Colombia

“Nequi ha sido un camino lleno de retos”: la plataforma alcanzó 28 millones de usuarios en Colombia tras cumplir 10 años

La aplicación financiera aseguró que buscará fortalecer herramientas con inteligencia artificial y ampliar soluciones para emprendedores y pagos digitales

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Algunos inoficiosos buscan evadir el pago, y simulan que hicieron la transacción, pero esto se puede comprobar de forma sencilla - cortesía Nequi
Billetera digital Nequi - cortesía Nequi

Nequi celebró sus 10 años de operación en Colombia destacando que ya alcanzó cerca de 28 millones de usuarios y consolidándose como una de las principales plataformas de pagos y servicios financieros digitales del país.

Durante el aniversario de la compañía, directivos de la plataforma hicieron un balance sobre el crecimiento que ha tenido el ecosistema financiero digital en Colombia y señalaron que uno de los mayores desafíos ha sido manejar el aumento acelerado de clientes y la transformación tecnológica del sector bancario.

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Hay una opción para comprobar los códigos QR luego de recibir una transacción, en el caso de los comercios - crédito - cortesía Nequi
Billetera digital Nequi - cortesía Nequi

Según explicó Andrés Vásquez, CEO y cofundador de Nequi, citado por Blu Radio, el principal objetivo desde la creación de la plataforma fue facilitar el acceso de las personas a los servicios financieros y eliminar barreras que históricamente existían en la banca tradicional.

Nequi aseguró que buscó eliminar barreras en la banca tradicional

“Nequi ha sido un camino lleno de felicidades, también retos gigantes. El crecimiento acelerado de clientes a veces nos dolía, pero la verdad es que son más satisfacciones que frustraciones”, afirmó Vásquez.

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El directivo explicó que una de las apuestas más importantes fue simplificar procesos que anteriormente resultaban complejos para los usuarios.

“Quitamos fricciones para abrir una cuenta, antes era dificilísimo, filas y demás. Cambiamos eso, simplificamos los números de cuenta por el teléfono celular y los QR para pasarnos plata”, indicó.

La plataforma destacó que, con el paso de los años, logró convertirse en una de las aplicaciones financieras más utilizadas por los colombianos para realizar pagos, transferencias y otras operaciones digitales.

La plataforma resaltó el acceso al crédito para usuarios no bancarizados

Nequi también aseguró que uno de sus avances más importantes ha sido facilitar el acceso al crédito para personas que nunca habían tenido productos financieros.

De acuerdo con cifras entregadas por la compañía, actualmente el 35 % de los créditos otorgados corresponden a usuarios que nunca antes habían estado bancarizados.

La red global de Yape crece con la integración de Nequi, lo que permite a los usuarios realizar transferencias transfronterizas hacia el ecosistema digital colombiano de forma inmediata.
Billetera digital Nequi - cortesía Nequi

La empresa sostuvo que esto ha permitido ampliar el acceso al sistema financiero para miles de personas que tradicionalmente no podían acceder a créditos o servicios bancarios.

Nequi habló del impacto del sistema Bre-B

Durante la celebración de sus 10 años, la plataforma también hizo referencia al sistema de pagos inmediatos Bre-B y aseguró que actualmente concentra cerca del 60 % de las transacciones relacionadas con esa herramienta.

“Somos receptores de muchos fondos de otras entidades que le pagan a personas en Nequi. Somos el principal activador del comercio en los QR de Bre-B”, señalaron desde la compañía.

Según explicó la plataforma, este sistema ha comenzado a generar cambios importantes en el uso de pagos digitales y en la reducción del efectivo en distintos sectores comerciales del país.

La empresa destacó además que pequeños comercios y trabajadores independientes han incrementado el uso de pagos digitales a través de códigos QR y transferencias inmediatas.

La inteligencia artificial será una de las apuestas a futuro

Por su parte, María del Pilar Correa, líder de estrategia de negocio de Nequi, aseguró que uno de los principales objetivos de la compañía será fortalecer herramientas tecnológicas enfocadas en mejorar la experiencia de los usuarios.

Evite hacer transacciones de alto valor a la hora de vender un producto por redes sociales a finales de semana, y menos los sábados o domingos - créditos Pixabay | Nequi/Facebook
Billetera digital Nequi - cortesía Nequi

La directiva indicó que la plataforma buscará avanzar en el uso de inteligencia artificial para desarrollar soluciones más conversacionales y predictivas.

“Sabemos que nuestros usuarios están adoptando la inteligencia artificial, están chateando con la inteligencia artificial, poniéndole tareas, preguntándole cosas. Nosotros queremos estar también ahí”, afirmó.

Según explicó, la intención es que la plataforma pueda ofrecer recomendaciones personalizadas relacionadas con ahorro, manejo del dinero y acceso a productos financieros.

Buscarán fortalecer servicios para emprendedores y remesas

Nequi también señaló que otra de sus prioridades será seguir fortaleciendo herramientas dirigidas a pequeños negocios, trabajadores independientes y usuarios que reciben dinero desde el exterior.

La compañía indicó que espera reducir barreras en las transacciones internacionales y ampliar las soluciones relacionadas con remesas y pagos digitales.

“Nequi es un banco digital en el que puedas hacer muchas cosas, desde tener una tarjeta débito, sacar un crédito, traer plata del exterior, recibir tu remesa y hacer pagos”, señaló María del Pilar Correa.

La plataforma aseguró que continuará ampliando sus servicios tecnológicos y financieros en medio del crecimiento de los pagos digitales en Colombia.

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