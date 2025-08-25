Judiciales

Coimas en discapacidad: se presentó en la Justicia Jonathan Kovalivker, directivo de la droguería Suizo Argentina

El empresario era buscado desde hace tres días. Entregó su celular para que pueda ser peritado

Guardar
Jonathan Kovalivker
Jonathan Kovalivker

Tras ser llamado a declarar en la Justicia en la causa que investiga presuntas coimas en la provisión de medicamentos con la Agencia Nacional de Discapacidad, este lunes se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py el empresario Jonathan Simón Kovalivker, uno de los propietarios de la droguería Suizo Argentina, apuntada en la investigación iniciada a partir de los audios del exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo.

El accionista de la firma era buscado por la Justicia desde el jueves tras ser llamado a indagatoria por pedido del fiscal Franco Picardi en la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanello. Se presentó en los estrados junto a su abogado Martín Magram y entregó su celular para una eventual revisión pericial. Sin embargo, no entregó la clave de su dispositivo.

Jonathan Kovalivker es hermano de Emmanuel Kovalivker, otro de los dueños de la droguería, a quien las fuerzas de seguridad encontraron el viernes pasado en el marco de uno de los allanamientos desplegados en la causa, cuando intentaba irse en su auto del barrio donde vive en Nordelta, dentro del cual había varios sobres en los que se contabilizaron en total 266 mil dólares y siete millones de pesos.

Emmanuel Kovalivker, dueño de Suizo
Emmanuel Kovalivker, dueño de Suizo Argentina, y Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS

Por su parte, Jonathan sí había conseguido irse de Nordelta, donde también vive, antes de que la policía llegara para allanar su vivienda. Por ese hecho, el juez Casanello le tomó indagatoria hoy al jefe de seguridad del barrio cerrado, Ariel De Vicentis, sospechado de ayudar al empresario a eludir a las fuerzas de seguridad.

La firma Suizo Argentina S.A. quedó bajo la lupa tras ser mencionada en uno de los audios donde Spagnuolo, ahora exdirector de ANDIS, habla de un esquema de pagos ilegales en la provisión de medicamentos con el Estado. En su estructura societaria figura Emmanuel Kovalivker como accionista minoritario con apenas el 0,015% del capital social. Pese a su participación reducida, tiene una presencia activa en la gestión de la compañía. El control mayoritario está en manos de su padre, Eduardo Jorge Kovalivker, quien concentra el 64,5% de las acciones, mientras que su hermano Jonathan Simón posee poco más del 21% y además ocupa la presidencia.

La información que llevó a la Justicia a desplegar una decena de allanamientos, llamados a indagatoria y otro tipo de diligencias, salió a la luz en el programa Data Clave, transmitido por el canal de streaming Carnaval, donde se difundieron audios en los que Diego Spagnuolo describió maniobras de supuestos actos de corrupción en el circuito de compra de medicamentos y mencionó de manera directa a Suizo Argentina. En esas grabaciones, Spagnuolo relató que existían vínculos con Eduardo “Lule” Menem, asesor de la Secretaría General de la Presidencia, y con Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

La droguería quedó bajo investigación
La droguería quedó bajo investigación por presunto pago de coimas y contratos millonarios arreglados

“La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice ‘escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos). Lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando’”, se escucha decir a Spagnuolo en uno de los pasajes más comprometedores de los audios.

La figura del exfuncionario tomó aún más relevancia al conocerse su cercanía con Javier Milei. Spagnuolo fue abogado del actual presidente antes de su llegada al poder y se lo señaló como uno de los visitantes más frecuentes a la quinta de Olivos. En las grabaciones, incluso, afirmó que le planteó directamente al jefe de Estado lo que estaba sucediendo: “Yo fui y le dije ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

Tras la difusión pública de los audios y el inicio de la investigación judicial, el Gobierno nacional dispuso la inmediata salida de Spagnuolo de su cargo al frente al organismo público.

