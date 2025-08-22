Joven apareció sin vida y con un panfleto, horas después de que fuera denunciado en redes sociales por una mujer, en Bolívar

El joven le contestó a la mujer que él era responsable de las acusaciones y le pidió eliminar los mensajes - crédito Canva y redes sociales/Facebook

En el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, hay indignación tras el hallazgo del cuerpo de Dubián Márquez Villa, un joven de 24 años, horas después de haber sido denunciado en Facebook por conductas asociadas al consumo de drogas y acoso sexual.

El joven fue encontrado sin vida la noche del miércoles 20 de agosto de 2025 en una calle del municipio, con varios impactos de bala en la cabeza y un panfleto donde se le señalaba: “por marihuanero y por abusador”, de acuerdo con información de las redes, recopilada por El Universal.

La secuencia de los hechos comenzó el mismo miércoles en la mañana, cuando una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, difundió en la red social una publicación con la imagen de Márquez Villa y un texto en el que lo acusaba de drogadicción y de acosar a su abuela.

Durante ese día, el joven contactó a la denunciante para pedirle que eliminara la publicación, y le dijo: “Venga mujer, hágame el favor y deje de publicar fotos mías en redes, que esa foto demuestra que voy por la calle caminando normal”.

La mujer respondió señalando: “Un tema tan grave como eso no es para tenerlo de juego. Ya se tomaron acciones legales y por esa publicación aparecieron más víctimas. Estoy esperando que tomes cartas en el asunto, señor acosador”.

Horas más tarde, Márquez Villa fue asesinado. Tras el crimen, la publicación de la mujer desapareció de su perfil de Facebook. Voceros de la Policía en Bolívar informaron que analizan todas las líneas investigativas y señalaron que no descartan la posible vinculación de grupos al margen de la ley en el homicidio, quienes suelen operar en la zona en medio de una dinámica constante de violencia y confrontaciones con la fuerza pública.

El caso ha despertado preocupación entre los habitantes de la región, que reiteran su rechazo a la violencia y exigen acciones que garanticen la seguridad y el acceso a la justicia en Santa Rosa del Sur.