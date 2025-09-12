Judiciales

Cuadernos: los empresarios “arrepentidos” piden un arreglo económico y ofrecen desde un departamento en Miami hasta un barco

A través de sus abogados, participan de una audiencia ante el Tribunal Oral 7. Apuntan a desembolsar una suma millonaria y revertir sus procesamientos. La UIF se opuso al acuerdo

Guardar
Los cuadernos con las anotaciones
Los cuadernos con las anotaciones de Oscar Centeno, una de as claves de la investigación

El Tribunal Oral Número 7 comenzó a escuchar, esta mañana a las 10, a los más de 40 arrepentidos en la causa Cuadernos. Lo hacen amparándose en un artículo del código penal que contempla la reparación integral a través de un acuerdo resarcitorio.

Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli dispusieron 10 minutos para la exposición de cada una de las defensas, con lo cual la audiencia promete ser extensa. Posteriormente, el tribunal le dará la palabra a Mariano Galpern, representante de la Unidad de Información Financiera, y luego a la fiscal Fabiana León.

La audiencia se realiza de manera virtual y además están presentes el ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) del kirchnerismo, Claudio Uberti, el antiguo Ministro de Planificación, Julio De Vido.

Algunos imputados se limitaron a confirmar los escritos ya presentados, sin detallar montos. Otros sí los explicitaron: la defensa de Ernesto Clarens ofreció un departamento en Miami y una embarcación valuada en 1,5 millones de dólares; Mario Rovella propuso 732 millones de pesos, y José Paolini, 826 millones.

El primero en tener la palabra fue Roberto Saint Jean, defensor de Jorge Balán y del ingeniero Roberto Orazi, de la constructora Hidraco, quien reclamó que se abra la instancia de réplica para contestar las opiniones de las partes acusadoras si son contrarias a su pedido.

Las sumas propuestas por las defensas varían entre un millón de pesos y un millón y medio de dólares, montos que en su mayoría representan una actualización de los embargos ya trabados en el expediente. Cada propuesta será analizada por los jueces Méndez Signori, Canero y Castelli.

Ernesto Clarens ofreció un departamento
Ernesto Clarens ofreció un departamento para evitar el juicio

La UIF se opuso al acuerdo

La Unidad de Información Financiera (UIF) rechazó los ofrecimientos de empresarios y exfuncionarios para evitar el juicio oral en la causa. El director del organismo, Paul Starc, advirtió que aceptar esas propuestas significaría “mercantilizar la corrupción” y habilitar la impunidad de quienes detentan poder económico.

En su presentación, la UIF recordó que se trata de un esquema de corrupción sistémica que funcionó entre 2003 y 2015, con delitos como cohecho, dádivas y asociación ilícita. Señaló que no se trata de hechos de menor lesividad social ni de un perjuicio meramente patrimonial, sino de un daño institucional y colectivo que solo puede repararse a través de un debate oral y público con sus correspondientes condenas.

El organismo subrayó que el dinero eventualmente ofrecido no compensa la pérdida de confianza en el sistema democrático ni el descrédito de la administración pública, y que aceptar esos acuerdos enviaría un mensaje de impunidad. Finalmente, reclamó al Tribunal mantener la fecha de inicio del juicio fijada para el 6 de noviembre y avanzar con las condenas y decomisos de bienes.

La opinión de la fiscalía

La opinión de la fiscal León es considerada clave. En procesos anteriores, León rechazó este mecanismo de “reparación integral”, aunque los empresarios esperan que en esta oportunidad adopte una postura distinta. Varios de ellos incluso solicitaron que expusiera su criterio al inicio de la audiencia, aunque el tribunal ratificó que su intervención sería al final.

En la misma línea, el defensor de Walter Fagyas, Alfredo Huber, remarcó que “no se paga para zafar del juicio”, sino que se busca una salida ante la complejidad de un proceso de esta magnitud.

