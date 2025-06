Juicio a Generación Zoe en Salta: rechazaron la nulidad del debate y Cositorto pidió declarar

Leonardo Cositorto, líder de Generación Zoe, en los tribunales de Salta

El juicio contra Leonardo Cositorto y sus socios de Generación Zoe en la provincia de Salta seguirá en pie. Así lo definió este jueves la Sala I del Tribunal de Juicio, en rechazo a un planteo de nulidad que había presentado la defensa del gurú financiero en medio de un sinuoso inicio del debate oral y público por estafas reiteradas y asociación ilícita.

Al empezar la audiencia de hoy tomó la palabra el juez Martín Pérez, presidente del tribunal, quien comunicó que “la defensa técnica del acusado estuvo garantizada” en todo momento. “No se advierte ninguna circunstancia que haya afectado la indefensión de Cositorto, toda vez que estuvo de forma interrumpida asistido”, concluyeron los magistrados.

Así, echaron por tierra el planteo que había hecho la defensora oficial Cecilia Martínez, a partir de los cambios que hubo en la representación del creador de Zoe. Es que la letrada fue inicialmente su abogada, después la cambiaron por un defensor privado, y a su vez este renunció el mismo día que empezó el juicio. Ya durante la primera audiencia, le volvieron a reasignar el caso.

Por ese enroque Martínez había alegado razones para suspender el debate, algo que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), calificó como “una estrategia para obstaculizar el juicio”.

“7,5% mensual no era ninguna locura”

Leonardo Cositorto presentó un hábeas corpus en el que denunció irregularidades en sus condiciones de detención

Tras la confirmación de la continuidad del proceso judicial, Cositorto pidió declarar repentinamente para ratificar su inocencia.

“Es un juicio infundado por una afirmación falsa. Yo no le voy a decir a alguien que deje la plata guardada con una inflación que corría al 6,7%, y ni hablemos de lo que pasó en 2022 y 2023. Un 7,5% contra un 6,7% mensual no era ninguna locura”, sostuvo para justificar los altísimos rendimientos que ofrecía Generación Zoe a los inversores.

Luego, irónico y efusivo, se preguntó: “Platense salió campeón después de 116 años, ¿y acá el que hace algo extraordinario es un estafador? No viejo, es alguien que se entrena. Yo he viajado por 45 países. Me cansé de ayudar a gente”.

Cositorto también dijo que está dispuesto a pagar el dinero que reclaman los 118 damnificados salteños: “Me están acusando de semejante barbaridad por 250.000 dólares, que yo les otorgaría. La casa mía la pueden vender y pagarle a la gente, ya que no les quieren dar el millón y medio de dólares que está en efectivo en la fiscalía de Villa María”. Este último es dinero incautado en la causa madre contra Generación Zoe que se inició en Córdoba.

Además, el coach financiero declaró que la Justicia le retuvo “611 bitcoins” a la empresa. “¿Sabe cuánto es 611 Bitcoin? -le preguntó al juez-. Son 65 millones de dólares. Mire si no vamos a querer pagar 200.000 o 500.000 dólares. Y yo según los números que vi son 250.000, descontando lo que cobró la gente, pero bueno, es un número difícil de hacer porque ni siquiera me han dejado poner un perito contable”, se quejó.

La declaración duró casi una hora. Luego la audiencia siguió con preguntas de la fiscalía hacia Cositorto.

Junto al líder de Zoe, otras cuatro personas están siendo juzgadas: Ricardo Isaac Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Albornoz son señalados como los principales socios de la sucursal salteña de la empresa.

Cositorto está detenido provisoriamente en la Alcaidía General de la ciudad de Salta, donde permanecerá hasta terminar el juicio. La fecha tentativa que estimó el tribunal para dar el veredicto es el 27 de junio de este año, según precisaron fuentes judiciales a Infobae, aunque por los inconvenientes que hubo en el inicio del juicio se podría prolongar el debate. Se espera que declaren unos 160 testigos.

Este es el segundo proceso oral que enfrenta Cositorto. La Justicia de Corrientes lo condenó en febrero a la pena de 12 años de cárcel como líder de una asociación ilícita y coautor del delito de estafa. También tiene causas pendientes en Córdoba, Santa Fe y la Justicia Federal.