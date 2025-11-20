ANDIS: se negó a declarar el funcionario que manejaba las compras de medicamentos presuntamente direccionadas

Se negó a declarar Daniel María Garbellini, ex funcionario de ANDIS

Ninguno de los imputados en la causa ANDIS rompe el silencio, al menos por ahora. Este miércoles se presentó a indagatoria en Comodoro Py Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, quien no respondió preguntas de la Justicia ni hizo declaraciones. Este exfuncionario tiene un rol clave: estuvo a cargo del programa Incluir Salud, núcleo de las presuntas maniobras de corrupción.

Acompañado de su defensor Agustín Biancardi, Garbellini explicó en el Juzgado Federal N° 11 que guardaría silencio porque aún no logró conocer todo lo que hay en el expediente.

Otro de sus abogados, Martin Olari Ugrotte, adelantó que su defendido tiene intenciones de “dar todas las explicaciones que sean necesarias frente a los hechos por los que se lo acusa”.

Desde la defensa ratificaron en diálogo con Infobae que Garbellini es “completamente inocente”, a la vez que confirmaron que presentaron una apelación ante la Cámara Federal para tener acceso total a algunos legajos que por ahora permanecen restringidos.

Allanamientos de la Policía de la Ciudad en la Agencia Nacional de Discapacidad

Este miércoles también se había negado a declarar el ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. Lo mismo ocurrió el martes y el jueves de la semana pasada -respectivamente- con Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como “jefes paraestatales” de la ANDIS.

De qué se lo acusa

Según dictaminó el fiscal Franco Picardi al pedir su indagatoria, Daniel Garbellini habría tenido un rol clave en el entramado de corrupción que operó en el organismo entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

Está imputado como uno de los cuatro jefes u organizadores de la asociación ilícita, al haberse encontrado pruebas que señalan que recibió y ejecutó instrucciones sobre la manipulación de los procesos de compra de medicamentos y la aplicación de sobreprecios, a cambio de coimas.

Diego Spagnuolo, ex director de la ANDIS

La investigación reveló que Garbellini también habría consentido que personas ajenas a la ANDIS, que respondían a los intereses propios y de las droguerías, tomaran decisiones sobre la gestión de recursos públicos y el sistema de compras de medicamentos, conocido como SIIPFIS.

Uno de ellos, según la acusación, es Pablo Atchabahian, de estrechísimo vínculo con Garbellini.

Atchabahian fue su jefe en la ANDIS durante el período 2018-2019 y hay evidencias que muestran que mantenían una fuerte amistad. El fiscal Picardi aseguró que el “funcionario sin cargo” -en los hechos un lobbysta- seguía dándole órdenes a Garbellini para llevar adelante el desvío de fondos públicos.

El presunto operador Pablo Atchabahian, detenido con domiciliaria en la provincia de Mendoza, le habría dictado a su amigo a qué droguerías debía favorecer incorporándolas al sistema SIIPFIS y a cuáles se debía frenar los pagos por “jugar mal” en los acuerdos preestablecidos.

Esta influencia del “jefe paraestatal” del organismo siguió con la presunta intrusión de Luciana Ferrari, quien era empleada del laboratorio Roche S.A.Q.E.I., en bases de datos sensibles. La desvincularon de la empresa el lunes, luego de que se conoció su imputación, según pudo corroborar Infobae.

Ferrari, antigua directora de Prestaciones Médicas en la gestión de Atchabahian, actuó -según la acusación- como operadora externa sin designación formal en ANDIS. Garbellini le habría facilitado acceso al SIIPFIS dándole un usuario y una clave. Ferrari utilizó este acceso para gestionar y agrupar “tickets”, recibir información privilegiada de compras y compartir datos sobre las droguerías involucradas.

El exfuncionario -despedido junto a Spagnuolo cuando se conocieron los audios y estalló escándalo- entregó su celular sin clave a la Justicia, pero cuando lo abrieron se descubrió que eliminó diversas conversaciones, incluidas las que mantuvo con Miguel Ángel Calvete.

El empresario Miguel Calvete está preso porque fue condenado a cuatro años de prisión

Sin embargo, los chats pudieron recuperarse mediante una extracción forense. Garbellini permanece en libertad al igual que la mayoría de los acusados, aunque tiene prohibido salir del país.

Las indagatorias se retomarán el 28 de noviembre, con las citaciones de Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio González, ambos funcionarios de ANDIS que responderían a Calvete.