En tanto, en el marco de la investigación abierta hace cinco días, el fiscal Picardi solicitó una serie de allanamientos tanto en organismos públicos como en domicilios particulares con la finalidad de recabar elementos de prueba. Así, la Policía de la Ciudad irrumpió en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad y en las oficinas de la droguería, donde secuestró documentación, computadoras y otros dispositivos electrónicos que serán sometidos a peritajes. Las medidas alcanzaron los domicilios de Spagnuolo y de la familia Kovalivker, junto al de Daniel Garbellini, exdirector Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

En los próximos días el juez Casanello deberá determinar la situación procesal de cada uno de los involucrados en el expediente.

Temas Relacionados

Jonathan KovalivkerANDISCoimas en DiscapacidadDiego SpagnuoloJavier MileiÚltimas noticias

Últimas Noticias

El juez Casanello ordenó bloquear las cajas de seguridad de los involucrados en la causa por las presuntas coimas en la ANDIS

La medida judicial alcanza al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo; al ex funcionario Daniel Garbellini y a la familia Kovalivker, vinculada a la droguería Suizo Argentina, en el marco de la causa por supuestos retornos en la provisión de medicamentos

El juez Casanello ordenó bloquear

Pidieron condenas para Aníbal Fernández y Jorge Capitanich en la causa Fútbol para Todos

La Fiscalía no acusó a Gabriel Mariotto, ex coordinador del programa. Pidieron restituir 131.608.000 pesos que se habrían desviado en perjuicio del Estado

Pidieron condenas para Aníbal Fernández

El podcast de Ricardo Lorenzetti: la lucha por la igualdad

El juez de la Corte Suprema sostiene que la desigualdad, que en el siglo XX fue bandera de luchas sociales y revoluciones, hoy se convirtió en aspiración. Explora los riesgos de una sociedad atrapada en la frustración y la inestabilidad, y plantea el desafío de reconstruir la igualdad real de oportunidades a través de la educación, las instituciones y nuevos liderazgos

El podcast de Ricardo Lorenzetti:

El fiscal Marijuan pidió la indagatoria del secretario de Trabajo y de un diputado: los acusan de querer tomar el control de la UATRE

Tras analizar pruebas y comunicaciones, la fiscalía pidió la citación de Julio Cordero y del legislador libertario Pablo Ansaloni. Es a partir de una denuncia del actual secretario general del gremio, José Voytenco

El fiscal Marijuan pidió la

Declaró el arquitecto que construyó el templo de los dólares milagrosos en Chaco: “Pagaba todo una fundación”

La Justicia Federal sostiene la investigación por sospechas de evasión y lavado de dinero en la construcción del Portal del Cielo, la iglesia del pastor Jorge Ledesma

Declaró el arquitecto que construyó
ÚLTIMAS NOTICIAS
Descubren las señales químicas que

Descubren las señales químicas que ayudan a las plantas a evitar la deshidratación

Horror y misterio en San Antonio de Areco: aún no encuentran la escena del crimen de la mujer asesinada

Se incendió un taller mecánico en La Plata y las llamas arrasaron con al menos 20 motos: investigan si fue provocado

Cómo varía el impacto de la diabetes en mujeres y hombres, según científicos

Récord de alcoholemia en Misiones: tuvo un accidente, llegaron para asistirlo y dio 4,26 gramos de alcohol en sangre

INFOBAE AMÉRICA
Persecución en Nicaragua: murió un

Persecución en Nicaragua: murió un opositor a la dictadura de Daniel Ortega que estaba desaparecido hace más de un mes

Woody Allen genera polémica: se ofrece a filmar en Rusia y Ucrania lo considera un “insulto”

Vandalizaron por cuarta vez la sinagoga más antigua de Santiago durante el Shabat

Un hallazgo científico conecta el arte de Van Gogh con fenómenos cuánticos

Trump confirmó que Estados Unidos respaldará la seguridad de Ucrania, aunque los detalles aún se negocian

TELESHOW
L-Gante habló del incendio en

L-Gante habló del incendio en su casa: “Encontramos todo negro”

Griselda Siciliani y Luciano Castro le respondieron a Flor Vigna

Andrés Gil habló por primera vez tras los rumores de romance con Gimena Accardi: “Respeten su intimidad”

El cruce público de Alex y Charlotte Caniggia: “No le voy a mostrar a mi hija”

El inesperado gesto de Pampita con sus fanáticos en la vía pública: “No se le caen los anillos”