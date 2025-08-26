Nuevos allanamientos en la causa por coimas en la ANDIS: investigan los registros de Nordelta

El country de Spagnuolo allanado la semana pasada (Jaime Olivos)

En una causa iniciada hace menos de una semana que avanza a pasos firmes, este martes se incorporaron al expediente registros fílmicos de las entradas y salidas del barrio Nordelta para corroborar los movimientos de su jefe de seguridad, Ariel De Vincentis, sospechado de ayudar a huir de la policía al empresario Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, que ayer se presentó en Comodoro Py con su abogado.

Se trata del expediente que llevan adelante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi donde se investiga un presunto esquema de coimas en la provisión de medicamentos al Estado. Se inició luego de unos audios filtrados del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, donde denunciaba supuestas maniobras irregulares y una recaudación ilegal en la compra y venta de fármacos.

Además del ex funcionario, que fue echado inmediatamente por el gobierno de Javier Milei, están en la lupa el ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, y la familia Kovalivker, con Emmanuel y Jonathan a la cabeza, como dueños de la droguería Suizo Argentina, mencionada en los audios que se le atribuyen a Spagnuolo.

Noticia en desarrollo