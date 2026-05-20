Gobierno anuló millones de fotomultas: así puede pedir de regreso su dinero, según el Ministerio de Transporte

Conductores en Colombia revisan si sus fotomultas podrían quedar anuladas tras la investigación de la SuperTransporte a cámaras de fotodetección - crédito Terminal de Transporte en Bogotá

Miles de colombianos revisan por estos días si esa fotomulta que en algún momento les quitó el sueño podría quedar anulada. Esto ocurre después de que la Superintendencia de Transporte confirmara que millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024 habrían sido emitidos de manera irregular por fallas técnicas en cámaras de fotodetección en distintas ciudades del país.

La noticia cayó como una bomba entre conductores de Cali, Medellín, Bogotá, Barranquilla y otros municipios donde las cámaras terminaron convertidas durante años en motivo de peleas, reclamos y dolores de cabeza.

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Pero, más allá del escándalo, la pregunta que hoy se hacen millones de personas es bastante sencilla: ¿cómo se hace para tumbar la multa o recuperar la plata si ya se pagó?

Y aunque todavía faltan detalles oficiales, las autoridades ya explicaron cuáles serían los pasos que deben seguir los ciudadanos dependiendo de cada caso.

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El primer paso: revisar si la multa aparece en el Simit

Lo primero es revisar si la fotomulta aparece registrada en el Simit. Ahí cada conductor puede verificar cuándo fue impuesta, en qué ciudad y cuál es el estado actual del comparendo.

Ese paso es clave porque la investigación no afecta todas las multas del país, sino ciertos periodos específicos donde las cámaras habrían operado sin cumplir requisitos técnicos exigidos por ley.

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Millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024 podrían ser eliminados del Simit por presuntas irregularidades técnicas - crédito Colprensa

Por ejemplo, Cali aparece como el caso más grave. Según la investigación de la Supertransporte, allí las cámaras habrían funcionado durante años sin el concepto técnico obligatorio del Instituto Nacional de Metrología.

Eso podría dejar sin validez millones de comparendos impuestos entre diciembre de 2018 y noviembre de 2024.

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Barranquilla y algunos municipios de Cundinamarca también aparecen bajo revisión, mientras Medellín y Bogotá concentran cientos de miles de sanciones investigadas.

¿Qué pasa si la fotomulta todavía no ha sido pagada?

Para quienes todavía no han pagado la fotomulta, el panorama parece más favorable. El Gobierno confirmó que más de 5,8 millones de comparendos serán anulados de oficio.

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En otras palabras, las autoridades deberán eliminarlos directamente del sistema sin necesidad de que el ciudadano presente una demanda o haga un trámite complicado.

Sin embargo, se recomienda no confiarse del todo y hacer seguimiento constante. En Colombia no es raro que una deuda siga apareciendo incluso después de haber sido eliminada oficialmente.

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Por eso, algunas recomendaciones básicas son:

Revisar frecuentemente el estado del comparendo en el Simit.

Guardar capturas o certificados donde aparezca la multa.

Estar pendiente del listado oficial que publicará la SuperTransporte.

Confirmar si la ciudad y la fecha hacen parte de los periodos investigados.

¿Cómo reclamar si la multa ya fue pagada?

La situación cambia para quienes sí pagaron la sanción. Ahí el proceso no será automático y cada persona tendrá que reclamar directamente ante el organismo de tránsito que recibió el dinero.

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Eso significa reunir documentos y empezar un trámite formal para solicitar la devolución. Según las autoridades, lo primero será presentar un derecho de petición pidiendo la revisión del caso, la nulidad del comparendo y el reintegro del dinero pagado.

Ciudadanos que ya pagaron fotomultas deberán iniciar reclamaciones individuales ante organismos de tránsito para pedir devoluciones - Colprensa

Para iniciar ese proceso, lo más recomendable es tener listos:

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El comprobante de pago

La copia del comparendo

La cédula

Capturas del Simit

Correos o comunicaciones relacionadas con la multa

El trámite deberá hacerse ante la secretaría de movilidad o el organismo de tránsito de la ciudad donde fue impuesta la fotomulta. La recomendación es usar siempre canales oficiales, ya sea por página web, correo institucional o ventanilla física, y guardar el número de radicado.

Ese detalle puede parecer pequeño, pero será clave en caso de que el proceso se demore o la entidad no responda.

¿Por qué las devoluciones podrían tardar?

Y precisamente ese es uno de los temas que más preocupa. Aunque la noticia ha generado esperanza entre millones de conductores, las autoridades ya advirtieron que las devoluciones podrían tardar bastante tiempo.

Cali aparece como la ciudad con más fotomultas bajo investigación por fallas en los requisitos exigidos para operar cámaras - crédito Alcaldía de Cali

La razón es simple: la Superintendencia de Transporte no tiene la facultad de devolver directamente la plata porque esos recursos fueron recaudados por alcaldías y organismos locales. En otras palabras, cada ciudad deberá responder por los dineros cobrados con multas que ahora están siendo cuestionadas.

Según las cifras reveladas, más de 1,5 millones de fotomultas ya fueron pagadas por ciudadanos en todo el país. Eso representa recaudos superiores a un billón de pesos.

Por eso varios abogados ya anticipan una ola de reclamaciones e incluso demandas administrativas si las entidades no responden rápidamente a los ciudadanos afectados.