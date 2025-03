La condena de CFK llega a la Corte Suprema y se abre la etapa final del caso con tres interrogantes

La ex presidenta Cristina Kirchner

La condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner llegará mañana a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Su defensa presentará el recurso de queja en el que pedirá su absolución. También lo hará la Fiscalía que, por el contrario, reclamará que la condena pase de seis a 12 años de prisión por asociación ilícita. Y así, el expediente entrará en la última etapa, en la que se definirá, entre otros temas, si la ex mandataria irá presa. Pero alrededor del caso hay varios interrogantes que hoy no tienen respuesta.

El plazo para que todas las partes presenten sus apelaciones vence el martes a las 9.30. Infobae pudo saber que la defensa de Cristina Kirchner, a cargo de Alberto Beraldi, y el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar lo harán mañana. Otras ya lo presentaron, como las defensas del ex secretario de Obras Públicas José López, del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Raúl Pavesi. Los tres también condenados.

Lo que las partes hicieron y harán es llevar a la Corte Suprema el fallo de la Cámara de Casación que ratificó las condenas y absoluciones que el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py dictó en diciembre de 2022. Primero presentaron un recurso extraordinario que Casación rechazó. Ante eso les queda la instancia del recurso de queja. Con eso irán directamente al máximo tribunal.

Si hubo especulaciones la semana pasada de que Cristina Kirchner podría no presentarlo como una estrategia política de victimización y así ya quedar presa, eso quedó descartado cuando el martes Beraldi presentó un escrito en el tribunal en el que adelantó: “Habremos de acudir en queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Cristina Kirchner en una de las audiencias por videoconferencia del juicio oral en el que fue condenada

Lo que llegará al máximo tribunal son las condenas de Cristina Kirchner, López, Periotti y el empresario Lázaro Báez a seis años de prisión; la de los ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Pavesi (4 años y 6 meses), Juan Carlos Villafañe (5 años), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y de Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses); las absoluciones del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, y del ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro. También el decomiso de 84 mil millones de pesos. Quien ya quedó con la absolución confirmada es Carlos Kirchner, primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner y ex funcionario de Planificación Federal. Para los ex funcionarios condenas también se les aplicó la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El Tribunal Oral dictó las condenas por el delito de administración fraudulenta en las 51 obras públicas que durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner recibieron las empresas de Báez para Santa Cruz.

Los condenados apelarán a la Corte Suprema para que se les dicte la absolución. Mientras que el fiscal Villar lo hará para que a las condenas se le aplique el delito de asociación ilícita -en el caso de la ex presidenta con un pedido de 12 años de prisión, lo que habían solicitado los fiscal Diego Luciani y Sergio Mola en el juicio oral- y para que se revoquen las absoluciones y también se dicten condenas.

Cuando todo eso ocurra el expediente tendrá una nueva etapa. Será la de la Corte Suprema que presenta por lo menos tres interrogantes.

Los actuales jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

El primero es cuándo resolverá la Corte. El máximo tribunal no tiene plazos para resolver. Es una decisión de sus integrantes el momento de la resolución. En principio, antes del fallo de la Corte tiene que opinar el procurador general, Eduardo Casal. Se trata del fiscal ante el máximo tribunal que debe respaldar o no la postura de la Fiscalía en el caso. La expectativa es que lo haga porque esa suele ser la línea en la Procuración. Así, Casal también le pediría a la Corte que Cristina Kirchner sea condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita.

Dentro del cuándo hay un dato político. Este año, en octubre, hay elecciones nacionales y Cristina Kirchner podría ser candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Muchas fuentes coinciden que en 2025 no habrá un fallo de la Corte para que su decisión no tenga impacto en el proceso electoral. Además porque si confirma la condena la ex presidenta no podría ser candidata o asumir el cargo porque tiene inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El segundo interrogante es qué resolverá la Corte Suprema. Los jueces tendrán un pedido para que Cristina Kirchner sea absuelta y otro para que la condena sea de 12 años por asociación ilícita. También el propio fallo ya dictado que tiene dos instancias que es la condena a seis años de prisión por defraudación al estado.

