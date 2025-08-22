Judiciales

Joven apareció sin vida y con un panfleto, horas después de que fuera denunciado en redes sociales por una mujer, en Bolívar

La policía no descarta la participación de organizaciones ilegales en el asesinato del joven, que antes de su homicidio fue expuesto en Facebook por supuestos delitos

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El joven le contestó a
El joven le contestó a la mujer que él era responsable de las acusaciones y le pidió eliminar los mensajes - crédito Canva y redes sociales/Facebook

En el municipio de Santa Rosa del Sur, Bolívar, hay indignación tras el hallazgo del cuerpo de Dubián Márquez Villa, un joven de 24 años, horas después de haber sido denunciado en Facebook por conductas asociadas al consumo de drogas y acoso sexual.

El joven fue encontrado sin vida la noche del miércoles 20 de agosto de 2025 en una calle del municipio, con varios impactos de bala en la cabeza y un panfleto donde se le señalaba: “por marihuanero y por abusador”, de acuerdo con información de las redes, recopilada por El Universal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La secuencia de los hechos comenzó el mismo miércoles en la mañana, cuando una mujer, cuya identidad no ha sido revelada, difundió en la red social una publicación con la imagen de Márquez Villa y un texto en el que lo acusaba de drogadicción y de acosar a su abuela.

Durante ese día, el joven contactó a la denunciante para pedirle que eliminara la publicación, y le dijo: “Venga mujer, hágame el favor y deje de publicar fotos mías en redes, que esa foto demuestra que voy por la calle caminando normal”.

La mujer respondió señalando: “Un tema tan grave como eso no es para tenerlo de juego. Ya se tomaron acciones legales y por esa publicación aparecieron más víctimas. Estoy esperando que tomes cartas en el asunto, señor acosador”.

Horas más tarde, Márquez Villa fue asesinado. Tras el crimen, la publicación de la mujer desapareció de su perfil de Facebook. Voceros de la Policía en Bolívar informaron que analizan todas las líneas investigativas y señalaron que no descartan la posible vinculación de grupos al margen de la ley en el homicidio, quienes suelen operar en la zona en medio de una dinámica constante de violencia y confrontaciones con la fuerza pública.

El caso ha despertado preocupación entre los habitantes de la región, que reiteran su rechazo a la violencia y exigen acciones que garanticen la seguridad y el acceso a la justicia en Santa Rosa del Sur.

Temas Relacionados

Dubian Márquez VillaSanta Rosa del SurHomicidioViolenciaBolívarFacebookPolicíaColombia-Noticias

Últimas Noticias

Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca: la acusan de fraude por la novela Mamá Corazón

La fiscalía solicitó esa pena para la actriz por defraudación al Estado en el financiamiento de la telenovela. También reclamó la condena de Julio De Vido y del exrector de la UNSAM, Carlos Ruta. Pidió que los acusados devuelvan 3,1 millones de dólares al Estado

Piden tres años y medio

Allanaron la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentino: a uno de los dueños le secuestraron dólares y buscan a Spagnuolo

Los procedimientos se hicieron en la causa por los audios en los que el ex titular de la Agencia de Discapacidad denunció el cobro de coimas. Allanaron sus domicilios para secuestrarle el celular pero no lo encontraron

Allanaron la Agencia de Discapacidad

Atentado contra CFK: liberaron antes del veredicto a Nicolás Carrizo, jefe de la banda de los “Copitos”

Administraba el negocio y se creía que había aportado un arma para matar a la entonces vicepresidenta. No lo acusaron en la recta final del juicio y los jueces aceptaron su excarcelación

Atentado contra CFK: liberaron antes

Pidieron penas de hasta 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado a Cristina Kirchner

La Fiscalía los acusó por intento de homicidio agravado por alevosía, violencia de género y empleo de arma. Además, solicitaron la absolución de Nicolás Carrizo, jefe de los “Copitos”

Pidieron penas de hasta 15

El Tribunal Superior de Justicia confirmó que Chocobar tendrá un nuevo juicio oral

De esta forma, dejó firme la decisión de la Cámara de Casación Penal, que había anulado la condena de primera instancia y ordenado un nuevo proceso oral. El nuevo juicio comenzará el 27 de agosto

El Tribunal Superior de Justicia
ÚLTIMAS NOTICIAS
Piden tres años y medio

Piden tres años y medio de prisión para Andrea del Boca: la acusan de fraude por la novela Mamá Corazón

Así se vio el huracán Erin desde el espacio cuando avanzaba hacia Estados Unidos

Cuál es el estado de salud de los hinchas internados tras los incidentes en la cancha de Independiente

“Unión por la plata”: el furcio de Anabel Fernández Sagasti en plena sesión del Senado

Cómo reconocer y modular las emociones: cinco recomendaciones respaldadas por la neurociencia

INFOBAE AMÉRICA
Descubren el punto más profundo

Descubren el punto más profundo de la Tierra debajo del glaciar Denman

Al menos 12 muertos y varios desaparecidos por el derrumbe de un puente en obras en China

Taiwán donó a Paraguay cuatro helicópteros para combatir el crimen y el narcotráfico

La crianza se reinventa: cómo la neurociencia está cambiando las reglas sobre castigos y recompensas en la infancia

Xi Jinping recibirá a Vladimir Putin y busca incrementar la influencia china con una cumbre regional a fin de agosto

TELESHOW
La reacción de Emilia Attias

La reacción de Emilia Attias a la campaña de los fans de Casi Ángeles para verla en pareja con Nico Vázquez

Las confesiones de Tini Stoessel: dónde está construyendo su primera casa y sus deseos de ser mamá

Nicole Neumann y un nuevo capítulo en su guerra eterna con Fabián Cubero: “Yo estoy mucho más allá”

La Voz Argentina iniciará los Playoffs con reglas inéditas y figuras invitadas

El hijo de Locomotora Oliveras habló del debut actoral de su madre en “En el Barro”: “Estoy orgulloso de todo”