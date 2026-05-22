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Francia Márquez se ofrece a mediar en conflicto indígena en Cauca; Petro convocó reunión urgente

Los enfrentamientos entre comunidades Misak y Nasa dejan cuatro muertos y más de 44 heridos en Silvia

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Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia | REUTERS/Luisa Gonzalez
Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia | REUTERS/Luisa Gonzalez

La vicepresidenta Francia Márquez se ofreció este jueves como mediadora para buscar una salida dialogada al conflicto que enfrentan las comunidades indígenas Misak y Nasa en el departamento del Cauca, luego de los violentos enfrentamientos registrados en zona rural del municipio de Silvia.

Los choques entre ambas comunidades dejaron al menos cuatro personas muertas y más de 44 heridas en el sector de La Ensillada, una situación que llevó al Gobierno nacional a convocar una reunión urgente para intentar frenar la violencia.

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a vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez Mina, inauguró el Foro Celac-África, convocando a una nueva era de cooperación entre África, América Latina y el Caribe - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia
Francia Márquez, vicepresidenta de Colombia - crédito Andrés Castilla/Vicepresidencia

Tras conocerse la gravedad de los enfrentamientos, Márquez aseguró que está dispuesta a intervenir para construir escenarios de reconciliación entre los pueblos indígenas que hoy mantienen una disputa territorial en esa región del país.

Francia Márquez pidió detener la violencia

La vicepresidenta afirmó que le duele la situación que atraviesa el Cauca y sostuvo que las diferencias entre comunidades no pueden resolverse mediante agresiones y enfrentamientos armados.

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“Me dispongo como lideresa, como mujer caucana y como Vicepresidenta para ayudar a construir caminos de diálogo social. Caminos que, en medio de la diferencia, nos permitan cuidar la vida entre pueblos hermanos”, expresó Márquez.

La funcionaria también recordó que tanto las comunidades indígenas como los pueblos afrodescendientes y campesinos han sido históricamente afectados por el conflicto armado, la desigualdad y el abandono estatal.

“No es posible que entre pueblos que hemos vivido violencias históricas, inequidades y desigualdades, tengamos que acudir a la agresión para resolver nuestras diferencias”, señaló.

Además, hizo un llamado a las organizaciones sociales y comunidades del Cauca para priorizar la paz y evitar una escalada mayor de violencia en el territorio.

El conflicto dejó muertos y decenas de heridos

Los enfrentamientos ocurrieron este jueves 21 de mayo en el sector de La Ensillada, zona rural del municipio de Silvia, en Cauca.

De acuerdo con los primeros reportes conocidos por las autoridades y organismos humanitarios, los choques dejaron cuatro personas fallecidas y más de 44 heridas.

crédito Colprensa
Conflicto indígena en Cauca | crédito Colprensa

La situación generó preocupación en la región debido a la intensidad de los enfrentamientos y a la posibilidad de nuevos choques entre las comunidades indígenas.

En medio de la crisis, varias organizaciones humanitarias intentaron ingresar a la zona para atender a los heridos y verificar las condiciones de seguridad.

Petro convocó reunión urgente con las comunidades

Frente al aumento de la tensión en Cauca, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que el presidente Gustavo Petro citó a una reunión urgente para el próximo lunes con las máximas autoridades de los pueblos Misak y Nasa.

“El próximo lunes el presidente ha convocado a las máximas autoridades de los Misak y los Nasa para hablar de gobierno a gobierno sobre la problemática que hay sobre unas 800 hectáreas que hay allá en tierras”, explicó Benedetti.

Según indicó el funcionario, el conflicto estaría relacionado con disputas territoriales alrededor de extensiones de tierra en la región.

El Gobierno nacional espera que el encuentro permita avanzar en acuerdos y disminuir el riesgo de nuevos enfrentamientos entre ambas comunidades.

Ejército ingresó a la zona para contener los choques

El ministro Benedetti también confirmó que tropas del Ejército ingresaron al sector durante la tarde de este jueves para intentar evitar que continúe la confrontación.

Sin embargo, aclaró que la intervención de la Fuerza Pública no busca enfrentar a las comunidades indígenas, sino contener la violencia y proteger a la población civil.

“Insisto, no es una manera para combatir con el Estado. Niños están combatiendo. Están peleando dos autoridades, dos pueblos indígenas, que el Estado lo que trata de hacer es que eso no siga pasando”, manifestó el ministro.

Benedetti aseguró que, aunque todavía no existe un balance definitivo de lo ocurrido, las comunidades actualmente permanecen replegadas mientras continúan los intentos de mediación.

Gobierno espera frenar la crisis en Cauca

Las autoridades nacionales reconocieron la gravedad de la situación y señalaron que el principal objetivo ahora es impedir que el conflicto se expanda a otras zonas del departamento.

El Cauca sigue siendo uno de los territorios más complejos del país por la presencia de disputas territoriales, violencia armada y conflictos históricos entre distintos actores sociales y comunidades.

Por esa razón, el Gobierno insistió en la necesidad de abrir espacios de diálogo que permitan reducir la tensión y proteger la vida de las personas involucradas.

Mientras se desarrolla la reunión convocada por el presidente Petro, organismos de derechos humanos y autoridades regionales permanecen atentos al comportamiento de la situación en Silvia y otros municipios cercanos.

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