Guardar
Octubre de 2018: Lazarte tras
Octubre de 2018: Lazarte tras ser arrestado por la Federal (Gustavo Gavotti)

No todo funcionario de la era kirchnerista fue un soldado del discurso. “Yo no vengo a victimizarme ni a hablar de lawfare”, dijo Nelson Lazarte en su indagatoria en la causa de los cuadernos de las coimas. “No me interesa porque no soy político y nunca lo fui”, continuó en Comodoro Py.

En aquella declaración, aseguró que vivía a la vera de una zona feroz del conurbano, que el millonario embargo en su contra lo asfixiaba. En los días a bordo del Toyota Corolla de Oscar Centeno, Lazarte era el secretario personal de Roberto Baratta, mano derecha de Julio De Vido y su subsecretario de Coordinación en el Ministerio de Planificación, el templo final de la obra pública en la Argentina. Era la mano derecha de la mano derecha, y, para la Justicia, el cobrador del cobrador. Centeno dijo en su propia indagatoria que Baratta “en una época, por temor a ser extorsionado o filmado por algún empresario, puso a un chico a hacer las recaudaciones”.

Ese “chico”, precisamente, era Nelson Javier Lazarte. No era tan chico, en verdad. A mediados de 2015, cuando Centeno dejó de escribir sus cuadernos, Nelson Javier tenía 37 años.

Este 6 de noviembre, Lazarte será enjuiciado por el Tribunal Oral Federal N°7 -junto a su viejo jefe, junto a De Vido y Cristina Fernández de Kirchner y más de 70 imputados, entre ellos muchos de los empresarios que reconocieron haber pagado las coimas-, acusado por el fallecido juez Claudio Bonadio de ser un miembro de la presunta asociación ilícita, un valijero, partícipe necesario del cobro de 68 coimas. El pedido de elevación a juicio de los fiscales Carlos Stornelli lo menciona 406 veces.

A lo largo de su discurso, Lazarte sostuvo que él no se llevó un solo peso de todas esos sobres, que fue, en todo caso, un empleado leal. Sería una historia de obediencia debida. Pero en la Argentina, la obediencia debida, al menos para las fuerzas armadas y de seguridad, ya no existe.

Septiembre de 2018: Lazarte en
Septiembre de 2018: Lazarte en otro traslado a Comodoro Py (Manuel Cortina)

Y un día, Néstor

A Lazarte, al menos de acuerdo a sus registros laborales, el Ministerio de Planificación regenteado por De Vido le dio el primer trabajo en blanco que tuvo en su vida. A fines de julio de 2003, Lazarte vivía en Villa La Rana, en el partido de San Martín. Era maestro mayor de obra en la construcción. “Ganaba bien, pero el trabajo era muy pesado y no tenía obra social ni para mis hijos ni para mi esposa”, contó la primera vez que declaró en la causa de los cuadernos, apenas quedó detenido.

“En esos mismos días me entero de que estaba el presidente Néstor Kirchner en un centro de jubilados cerca de casa y se me da por escribir una carta pidiéndole trabajo. Fue así que se comunicaron conmigo y al otro día me citaron en la Casa de Gobierno. Ahí me derivaron al Ministerio de Planificación donde me entiende uno de los secretarios, quién era uno de los hijos de De Vido, y me toma la entrevista Baratta. De ahí me mandó a trabajar a la mesa de Entradas General del ministerio como cadete/auxiliar administrativo”, continuó: “Más o menos en 2008 terminé la secundaria y Baratta me ofreció trabajar en la secretaría privada de Coordinación, donde también hacía de cadete y atendía los teléfonos”.

Con el tiempo, Lazarte, nacido en Chaco, fue mucho más que un cadete. Construyó una sintonía de confianza con sus jefes. Las supuestas coimas que le imputan a CFK, por ejemplo, pasaron por las manos de Lazarte.

Una parte del pedido de elevación a juicio de Stornelli ilustra el pasamanos. Las mayúsculas le corresponden.

De Vido y Baratta, jefes
De Vido y Baratta, jefes de Lazarte

“Tengo por cierto y demostrado que Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, por entonces Presidente de la República Argentina intervino, en carácter de coautora en la recepción de sumas de dinero -que rondarían los quinientos mil dólares (USD 500.000)-, que Carlos Guillermo Enrique WAGNER, presidente del Directorio de la sociedad ESUCO S.A., entregó a Roberto BARATTA -con la colaboración de Nelson LAZARTE- el día 2 de junio de 2010 en la calle San José de esta ciudad, y que éstos entregaron a Héctor Daniel MUÑOZ ese mismo día en la Quinta de Olivos, con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita mencionada en el punto precedente hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa".

Lazarte figura, también, en la cadena de pagos otra presunta coima entregada en 2010 a CFK por los directivos de la firma Electroingeniería SA. El monto: cuatro millones de dólares. También, se acusa a Lazarte de haber entregado dinero de los presuntos sobornos que llegaron a De Vido. El secretario personal de Baratta habría embolsado, según la investigación, sobornos de pesos pesados de la industria como Enrique Pescarmona, Armando Losón o Juan Carlos de Goycochea, del grupo Isolux.

Se lo menciona, también, en la cadena de pagos realizados por Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri.

