temas Relacionados

Trata de personas Cámara Federal de Casación Penal Buenos Aires Explotación sexual Sala IVÚltimas noticias

Últimas Noticias

Ruta del dinero K: Casación habilitó la ejecución de decomisos por más de USD 61 millones

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos presentados por la defensa de Martín Báez y por la UIF y despejó el camino para que continúe la ejecución de los decomisos ordenados en la causa por lavado de activos que tiene condenado, entre otros, al empresario Lázaro Báez

Ruta del dinero K: Casación

Confirmaron otra condena a Lázaro Báez en la causa “El Entrevero”: ya acumula penas por casi 20 años de cárcel

Lo sentenciaron por lavado de dinero de origen ilícito. El dueño del Grupo Austral deberá devolver el triple del monto que blanqueó junto a varios cómplices, también condenados. La Cámara de Casación convalidó el fallo del TOF N° 4

Confirmaron otra condena a Lázaro

Menos interferencias y más transparencia: la confianza en el sistema judicial creció en el segundo semestre del año

El último informe del Índice de Confianza en la Justicia reveló un aumento sostenido en la percepción positiva de la ciudadanía, impulsado por una mayor disposición a recurrir a los tribunales y una valoración más favorable del Poder Judicial

Menos interferencias y más transparencia:

Fraude con la VTV: el ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio no respondió preguntas y presentó un escrito

Se defendió de la acusación fiscal que lo señaló por un presunto direccionamiento de las licitaciones del servicio a compañías que aceptaron pagar coimas disimuladas con una empresa intermediaria

Fraude con la VTV: el

Terminaron las obras en la sala AMIA de Comodoro Py y evalúan usarla para el juicio de la causa Cuadernos

La inversión fue de 162 millones de pesos. El TOF N°7, que lleva adelante el juicio oral, pidió a la Corte que habilite la sala Derechos Humanos de Tribunales para la etapa de indagatorias, que comenzará en 2026

Terminaron las obras en la
DEPORTES
Se presentó una nueva edición

Se presentó una nueva edición del Argentina Open: “No existe la voluntad de eliminar la gira sudamericana”

Las confesiones de Del Potro: las secuelas que sufre por las lesiones, los gestos de Maradona y su rival preferido del Big Three

El polo argentino desembarcó en Doha: polistas y caballos nacionales fueron condecorados en la primera edición qatarí

La Conmebol actualizó su ranking de clubes: en qué puesto quedaron River y Boca, y el nuevo club argentino en el top 10

Tras la sorpresiva partida de Holan, Rosario Central anunció a Jorge Almirón como su nuevo entrenador

TELESHOW
Adrián Suar compartió su primera

Adrián Suar compartió su primera foto con Rocío Robles durante sus románticas vacaciones en Italia

Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto: “Me emocionó mucho ver los mensajes que me enviaron”

Maru Botana y Yanina Latorre se reencontraron cara a cara tras años de polémica: “No me gusta la mentira”

Facundo Arana recordó a su mejor amigo en un nuevo aniversario de su muerte: “Significa mucho para mí”

Araceli González y su molestia con la producción de Mirtha tras el llanto en el programa: “Pedí que corten esa parte”

INFOBAE AMÉRICA

Putin autorizó la expropiación de

Putin autorizó la expropiación de viviendas abandonadas en territorios ucranianos ocupados por Rusia

Los líderes europeos propusieron una “fuerza multinacional” con apoyo de Estados Unidos para asegurar un posible acuerdo de paz en Ucrania

Alemania y Ucrania crearon una empresa conjunta para producir drones militares a gran escala en Europa

El régimen de Nicolás Maduro suspendió el suministro de gas a Trinidad y Tobago por su apoyo a operaciones militares de Estados Unidos

Tras la condena a Jimmy Lai en Hong Kong, Estados Unidos pidió a China la liberación del ex magnate de los medios