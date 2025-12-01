Judiciales

Empieza una etapa de nuevas acusaciones en el juicio por los “Cuadernos de las coimas” en medio de más reclamos por presencialidad

El juicio a la expresidenta Cristina Kirchner, exfuncionarios y empresarios se reanudará mañana con la etapa de los cargos por la “Camarita”, un tramo que tiene a medio centenar de ejecutivos acusados por cohecho

Guardar
La ex presidenta Cristina Kirchner
La ex presidenta Cristina Kirchner en la primera audiencia del juicio Cuadernos

Siempre por Zoom, con rostros en cuadraditos y retos reiterados para los acusados renuentes a mostrarse en cámara, el juicio por los Cuadernos de las coimas se reanudará mañana, en una semana que marca el inicio de la lectura de nuevas acusaciones vinculadas a la cartelización de la obra pública a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales, un tramo de la investigación conocido como la “Camarita”.

En esta investigación también aparece la expresidenta Cristina Kirchner apuntada por el fiscal federal Carlos Stornelli como la presunta “destinataria final del dinero”: deberá responder por 175 hechos de cohecho pasivo, según la acusación.

Además se acusa en este tramo al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, al ex secretario de Obra Pública José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al ex gerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de la DNV, Sandro Férgola, y al ex gerente de Administración de la DNV y ex empleado de la financiera Inverness S.A. entre junio de 2003 y junio de 2005, Sergio Passacantando.

Integra la nómina el financista y arrepentido, Ernesto Clarens, fundador de Inverness.

En la “Camarita” se acusó a 52 empresarios por cohecho activo. Uno de ellos, Juan Chediak, falleció.

De esta forma son 51 empresarios procesados con distintos grados de participación -autores, coautores o partícipes necesarios- por pago de coimas.

Entre ellos están Carlos Wagner, Angelo Calcaterra, Hugo Dragonetti, Aldo Roggio y José Cartellone.

Qué se investiga

En esta causa penal desprendida del caso Cuadernos, se da por probada la existencia de una asociación ilícita integrada por funcionarios del Ministerio de Planificación y de Vialidad Nacional que entre 2003 y 2015 habría recaudado dinero ilegal a cambio de direccionar contrataciones en el sector de obra pública civil.

El requerimiento que se leerá en el juicio afirma que la estructura operó a través de un mecanismo donde las empresas acordaban de antemano quién resultaría adjudicataria de cada licitación y qué porcentajes debían entregar a funcionarios públicos.

Las declaraciones como imputados colaboradores de José López, Carlos Wagner y Ernesto Clarens fueron consideradas clave para reconstruir el funcionamiento interno del sistema.

López declaró que los pagos se establecían “según los anticipos financieros” y que el retorno habitual era del 5% de esos anticipos o un 3% aplicado sobre certificados de obra. Wagner señaló que la obra pública fue “uno de los métodos de recaudación” y describió reuniones privadas entre las empresas para definir ganadores. Clarens explicó que recibía listados mensuales con obras, presupuestos oficiales, empresas adjudicatarias y porcentajes de sobreprecios, y aportó documentación que el fiscal consideró fundamental para impulsar la elevación a juicio.

Anotaciones de Centeno

En la audiencia de mañana, martes 2 de diciembre, se terminará con la lectura de la acusación vinculada a uno de los tramos del caso Cuadernos central.

Se pondrá eje en las anotaciones del remisero arrepentido Oscar Centeno relativas a esta parte de la causa, se leerán los descargos de los funcionarios y empresarios acusados; la valoración probatoria y la calificación legal contenida en este tercer requerimiento de elevación a juicio.

Luego, se calcula que en la audiencia del jueves, será el turno de la “Camarita”, el desprendimiento del caso central.

Presencialidad aún como reclamo

La nueva etapa en la lectura de requerimientos de elevación a juicio llega con un debate que todavía es cien por ciento virtual.

El Tribunal Oral Federal 7
El Tribunal Oral Federal 7 en la sala de audiencias Fotografía: RS Fotos

Los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli no dieron aún definiciones sobre futuros escenarios para que la presencialidad pase a ser la norma, como reclamaron sus superiores de la Cámara Federal de Casación y también distintos participantes del debate.

Entre ellos la fiscal federal Fabiana León, quien viene insistiendo desde la audiencia preparatoria del megajuicio con que no es posible llevar un proceso de esta magnitud y relevancia histórica a la distancia.

Para empezar, la fiscalía reclama declaraciones indagatorias presenciales, algo a lo que el Tribunal Oral Federal 7 accedió a medias: por ahora serán en una sala de audiencias a definir con los jueces, el acusado convocado, su defensa, fiscalía y querella presentes y todos los demás conectados a la distancia.