Por su parte, Luciano Marcelo Pauls, abogado del constructor Adrián Pascucci, fue más lejos y sostuvo que el debate oral “es impracticable”, al estimar que demandaría entre 500 y 1.000 audiencias y se prolongaría por más de una década, con impacto en el funcionamiento de otros juicios federales.

Temas Relacionados

causa cuadernosarrepentidososcar centenocuadernos de las coimascausa de los cuadernos

Últimas Noticias

Empresarios acusados de corrupción en la causa Cuadernos quieren pagar millones en dólares para evitar el juicio: hoy habrá una audiencia clave

Las defensas de empresarios y exfuncionarios del kirchnerismo fueron convocadas por el titular del Tribunal Oral Federal Número 7, Enrique Méndez Signori. Luego deberá opinar la fiscalía y resolver el Tribunal, lo que podría ocurrir hoy mismo

Empresarios acusados de corrupción en

Un testigo ratificó en tribunales los dichos de Spagnuolo en los audios sobre las presuntas coimas en Discapacidad

El consultor Fernando Cerimedo confirmó que el ex titular de ANDIS le habló de hechos de corrupción. Se presentó el jueves por la noche en Comodoro Py y declaró ante el fiscal Picardi

Un testigo ratificó en tribunales

“Centeno se hace el pobrecito”: habla la ex mujer del chofer de los cuadernos de las coimas

Hilda Horovitz, una de las delatoras clave del caso, será una de las principales testigos en el juicio que comenzará este 6 de noviembre contra CFK, Julio De Vido y su ex marido. Su nueva vida de changas con su perro Choco, sus acusaciones contra el remisero y el misterioso departamento en el que vive

“Centeno se hace el pobrecito”:

La Cámara de Casación ordenó que continúe una investigación contra ex funcionarios por escuchas ilegales

Los hechos ocurrieron entre 2007 y 2009 e involucran agentes del Estado que habrían usado a la Secretaría de Inteligencia para espiar con motivaciones políticas

La Cámara de Casación ordenó

Jorge Rial y Mauro Federico declararon ante el fiscal Stornelli por la denuncia de espionaje ilegal a Karina Milei

Los citaron como testigos y ratificaron que no revelarán sus fuentes. Entregaron un pendrive con los archivos donde se escucha la voz atribuida a la secretaria de la Presidencia, y quedaron bajo resguardo dentro de un sobre lacrado

Jorge Rial y Mauro Federico
ÚLTIMAS NOTICIAS
10 alimentos con probióticos que

10 alimentos con probióticos que ayudan a fortalecer el sistema inmune

Aceite de orégano, el aliado potencial contra bacterias

Renunció la fiscal del caso de Lian, el nene de 3 años desaparecido en Córdoba hace más de seis meses

La protesta virtual de la UBA contra el veto de Milei: cerró la web oficial y las de casi todas las facultades

Las acciones y los bonos profundizan la caída mientras el dólar roza el techo de la banda cambiaria

INFOBAE AMÉRICA
Monitoreo de precios y flexibilidad:

Monitoreo de precios y flexibilidad: las claves para reducir costos en vuelos de temporada alta

10 alimentos con probióticos que ayudan a fortalecer el sistema inmune

Cómo se vive en Brasil el día posterior a la condena contra Jair Bolsonaro

“Un país bañado en sangre”, el libro de Paul Auster sobre armas y tragedia que partió de una historia familiar

Cuando la retórica sustituye a la diplomacia

TELESHOW
Los emotivos posteos de las

Los emotivos posteos de las hijas de Jorge Lanata el día en que hubiera cumplido 65 años: “Tanto por decirte”

El desafiante video de Wanda Nara en medio de su descanso en Punta del Este: “Amo mi vida”

Fer Metilli recordó su llamativo debut en el cine: “¡Se me ve la espalda!”

Las lágrimas de Luck Ra por la actuación de un participante de La Voz Argentina: “Me hacés acordar de todo”

Pablo Granados celebró sus 60 años en familia y a lo grande: playa, risas y mucho amor