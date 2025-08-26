Judiciales

La Justicia accedió a uno de los celulares de Diego Spagnuolo y extrajeron la información

Es una pieza central en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello. En el dispositivo se hallaron mensajes borrados, pero hasta ahora no se determinó si se trató de un intento por ocultar información relevante

El ex titular de la
El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo

La Justicia Federal accedió a uno de los teléfonos del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo y se realizó con éxito una copia forense de su contenido, en el marco de la causa por los audios de las coimas. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) entregó esta información al fiscal Franco Picardi, quien está a cargo de la instrucción junto al juez Sebastián Casanello.

La información obtenida del dispositivo de Spagnuolo constituye una pieza central para la etapa de análisis que iniciarán los investigadores, buscando datos, mensajes y documentos que podrían ser relevantes para el expediente judicial. En el registro preliminar se detectaron mensajes eliminados, pero hasta ahora no se conoció si se trata de un intento por ocultar información relevante.

El secuestro de los teléfonos de Spagnuolo se produjo el viernes pasado durante un allanamiento ordenado por el juez Casanello, poco después de que los audios salieran a la luz. En el procedimiento, realizado en un barrio privado de Pilar, se le incautó un smartphone -no aportó la clave- y otro celular que, aunque estaba dentro de su vehículo, no sería de uso habitual.

Además, también están en poder de la Justicia los teléfonos de Jonathan y Emmanuel Kovalivker, hermanos y propietarios de la droguería Suizo Argentina, y el de Daniel Garbellini, ex director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS. Este último fue el único que aportó su clave.

Jonathan Kovalivker junto a Mauricio
Jonathan Kovalivker junto a Mauricio Macri, con quien suele jugar al pádel.

Emmanuel Kovalivker es el empresario que había sido interceptado mientras intentaba abandonar el country donde vive con 266.000 dólares y 7.000.000 de pesos distribuidos en sobres.

Su hermano Jonathan Kovalivker eludió a la Justicia cuando fueron a allanarlo. En su casa encontraron cajas de seguridad vacías y rodeadas por cintas elásticas, de uso típico para atar fajos de dinero en efectivo. Se presentó recién el lunes en los tribunales de Comodoro Py para ponerse a disposición del juez.

Emmanuel Kovalivker, dueño de Suizo
Emmanuel Kovalivker, dueño de Suizo Argentina, y Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS

Como medida adicional, este lunes Casanello ordenó el bloqueo de acceso a las cajas de seguridad de los principales involucrados: los Kovalivker, Spagnuolo, y el ex director de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, quien en los audios es señalado como el “tipo que maneja todo lo que es la caja” de la Andis. En rigor, administraba el programa Incluir Salud, que se encarga del pago y la provisión de las medicaciones para las personas con discapacidades sin obra social.

En un audio emitido en el programa Data Clave, del canal de streaming Carnaval, el ex director de Andis habló de supuestas coimas que cobrarían funcionarios públicos a partir de la compra de medicamentos: “La gente de la Suizo llama a los demás proveedores y le dice ‘escúchame, ahora tenés que poner, ya no es más el 5, ahora tenés que poner el 8’. Son más chorros que los Kirchner, lo que cobran de medicamentos. ‘Ahora tenés que poner el 8, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia”, se lo escucha decir a Spagnuolo.

Y en las últimas horas aparecieron cuatro audios nuevos, lo que permite inferir que el funcionario era grabado continuadamente en conversaciones privadas. En el primero, el ahora exfuncionario apuntó contra “Sandra” -todo indica que se refiere a Pettovello, ministra de Capital Humano-: “Fíjate los quilombos que están teniendo. Están teniendo quilombo groso también con Diana Mondino. No, no, pero igual Sandra a mí me hizo una jugada, ¿viste? Medio, medio. Me dejó expuesto con Karina (Milei) y con Lule (Menem). Cuando yo hablé con ella, fue y habló con Javier, me dejó puesto y después se hace la pelotuda, se borra... Ahora, salta este quilombo y no tengo cómo hablarlo”, cuenta Spagnuolo.

