“Menos mal que no apoyaba la constituyente”: Petro agitó las redes tras volver a impulsar su propuesta de Asamblea Nacional Constituyente

Gustavo Petro, presidente de Colombia- crédito Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro volvió a generar polémica este jueves tras insistir públicamente en su propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y compartir en redes sociales instrucciones para recolectar firmas ciudadanas.

La publicación del mandatario provocó una fuerte ola de reacciones en la plataforma X, donde varios usuarios le recordaron una promesa que hizo durante la campaña presidencial, cuando aseguró que no promovería una constituyente.

PUBLICIDAD

Según expresó Gustavo Petro en su mensaje publicado en X, la iniciativa busca incorporar a la Constitución reformas sociales, políticas y judiciales que, según él, no fueron aprobadas por el Congreso de la República.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Joel González/Presidencia

Petro compartió formularios para recoger firmas

El mandatario publicó un mensaje en su cuenta personal de X en el que explicó cómo descargar los formularios para apoyar la iniciativa.

PUBLICIDAD

“Aquí se pueden descargar los formularios para recoger firmas por la Constituyente para agregarle a la Constitución nacional las reformas sociales y la reforma a la política y a la justicia que el Congreso no aprobó”, escribió el jefe de Estado.

En la misma publicación, Petro indicó que los ciudadanos deben dejar un renglón de por medio antes de firmar el documento.

PUBLICIDAD

“Se deja renglón de por medio y firma la inteligencia ciudadana con su esfuerzo”, agregó.

La publicación rápidamente comenzó a generar cientos de comentarios y críticas de distintos sectores políticos y ciudadanos en redes sociales.

PUBLICIDAD

Usuarios le recordaron promesas de campaña

Tras el mensaje del presidente, varios internautas revivieron declaraciones pasadas en las que Petro había descartado impulsar una constituyente.

Uno de los comentarios más compartidos fue el del abogado Rodrigo Pombo, quien cuestionó directamente al mandatario.

PUBLICIDAD

“Menos mal que no apoyaba usted la constituyente. Menos mal que no participa usted abiertamente en política. Menos mal que usted juró cumplir la Constitución y la ley. Menos mal que usted no miente”, escribió.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Joel González /Presidencia

Otros usuarios también criticaron la propuesta y aseguraron que una eventual constituyente podría aumentar la polarización política en el país.

PUBLICIDAD

“Petro quiere una constituyente para fomentar el odio y la división entre los colombianos y para promover su proyecto político por encima de los intereses de la nación”, expresó otro internauta en la plataforma digital.

El Gobierno busca presentar el proyecto el 20 de julio

La propuesta de Asamblea Nacional Constituyente ha sido una de las iniciativas más polémicas impulsadas por el presidente durante los últimos meses.

PUBLICIDAD

El Gobierno nacional ha señalado que espera presentar oficialmente el proyecto ante el Congreso de la República el próximo 20 de julio.

Desde la Casa de Nariño han insistido en que la intención es avanzar en reformas sociales que consideran bloqueadas dentro del trámite legislativo actual.

PUBLICIDAD

Sin embargo, sectores de oposición y expertos constitucionalistas han cuestionado el alcance de la propuesta y han advertido sobre posibles riesgos institucionales.

Gustavo Petro, presidente de Colombia - crédito Joel González/Presidencia

Petro ya había anticipado algunos cambios que incluiría la constituyente

El pasado 1.º de mayo, durante una manifestación por el Día del Trabajo, Gustavo Petro reveló algunas de las reformas que buscaría incorporar a través de una eventual constituyente.

Entre ellas mencionó cambios relacionados con el Banco de la República, educación y acceso a la tierra.

“Se reformarán las instituciones económicas para garantizar la verdadera independencia del Banco de la República”, afirmó el mandatario en ese momento.

También aseguró que buscaría establecer el derecho a la educación preescolar y superior dentro de la Constitución.

Además, mencionó que impulsaría el reconocimiento del derecho de los campesinos a la tierra.

La propuesta sigue generando tensión política

Las nuevas declaraciones del presidente llegan en medio de un ambiente político marcado por la recta final de la campaña presidencial y fuertes enfrentamientos entre el Gobierno y sectores de oposición.

La posibilidad de convocar una constituyente ha sido rechazada por distintos dirigentes políticos, quienes consideran que la actual Constitución no requiere una reforma de esa magnitud.

Otros sectores cercanos al Gobierno, en cambio, han respaldado la iniciativa y aseguran que permitiría avanzar en transformaciones sociales profundas.

Hasta el momento, el Ejecutivo no ha entregado mayores detalles sobre el mecanismo exacto que utilizaría para impulsar formalmente la propuesta ante el Congreso.