Salvo que prospere el ofrecimiento de la Cámara de Casación, y las audiencias para ese entonces -febrero 2026- puedan comenzar a realizarse en la sala AMIA de Comodoro Py 2002, con capacidad para 198 personas.

Un pedido a Casación

Por lo pronto los presidentes de las salas de Casación que integran la Superintendencia del Tribunal se reunirán mañana para resolver si aceptan un pedido del juez Castelli para tomar una subrogancia, es decir una suplencia, en otro tribunal oral para 2026.

Los jueces cobran un 33 por ciento más de su salario por las subrogancias.

El máximo tribunal penal federal del país incluyó el pedido en su temario pero no hay buenas perspectivas ya que proviene del integrante de un Tribunal que manifestó estar “colapsado” de trabajo y justificó en ello la imposibilidad de incrementar la frecuencia de las audiencias en el caso Cuadernos.

En Casación recordaron que tomar subrogancias es posible siempre y cuando no se afecte el trabajo del Tribunal o juzgado que se integra en carácter de titular.

Temas Relacionados

cuadernosCristina KirchnerCamaritajuicioultimas noticias

Últimas Noticias

Coimas en Discapacidad: Spagnuolo presentó un peritaje que dice que sus audios fueron manipulados con inteligencia artificial

El ex director de la Agencia investigado por corrupción insiste con la nulidad del caso. Un estudio de una empresa española detectó 18 cortes “compatibles con la edición y manipulación intencionada” de las escuchas. La Cámara Federal tiene que decidir sobre el planteo

Coimas en Discapacidad: Spagnuolo presentó

Coimas en Discapacidad: el exfuncionario que habría ejecutado el direccionamiento de las compras será indagado hoy

Roger Grant fue coordinador de Gestión de Urgencias y controlaba las compulsas en las que salían adjudicadas solo cuatro droguerías. Su nombre aparece en los cuadernos de Miguel Ángel Calvete

Coimas en Discapacidad: el exfuncionario

Tips Jurídicos: su esposa lo engañó por 40 años y crió dos mellizos ajenos

En Bahía Blanca, un hombre descubrió que durante cuatro décadas su pareja le había hecho creer que los dos hijos mellizos del matrimonio eran biológicamente de él. Una muestra de ADN descubrió la verdad, desató un juicio de “daños y perjuicios por afectación a la dignidad” y una condena millonaria contra ella

Tips Jurídicos: su esposa lo

La Justicia ditcaminó que un club hípico es responsable por la caída de un jockey durante una carrera

El hecho ocurrió en 2008. Durante la competencia, la yegua que montaba el jinete se “clavó” en la pista, lo que provocó que saliera despedido y sufriera lesiones graves que le impidieron retomar la actividad

La Justicia ditcaminó que un

El día en que una docente creyó ganar un premio y terminó siendo víctima de una estafa virtual: la Justicia dividió culpas

La Cámara Comercial ratificó la anulación de un préstamo otorgado sin consentimiento, pero desestimó la multa ejemplar al banco. El tribunal determinó que tanto la entidad como la clienta contribuyeron al acceso indebido a la cuenta

El día en que una
DEPORTES
Crece el escándalo en la

Crece el escándalo en la F1 por la controvertida maniobra entre Antonelli y Norris en Qatar: el piloto de Mercedes recibió amenazas de muerte

Argentina goleó 4-1 a Colombia y se clasificó a las semifinales del primer Mundial de futsal femenino

Un ex compañero de Neymar reveló un detalle íntimo de su convivencia: “Deja la puerta abierta”

Murió la leyenda del tenis Nicola Pietrangeli a los 92 años

La ácida respuesta de Max Verstappen al jefe de McLaren en plena definición del título que da que hablar en la Fórmula 1

TELESHOW
Alberto Cormillot celebró su aniversario

Alberto Cormillot celebró su aniversario como médico con una foto inédita: “Hace 64 años me recibí”

El viaje de Marcos Ginocchio y su hermana Valentina a Bariloche: diversión y fotos en traje de baño en el lago

Ángela Torres sorprendió al contar la insólita manera con la que saluda a todos sus amigos

La reacción de Anita Espasandín a una crítica por su mensaje a Benjamín Vicuña que tomó distancia de la China Suárez

El tema que eligió Evangelina Anderson que encendió las versiones de romance con Ian Lucas: ¿dedicatoria al cantante?

INFOBAE AMÉRICA

Tengo 62 años: deja de

Tengo 62 años: deja de decirme que soy viejo

La sorprendente verdad de Rapa Nui: la isla de los pequeños constructores de moáis

El español se consolida como el tercer idioma más hablado del mundo

Tras más de un siglo, aparece un ejemplar perdido de poemario de Manuel Machado

El vicepresidente de Bolivia pide a sus seguidores votar por gente nueva en las elecciones regionales