Causa Cuadernos: un abogado ratificó que Cristina Kirchner recibía coimas y no descartó que haya más testaferros

Víctor Manzanares, el excontador de la familia Kirchner, uno de los acusados en la causa Cuadernos

El avance del juicio oral en la causa Cuadernos sumó nuevas definiciones sobre la trama de presunta corrupción en la obra pública bajo los gobiernos kirchneristas. Roberto Herrera, abogado de Víctor Manzanares —excontador de la familia Kirchner—, afirmó que los testimonios de los arrepentidos coinciden en señalar a Cristina Kirchner como la destinataria final de las coimas recolectadas entre empresarios y funcionarios.

Herrera subrayó que el mecanismo investigado quedó expuesto en la quinta audiencia del debate oral, donde se repasaron las declaraciones de arrepentidos y testigos, incluyendo exfuncionarios y empresarios del rubro de la construcción. “No había forma de que no se supiera o que no fuera… iba al departamento de Juncal y coinciden la mayoría de los testimonios de todos los arrepentidos, en definitiva, se cruzan entre todos como si fuese un rompecabezas y todos terminan armando y diciendo lo mismo. Incluso hasta el propio Manzanares, cuando habla de Daniel Muñoz, cómo se llevaba el dinero a Río Gallegos y cómo entraba ese dinero a la casa de los padres de Néstor Kirchner”, relató el abogado.

Según la reconstrucción, el secretario privado de los Kirchner, Daniel Muñoz, viajaba semanalmente con dinero en efectivo hacia Río Gallegos. “Una vez por semana, Daniel Muñoz viajaba a Río Gallegos, mayormente los viernes. Manzanares iba a buscarlo al aeropuerto, llevaban la valija de dinero a la casa de los padres de Néstor Kirchner. Entraba solamente Daniel Muñoz y a la hora, hora y media, salía ya con un bolso de dinero para él. Ese bolso podía ser entre dos o tres millones de dólares, depende de la recaudación de esa semana”, señaló Herrera durante una entrevista con Radio Rivadavia. Esos fondos, explicó, se distribuían de modo tal que una parte quedaba en manos de Muñoz como comisión, mientras que el resto permanecía en la residencia de los padres del expresidente.

La operatoria para darle apariencia legal al dinero, indicó Herrera, consistía en “negocios, empresas, sociedades, propiedades que iban comprando” en distintos puntos del país y del exterior. Uno de los movimientos más significativos, detalló, fue la adquisición de la empresa francesa SANUP: “Esa empresa, que es una empresa francesa, la compraron en treinta y cuatro millones de dólares”, precisó, al remarcar que la Justicia no tenía noción de esa maniobra hasta que fue revelada por el propio Manzanares como arrepentido. “Ese negocio se lo proponen a Manzanares y Manzanares se lo tramita a Daniel Muñoz. Daniel Muñoz da la orden: ‘Sí, hacelo’, porque todo lo que hacía Manzanares se lo preguntaba”.

El abogado puntualizó que la declaración de Carolina Pochetti, viuda de Muñoz, también reforzó la hipótesis judicial. “Coincide con el relato de Pochetti. Decía que Daniel no le podía ocultar porque eran muchas las propiedades que compraba y que Muñoz le decía: ‘Lo que pasa es que mi jefe quiere que ponga todo en ladrillos’”.

La magnitud del dinero movilizado dejó, según Herrera, numerosos activos y responsables por fuera del radar judicial. “Seguramente. Seguro. Es imposible que no”, sostuvo ante la consulta sobre si todavía quedan empresas, intermediarios o testaferros no identificados. “La cantidad de dinero que manejaban era mucha. Manzanares sabe lo que se manejaba en Río Gallegos a través de él. Pero las propiedades y cosas compradas en Estados Unidos no las manejaba Manzanares. Tenían otras personas. Y en Buenos Aires también había otros operadores”.

En ese sentido, remarcó que es probable que aún existan bienes y activos no declarados en manos de terceros: “Seguramente quedó mucha gente afuera sin que la justicia sepa de quiénes son”. Al mismo tiempo, reconoció que hay personas en el radar judicial, pero también otras sin identificar, dada la complejidad de las maniobras y el volumen de operaciones.

El circuito de blanqueo e inversión de los fondos incluyó también movimientos offshore y cuentas en el exterior. Herrera confirmó que su representado tenía conocimiento de algunas operaciones internacionales de Muñoz, quien realizó múltiples inversiones junto a su viuda en Estados Unidos y otros destinos como Turks and Caicos y Miami. De acuerdo al relato, “solamente en Estados Unidos había inversiones por más de setenta millones de dólares”. La investigación de los Panamá Papers expuso sociedades y transferencias vinculadas a esas maniobras, reimpulsando causas que en la Justicia local avanzaban lentamente.

Herrera aclaró que su defendido tenía una visión acotada del circuito: “Las propiedades y cosas compradas en Estados Unidos no las manejaba Manzanares. Tenían otras personas que las manejaban. Y en Buenos Aires, tenían otras personas que manejaban”. Consultado sobre si el excontador conocía el origen exacto de los fondos que movía Muñoz en el exterior, el abogado respondió: “Él no sabe específicamente si era todo de Daniel Muñoz o si eso era parte también de Néstor Kirchner. La plata la traía Daniel Muñoz y se la daba a Daniel Muñoz”.

Finalmente, remarcó que algunas inversiones e inmuebles, especialmente los adquiridos en el extranjero, nunca llegaron a ser detectados. “Debe faltar bastante que no se pudo saber”, concluyó Herrera, quien ilustró la magnitud de los recursos escondidos en el exterior: “Tenían dos storage llenos de plata en Estados Unidos”, en referencia a depósitos similares a los de la serie Breaking Bad.

El debate oral por la causa Cuadernos continúa incorporando testimonios y pruebas sobre el entramado de recaudación ilegal y blanqueo de capitales, mientras la Justicia procura reconstruir la ruta del dinero desviado y determinar las responsabilidades de los principales acusados, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner.