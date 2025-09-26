Crimen y Justicia

Acusaron al exjuez federal de Rosario Marcelo Bailaque de haber recibido dádivas de un financista al que benefició con resoluciones

El exfuncionario judicial protagonizó una audiencia este jueves en los Tribunales federales, donde lo imputaron por un nuevo delito. También se resolvió que continúe en prisión domiciliaria hasta marzo del próximo año

Por Agustín Lago

El juez Marcelo Bailaque ahora sumó una nueva acusación

El exjuez federal de Rosario, Marcelo Martín Bailaque, que renunció a su cargo en julio pasado tras haber sido imputado por tres carpetas judiciales diferentes –por prevaricato, incumplimiento en los deberes de funcionario público y extorsión–, ahora sumó una nueva acusación. Un grupo de fiscales federales le atribuyó haber recibido dádivas entre enero de 2019 y enero de este año del financista Fernando Whpei, al que benefició como magistrado con sus resoluciones.

La audiencia que se llevó a cabo este jueves durante varias horas en los Tribunales federales de boulevard Oroño al 900 ante el juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz tuvo una doble finalidad: por un lado, se vencía la medida cautelar y se debía resolver si continuaba bajo arresto domiciliario o recuperaba la libertad, y por el otro, para que los fiscales den a conocer los nuevos indicios en su contra.

El exmagistrado no estuvo solo en la audiencia. Estuvo acompañado por otro coimputado, su contador personal Gabriel Mizzau, quien está sindicado de haber manejado parte del entramado societario de las empresas del condenado narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, al que casualmente Bailaque debía investigar y por el cual está acusado de haber demorado medidas como intervenciones telefónicas clave. Ambos imputados tuvieron el mismo revés judicial de parte de Da Cruz, que extendió el arresto domiciliario por seis meses más para Bailaque, con fecha de vencimiento el 23 de marzo próximo. Para Mizzau, en cambio, la prisión preventiva será hasta el 10 de noviembre de este año.

Whpei y Bailaque también están acusados de haber hecho un giro indebido de los fondos de la intervenida cooperativa de trabajadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo

De acuerdo a la exposición de los fiscales Juan Argibay Molina de la Procelac, Matías Scilabra de la Procunar, y Federico Reynares Solari del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Bailaque alquiló al financista Whpei una propiedad ubicada en Caleta Olivia, en la provincia de Santa Cruz, donde tuvo paso como juez federal.

Argibay Molina detalló que el imputado recibió 5.719.194 pesos desde enero de 2019 a enero de este año a través de la mutual Siempre Joven, que tiene como responsable a Whpei, que también está con domiciliaria por haber extorsionado a un empresario junto con Bailaque, según la teoría del Ministerio Público Fiscal.

Para el investigador federal, la entrega y la recepción del dinero se enmascaró mediante el contrato de locación del inmueble. Lo curioso es que la mutual Siempre Joven no tiene ninguna sucursal en Caleta Olivia y nunca ocupó la propiedad. De hecho, se exhibieron datos de que ni siquiera fueron a buscar la llave del lugar.

Siempre de acuerdo a la información dada a conocer por el fiscal de la Procelac, Siempre Joven cedió gratuitamente el uso del domicilio a otra mutual, 12 de Septiembre, cuando eso estaba prohibido. El usufructo se dio hasta el 2023, que esa otra mutual se fue del lugar y quedó en total estado de abandono, según las tareas que realizó personal de Gendarmería.

El juez extendió el arresto domiciliario por seis meses más para Bailaque, con fecha de vencimiento el 23 de marzo

Bailaque, de acuerdo a la imputación, incluyó ingresos en sus declaraciones juradas patrimoniales, tanto ante el fisco como ante el Consejo de la Magistratura, como ingresos lícitos.

“Como consecuencia de este proceder, recibió beneficios económicos indebidos por parte Whpei, motivados exclusivamente por su calidad de juez federal, que fueron confundidos con la actividad comercial de locación, facturados, expuestos en declaraciones juradas patrimoniales y puesto, de ese modo, en circulación en el mercado”, señaló Argibay Molina.

Whpei y Bailaque también están acusados de haber hecho un giro indebido de los fondos de la intervenida cooperativa de trabajadores portuarios de Puerto San Martín y San Lorenzo. El por entonces juez sacó el dinero que tenía la cooperativa en un banco y lo transfirió a una mutual del financista, que no está regulada por el Banco Central, amparándose en el argumento de que daría mejores intereses que un plazo fijo.

Omitió, según la constancia de los fiscales, que ese envío de dinero beneficiaba nada más y nada menos que a su amigo, con quien figura en registros de Migraciones saliendo del país en 2024, quien además le pagaba un alquiler fantasma.

