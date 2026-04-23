Con otra ronda de declaraciones de empresarios, se reanudó el juicio por los Cuadernos de la Corrupción

La causa de los Cuadernos retomó su curso este jueves ante el Tribunal Oral Federal 7, con una nueva ronda de declaraciones indagatorias a empresarios procesados en el expediente.

Entre quienes comparecen en esta etapa figuran Alfredo Kot, de Cartellone Construcciones Civiles S.A.; Osvaldo De Sousa y Cristóbal López, vinculado a CPC S.A. y al Grupo Indalo; Rodolfo Perales, de Perales Aguiar S.A.; Eduardo Luis Kennel, de José J. Chediack S.A.I.C.A.; Juan Manuel Collazo, exdirectivo de Corporación América S.A. y Helport S.A.; Ricardo Repetti, de Vialco S.A.; y Carlos Fabián De Sousa, ex presidente de CPC S.A. y el Grupo Indalo.

Estas audiencias forman parte de la continuidad del proceso oral en el que se investigan supuestos pagos de sobornos relacionados con la adjudicación de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner es juzgada como presunta jefa de una asociación ilícita y por cohecho.

El Tribunal Oral Federal 7 retomó el juicio de la causa Cuadernos con nuevas indagatorias a empresarios vinculados a la obra pública por presunto cohecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las declaraciones se realizan ante los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori, integrantes del TOF 7, con la participación de la fiscal Fabiana León y la querella representada por la Unidad de Información Financiera.

El proceso abarca hechos ocurridos entre 2003 y 2015, período en el que se investigan presuntos pagos de empresarios a exfuncionarios a cambio de contratos de obra pública.

El juicio oral empezó en noviembre del año pasado con 86 procesados y está finalizando la etapa de las declaraciones indagatorias de manera semipresencial, con los jueces, fiscalía, querella y los convocados a declarar y sus defensas presentes en la sala Auditorium de Comodoro Py 2002 y el resto de las partes conectada a través de Zoom. Una vez concluído este tramo del debate, se iniciarán las declaraciones de testigos.