“Cristina sabe que va a ir presa”, “Bullrich me encantaría como candidata” y otras 10 frases de Javier Milei

Javier Milei y Patricia Bullrich

El presidente Javier Milei concedió hoy un extenso reportaje en donde habló de diversos temas. Entre otros puntos, destacó el acuerdo con el FMI, descartó que haya una devaluación y sostuvo que “hablar del tipo de cambio es irrelevante”.

Además, y en diálogo con Radio El Observador, repasó otros temas cruciales de la coyuntura política, como las críticas del kirchnerismo, la figura de la expresidenta Cristina Kirchner y los posibles candidatos de oficialismo de cara a las elecciones.

Las principales frases de Milei

“¿De ninguna manera va a haber una devaluación?“, preguntó el periodista Luis Majul. ”Pero obviamente, si acá la cuestión es que faltan pesos, no que faltan dólares. Hablar del tipo de cambio es irrelevante”.

“El aumento de la deuda es inmoral. Este acuerdo no sube la deuda, es tomar esos fondos del Central para pagar la deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central. Al mejorarle el respaldo a los pesos, la moneda se fortalece, vale más, y eso implica menos inflación. La deuda va a bajar con eso, vamos a poder cancelarla”.

“(¿Adorni candidato?) Hay que preguntar en la oficina de al lado mío, bastante tengo con la gestión y la batalla cultural. Bullrich me encantaría porque arrasaría, y Karina Milei lo dudo”.

“En el Congreso, el kirchnerismo intentó hacer un golpe desde la vía institucional. Cristina (Kirchner) está nerviosa, Casación le revocó el recurso y sabe que va a ir presa”.

“No me interesa lo que diga la futura presidiaria. Que empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel o en la casa donde decida recluirse”.

“Lo que pasó en la calle no fue algo trivial. Esa gente eran mercenarios, gente que fue a hacer cosas por dinero. Esto lo financiaron intendentes de la provincia de Buenos Aires. Probaron por la vía institucional, por la violencia y por la vía del mercado”.

La ex presidenta Cristina Kirchner

“Uno puede hacer un gobierno maravilloso, pero si no da la batalla cultural, se lo llevan puesto”.

“No estoy de acuerdo con la visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo (en derechos humanos). Que me acusen de lo que quieran. Debo ser la persona más pro Israel del mundo. Me van a otorgar el premio Nobel judío. El piso es de un millón de dólares, y lo voy a donar. En tanto no admitan que no fueron 30.000, no se puede discutir nada. Quiero la verdad. Condeno lo que hicieron las FF.AA., una aberración, pero del otro lado hubo crímenes. La Triple A la creó un gobierno peronista y la metodología de la desaparición de personas la creó el peronismo. No quieren mostrar la verdad”.

“En muchas partes del país vamos juntos, y en la provincia de Buenos Aires dimos muchas señales de que vamos juntos. Pregúntele a Jorge Macri por qué quiso desdoblar las elecciones (en la ciudad de Buenos Aires) y se encarga de agredir a mi fuerza. A pesar de mi infinita voluntad, me parece raro cómo se ha manejado Jorge Macri con nosotros”.

“Siempre quiero que estemos juntos (sobre un acuerdo entre LLA y el PRO). Las cosas que hace Jorge Macri no me ayudan a negociar dentro del triángulo de hierro. Con Mauricio (Macri) tengo el mayor de los respetos y la admiración. Siempre va a ser parte de la solución”.

“Mi propuesta de campaña era alinearme con EE. UU. e Israel. Tengo una excelente relación con Zelensky, valora mi involucramiento en la búsqueda de la paz, le puedo asegurar que cada día está más cerca”.

“Tengo que destacar el enorme trabajo, monumental, de Donald Trump. Trabaja activamente para resolver el conflicto de Rusia, Ucrania, en Medio Oriente, y en Armenia y Azerbaiyán”.