Enrique Pescarmona, acusado de pagar
Enrique Pescarmona, acusado de pagar coimas que pasaron por las manos de Lazarte

Ni un peso para mí

Sin embargo, a pesar de todos estos millones de dólares que pasaron por sus manos, desde oficinas y estacionamientos en Puerto Madero hasta la Quinta de Olivos, durante al menos cinco años, Lazarte asegura que no recibió un solo peso.

En su indagatoria, afirmó:

“Los fines de la asociación ilícita, según el expediente, eran el enriquecimiento de sus integrantes y la comisión de otros delitos. No es mi caso, como ya quedó demostrado con el informe que presentaron anteriormente mis abogados sobre cargo de los cohechos ni las dádivas. Como no tenía una posición de jerarquía mi patrimonio y forma de vida. O sea, no me enriquecí”.

“Puedo mirarlo a los ojos y decirle con total tranquilidad que no robé a nadie ni obtuve beneficios del estado, mi familia o yo-, ni antes ni ahora. Tampoco lavé dinero, no tengo propiedades en el exterior, no figuro en los ‘Panamá Papers’, no tengo empresas ni acciones. Jamás extorsioné a ningún empresario ni funcionario. No participé de ninguna reunión para el reparto de obra pública ni reparto de dinero. No vivo en Puerto Madero, no tengo casa con pileta, no vivo en un country. Nunca cambié mi nivel de vida. Era un simple trabajador que cumplía las órdenes", finalizó.

Hoy, en 2025, Lazarte todavía trabaja en el Estado, con un empleo en blanco, de acuerdo a registros consultados por Infobae.

Temas Relacionados

Nelson LazarteRoberto BarattaCausa de los cuadernosCuadernos de las coimasCorrupciónCristina Fernández de KirchnerJulio De VidoÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Museo del Holocausto, la Asociación de Abogados Judíos y la Cámara Federal de Tucumán trabajan contra la discriminación en la justicia

El documento establece capacitaciones, visitas guiadas y cooperación académica para fortalecer la formación de jueces y fiscales en materia de igualdad y no discriminación

El Museo del Holocausto, la

Detuvieron a un hombre acusado de amenazar de muerte al juez de Casación Mariano Borinsky

El sospechoso fue arrestado en Caballito tras publicar en la red social X un mensaje antisemita contra el magistrado, vinculado a la causa Vialidad

Detuvieron a un hombre acusado

La Cámara Nacional Electoral falló en contra de Cristina Kirchner y la expresidenta no podrá votar en octubre

La Justicia revirtió una decisión del juzgado federal de Río Gallegos que le permitía sufragar pese a la condena que purga por la causa Vialidad

La Cámara Nacional Electoral falló

Como en la causa Cuadernos, un exfuncionario macrista ofreció donar USD 7.000 al Garrahan para evitar su condena

Se trata de Gonzalo Mórtola, quien fue interventor de la Administración General de Puertos. El fiscal Eduardo Taiano avaló la reparación y ahora deberá decidir el juez Daniel Rafecas

Como en la causa Cuadernos,

Coimas en Discapacidad: el abogado de CFK pidió investigar a Fernando Cerimedo y a su esposa por presunto encubrimiento

Para Gregorio Dalbón existen indicios de que el asesor presidencial y Natalia Basil tenían conocimiento previo del entramado de coimas denunciado por Diego Spagnuolo en los audios

Coimas en Discapacidad: el abogado
ÚLTIMAS NOTICIAS
Senado: se define el temario

Senado: se define el temario de la sesión y los bloques esperan la orden de los gobernadores por ATN

Milei acusó recibo de la derrota y enfocó el Presupuesto en salud, jubilaciones, educación y discapacidad

Kicillof opinó sobre el Presupuesto 2026 y dijo que hablar de una candidatura suya en 2027 “es de ultra ciencia ficción”

ADN antiguo revela las sorprendentes rutas migratorias de los mastodontes en América del Norte

Día de Preservación de la Capa de Ozono: por qué la cooperación científica es clave para revertir el daño

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó el inicio de

Israel confirmó el inicio de una “gran ofensiva terrestre” en la Ciudad de Gaza contra la infraestructura de Hamas

Tensión en el mar Meridional: la Guardia costera china disparó cañones de agua contra embarcaciones de Filipinas

Detectaron más de 210 centros rusos donde niños ucranianos fueron llevados para adoctrinamiento y entrenamiento militar

Masacre en Haití: más de 50 personas fueron asesinadas por pandilleros y sus cuerpos fueron devorados por perros

Marco Rubio advirtió que Hamas tiene una ventana “muy breve” de tiempo para aceptar un alto el fuego en Gaza

TELESHOW
Nicki Nicole debutó como coach

Nicki Nicole debutó como coach en La Voz Argentina: “Voy a estar reemplazando a Lali que confió en mí”

Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Juli Poggio y Santiago Korovsky en la avant premiere de Papá x Dos: las fotos

El desconsolado llanto de Camilota, la hermana de Thiago Medina: “Tengo el alma destrozada porque es como mi hijo”

María Becerra y Tini Stoessel anunciaron su nueva colaboración musical: “Qué hermoso volver a compartir juntas”

Nacha Guevara: “Muchas veces he pensado si volver a la Argentina fue la decisión correcta”