“Procedé, Milei...”: Cristina Kirchner arremetió contra el Presidente porque dijo que va a ir presa y advirtió que el acuerdo con el FMI no va a funcionar

Cristina Kirchner habla durante un acto partidario (Foto: Reuters / Matias Baglietto)

“Sentí que (ayer) FUE EL PRIMER DÍA DE TU DESGOBIERNO. Por la mañana, el TOTO CAPUTO ANUNCIÓ UN NUEVO PRÉSTAMO DEL FONDO MONETARIO POR 20 MIL MILLONES DE DÓLARES. Unas horas después, en vivo y en directo, LA VOCERA DE ESE MISMO ORGANISMO, enfrió el anuncio… no sólo NO CONFIRMÓ LA CIFRA COMUNICADA, sino que, además, dijo que los desembolsos van a ser en tramos. Como siempre… el TOTO MUY CACHIVACHE“.

Así, con esa párrafo que mezcla minúsculas y mayúsculas como una herramienta para enfatizar las críticas, Cristina Kirchner decidió volver a cuestionar el rumbo político y económico que eligió el gobierno que encabeza Javier Milei.

La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista, Cristina Kirchner, emitió fuertes críticas al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que el gobierno nacional anunciara un inminente préstamo de 20 mil millones de dólares.

“Este acuerdo con el Fondo Monetario no va a funcionar… ¡como no funcionó ninguno!”, afirmó la exmandataria, cuestionando la eficacia de los acuerdos previos con el FMI. “Con el Fondo no hay plan de desarrollo ni dólares que te alcancen… sólo ajuste, endeudamiento y negocios para unos pocos. Y vos lo sabés muy bien… Con el Fondo no hay horizonte de nada”, alertó.

La crítica de Cristina Kirchner también estuvo dirigida hacia las declaraciones del presidente Milei, quien había afirmado que el kirchnerismo en estas semanas intentó llevar a cabo un golpe institucional y que la exmandataria estaba nerviosa por posibles cargos judiciales. Kirchner respondió enérgicamente: “El problema no soy yo. El problema es de fondo y con el fondo”, dijo en referencia a las dificultades económicas del país y a las negociaciones con el FMI.

“¿Y cómo que lo que faltan son pesos? ¿Qué le estás pidiendo al Fondo? ¿Pesos o dólares? ¡Dale hermano! Deja de decir estupideces”, disparó, cuestionando la coherencia de las declaraciones de Milei y el manejo económico del gobierno.

Además, la expresidenta arremetió contra lo que consideró una estrategia del gobierno para desviar la atención de los problemas económicos. “Y como no pueden defenderlo (el acuerdo con el FMI), hacen lo único que saben hacer: gritar ‘presa, presa, presa’… La bala no les salió y por eso insisten con el grito con el que quieren tapar el saqueo a la nación y la miseria para el pueblo argentino”, comentó.

Ese fragmento fue la introducción de otros párrafos mucho más duros y desafiantes: " Procedé, Milei…Pero te digo algo, los dólares del Fondo Monetario TE VAN A SERVIR SÓLO POR UN RATO. Pedirle ayuda a tus amigos del norte COMPRA TIEMPO… PERO MUY POCO. Tener una Corte (Suprema) adicta que ataque a los opositores CAPAZ QUE TE DA UN TIEMPITO MÁS…Pero un día Milei… la REALIDAD te va a alcanzar y eso VOS LO SABÉS BIEN… sobre todo en un país cada vez más empobrecido y cada vez más HARTO de este CIRCO en el que has convertido la Argentina".

En el tramo final del texto, Cristina Kirchner se refiere a la prohibición de ingresar a los Estados Unidos que recibió por orden de la administración de Donald Trump: “¿Sabés una cosa? Maradona, García Márquez y hasta Mandela también tuvieron prohibición de ingresar a los Estados Unidos… Y a Carlitos Chaplin directamente lo echaron. NO SABÉS LO BIEN QUE SE SIENTE ESTAR DEL LADO CORRECTO DE LA VIDA Y DE LA HISTORIA".

Finalmente se enfocó en la contienda electoral que asoma y apuntó contra los referentes de La Libertad Avanza: “De (Manuel) Adorni, tu candidato de CABA, balbuceante en su conferencia de prensa sin saber qué decir sobre el préstamo del Fondo; y de (José Luis) Espert, tu candidato en PBA, haciendo sumas y restas desopilantes sobre el mismo tema, voy a guardar un respetuoso silencio. Eso sí… una buena escuela primaria por ahí por favor… para todos y todas.