Si el máximo tribunal confirma la actual condena o absuelve a Cristina Kirchner será el punto final para la causa. No habrá nada más que discutir o analizar. Queda una instancia en la que la causa podría no quedar definitivamente cerrada. Es en el caso que la Corte entienda que la ex presidenta debe ser condenada por asociación ilícita. Allí podría remitir el expediente al tribunal oral para que dicte una nueva pena con ese delito. También ya quedaría confirmada la defraudación y los seis años de prisión, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Dentro del qué resolverá la Corte lo central será que si confirma la condena ya queda en condiciones de ser ejecutada. Eso significa que la ex presidenta deberá ser detenida y no podrá volver a ejercer cargos públicos. Si es ocurre, la prisión no necesariamente sea en una prisión, sino puede ser un arresto domiciliario. Cristina Kirchner cumplió en febrero 72 años. La ley establece que a partir de los 70 años se puede pedir la prisión domiciliaria por la edad. La norma no establece que es obligatorio, sino que la decisión es de los jueces.

Javier Milei dijo que Cristina Kirchner terminará presa

El presidente de la Nación, Javier Milei, se metió la semana pasada en este tema. “En el Congreso, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Cristina (Kirchner) está nerviosa, Casación le revocó el recurso y sabe que va a ir presa. No me interesa lo que diga la futura presidiaria. Que empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel o en la casa donde decida recluirse”, sostuvo el jueves el jefe de estado.

Al día siguiente la ex mandataria le contestó al criticar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y sus dichos sobre que va a ir presa: “Y como no pueden defenderlo, hacen lo único que saben hacer: gritar “PRESA, PRESA, PRESA”… La bala no les salió y por eso insisten con el GRITO CON EL QUE QUIEREN TAPAR EL SAQUEO A LA NACIÓN Y LA MISERIA PARA EL PUEBLO ARGENTINO. Y, además, LO HACEN EN PERFECTA COORDINACIÓN con la Cámara de Casación macrista que dicta un fallo sin pruebas y sin derecho; y con el ex Senador y actual Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que impone, a mí y a mis hijos, la insólita y ridícula prohibición de ingreso a los EEUU.

El tercer interrogante es qué integración de la Corte Suprema resolverá el caso. El máximo tribunal hoy está compuesto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Manuel García-Mansilla. Pero varias situaciones que pueden modificarlo.

Milei propuso para cubrir las dos vacantes que hay en la Corte Suprema a García-Mansilla y al juez federal Ariel Lijo. Sus pliegos están en el Senado de la Nación y para el próximo jueves está citado la sesión para tratarlos. En paralelo, el Poder Ejecutivo los designó por decreto y en comisión. García-Mansilla asumió pero Lijo no porque para hacerlo debía renunciar a su juzgado federal de Comodoro Py. Y la designación por decreto vence el 30 de noviembre.

Así, el jueves el Senado se reunirá. Al menos la sesión está convocada porque en los últimos días surgió la incógnita de que el kirchnerismo y los sectores que impulsan el rechazo de los pliegos no tendrían el quorum. Si eso ocurre, de momento nada cambiará en la Corte.

El Senado de la Nación tiene sesión este jueves para tratar los pliegos de los jueces de la Corte Suprema

Pero si hay sesión podría aprobar a los dos jueces -muy difícil, sobre todo para García-Mansilla- y quedar la Corte integrada en su totalidad. O rechazarlos y que vuelva a tres jueces. La expectativa sobre eso está abierta y en principio los dos magistrados serían rechazados por el enojo de varios sectores con el gobierno por haberlos designado por decreto. La clave ahí es el bloque de Cristina Kirchner: sus votos son esenciales para moldear la Corte que deberá revisar su condena.

Si el Senado rechaza el nombramiento de García-Mansilla quedará la incógnita sobre el futuro del juez. ¿Debe irse del máximo tribunal o puede quedarse hasta noviembre cuando venza el plazo del nombramiento por decreto? El propio García-Mansilla ya dijo que solo pueden removerlo por un juicio político. Lo señaló al contestar una demanda que tramita en la justicia federal de La Plata, a cargo del juez Alejo Ramos Padilla, conde se reclama la inconstitucionalidad del decreto que nombró a los magistrados en comisión. Ese expediente es otra pieza a tener en cuenta.

Dentro de ese escenario podría ocurrir que el gobierno de Milei deba enviar al Senado los nombres de otros dos postulantes para la Corte Suprema.

Así, hoy es una incógnita cuál será la integración que resuelva la condena de la ex presidenta. Demasiadas incógnitas para una política que le gusta jugar sobre seguro y en un tema de tanta trascendencia institucional para todos los poderes del país.