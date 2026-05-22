Colombia cerrará el puente de Rumichaca por elecciones presidenciales: estas son las fechas y restricciones

Puente Rumichaca (Frontera entre Colombia y Ecuador) | REUTERS/Karen Toro

El Gobierno colombiano anunció el cierre temporal del Puente Internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo terrestre entre Colombia y Ecuador, como parte de las medidas de seguridad previstas para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo.

La restricción afectará el tránsito vehicular y peatonal entre Ipiales, en Nariño, y la provincia ecuatoriana del Carchi, una de las zonas con mayor movimiento comercial y turístico entre ambos países.

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Según información entregada por las autoridades nacionales, el cierre comenzará a regir desde las 6:00 de la mañana del sábado 30 de mayo y se extenderá hasta las 6:00 de la mañana del lunes 1 de junio de 2026, en medio del despliegue de medidas especiales para garantizar el orden público durante la jornada electoral.

Puente Rumichaca (Frontera entre Colombia y Ecuador) | EFE/ Xavier Montalvo

Suspenderán el paso de vehículos y peatones

La restricción implicará la suspensión total del tránsito regular de ciudadanos, vehículos particulares, buses de transporte público y camiones de carga pesada que diariamente cruzan por el principal corredor fronterizo entre Colombia y Ecuador.

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La medida impactará directamente la movilidad entre Ipiales y Tulcán, ciudades que mantienen una intensa dinámica comercial, turística y de intercambio económico binacional.

Las autoridades explicaron que la decisión hace parte de los protocolos preventivos adoptados antes de las elecciones presidenciales, con el objetivo de reforzar los controles de seguridad en zonas estratégicas del país y evitar posibles alteraciones durante el desarrollo de los comicios.

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Además, el Gobierno advirtió que, en caso de realizarse una segunda vuelta presidencial, prevista para el próximo 21 de junio, el cierre de la frontera volverá a implementarse bajo las mismas condiciones y por un periodo similar de 48 horas.

Puente Rumichaca (Frontera entre Colombia y Ecuador) | REUTERS/Karen Toro

Habrá ley seca y restricciones políticas

El decreto también establece otras medidas especiales que deberán aplicarse en las zonas de frontera durante el periodo electoral.

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Entre ellas aparece la ley seca, que prohibirá la venta y el consumo de bebidas alcohólicas mientras se mantenga vigente la restricción decretada por las autoridades.

Asimismo, se impondrán controles a la difusión de propaganda política y actividades relacionadas con campañas electorales, con el propósito de evitar situaciones que puedan alterar el desarrollo normal de la jornada democrática.

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Pese al cierre del paso formal, Migración Colombia informó que mantendrá operativas sus oficinas mediante esquemas especiales de contingencia y vigilancia fronteriza.

Las autoridades insistieron en que todas estas disposiciones buscan garantizar la seguridad del proceso electoral y fortalecer los controles migratorios durante uno de los fines de semana más sensibles del calendario político nacional.

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Comerciantes y transportadores expresaron preocupación

La oficialización del cierre generó inquietud entre comerciantes, empresarios, transportadores y habitantes de la frontera, debido al impacto económico que podría generar la suspensión temporal del tránsito.

Puente Rumichaca (Frontera entre Colombia y Ecuador) | REUTERS/Karen Toro

Las economías de Ipiales y Tulcán dependen en buena parte del intercambio comercial diario, el turismo y el movimiento constante de mercancías entre ambos países.

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Por esa razón, varios sectores advirtieron sobre posibles afectaciones en las cadenas de abastecimiento, retrasos logísticos y disminución de actividades económicas durante el fin de semana electoral.

Transportadores de carga también manifestaron preocupación por los tiempos de espera y la necesidad de reorganizar rutas y cronogramas de entrega para evitar pérdidas económicas.

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Frente a este panorama, las autoridades recomendaron a ciudadanos y empresarios abastecerse previamente y reprogramar con anticipación viajes, operaciones comerciales y actividades productivas para reducir el impacto de la medida.

Autoridades piden seguir canales oficiales

El Gobierno hizo un llamado a la ciudadanía para mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales y acatar todas las disposiciones emitidas por las entidades encargadas del control fronterizo y la seguridad electoral.

Las autoridades recordaron que las medidas adoptadas responden a la importancia de preservar el orden público y garantizar transparencia durante las elecciones presidenciales.

También reiteraron que los ciudadanos podrán reportar cualquier irregularidad relacionada con el proceso electoral ante los organismos competentes.

Finalmente, los organismos de seguridad insistieron en que la colaboración de la ciudadanía será clave para evitar contratiempos y permitir que la jornada democrática transcurra con normalidad en las regiones de frontera.