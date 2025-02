Con Alberto Fernández, cinco de los siete ex presidentes de la democracia fueron procesados por la Justicia

Menem, De la Rúa, Cristina Kirchner, Macri y Fernández: los ex presidentes de la democracia procesados por la justicia

Alberto Fernández se sumó la semana pasada a una lista que integran Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Son los ex presidentes de la Nación elegidos en elecciones desde el regreso de la democracia en 1983 que luego de dejar el cargo fueron procesados penalmente por la Justicia. Los que quedan afuera son Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner.

Fernández engrosó el listado el lunes pasado cuando el juez federal Julián Ercolini lo procesó en la causa de violencia de género contra su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yáñez. Son cinco ex presidentes de siete.

Un procesamiento significa que el juez entiende que hay elementos suficientes -semiplena prueba- de que una persona cometió un delito y que debe ser juzgada. La medida se dicta después de escuchar la defensa del acusado. Es un primer avance de la acusación. Luego viene -si la imputación continúa- la confirmación del procesamiento, la condena en un juicio oral, la ratificación de la condena y la sentencia firme.

La historia judicial de los ex presidentes argentinos recorrió todas esas instancias.

Menem fue el primer ex presidente en ser procesado. Y lo fue en muchas causas. El dos veces jefe de Estado -de 1989 a 1999- fue procesado en seis expedientes: el pago de sobresueldos a sus funcionarios, el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, la venta a precio vil del predio de Palermo a la Sociedad Rural, el encubrimiento a la investigación judicial del atentado a la AMIA, la voladura a la fábrica militar de Río Tercero y por no declarar una cuenta bancaria en Suiza.

Carlos Menem en una de las audiencias del último juicio oral que afrontó por la venta del predio de la Sociedad Rural (Patricio Murphy)

Todos esos procesamientos fueron confirmados y Menem enviado a juicio oral. En esa instancia la situación varió. El ex presidente fue absuelto por la venta del predio a la Sociedad Rural, por la cuenta en Suiza y por el encubrimiento del caso AMIA. En cambio fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por los sobresueldos. La condena fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal y apelada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En el juicio por las armas a Croacia y Ecuador Menem fue absuelto. Casación lo condenó a siete años y luego otra sala de Casación lo absolvió. También el caso llegó al máximo tribunal.

Menem falleció en febrero de 2021 sin que la Corte resuelva sus dos casos. El de los sobresueldos lo hizo en noviembre pasado y absolvió al ex ministro de Economía Domingo Cavallo que había sido condenado a tres años y seis meses de prisión. El caso de las armas sigue abierto. En el juicio por la voladura de la fábrica de Río Tercero el ex presidente no fue juzgado porque murió antes del inicio. Menem estuvo seis meses en prisión domiciliaria en 2001 en una quinta por el caso de las armas a Croacia y Ecuador.

De la Rúa (ex presidente de la Alianza de 1999 a 2001) tuvo su caso más grave por el presunto pago de coimas a senadores nacionales para que aprueben una reforma laboral. Lo que se conoció como la “ley Banelco”. De la Rúa fue procesado y enviado a juicio oral en el que fue absuelto, esto luego fue confirmado por la Corte Suprema.

De la Rúa en Comodoro Py en una de las audiencias del juicio por los sobornos en el que fue absuelto (Foto: Reuters)

El ex presidente también fue procesado por otros dos casos ocurridos durante su gobierno. El megacanje con el FMI y la represión y crímenes ocurridos el 19 y 20 de diciembre de 2001 en su salida del gobierno. Pero luego fueron revocados y De la Rúa sobreseído.

Tuvo otro caso previo a ser presidente. Fue el que se conoció como “el jardinero de De la Rúa”. Era un empleado del Concejo Deliberante que hacía trabajos de jardinería en la casa de De la Rúa. Ocurrió en los 90 pero el ex presidente fue procesado después de dejar la Casa Rosada. El caso llegó a juicio oral y fue declarado cerrado por prescripción.

Cristina Kirchner en el inicio del juicio por la obra pública en Santa Cruz en el que fue condenada (Télam)

Cristina Kirchner (2007-2015) tiene la mayoría de sus procesamientos abiertos. Está en esa situación en las causas por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, Los Sauces-Hotesur y los cuadernos de la corrupción. Los tres expedientes estén elevados a juicio oral. En el caso de los cuadernos la fecha de inicio de juicio es el próximo 6 de noviembre.

El primer procesamiento que tuvo -cinco meses después de dejar el gobierno- fue en el caso de dólar futuro en el que fue elevada a juicio oral pero antes que se haga el procesado fue sobreseída, lo que confirmó el año pasado la Corte Suprema. Es el único procesamiento que quedó cerrado.

Y la ex presidenta tiene una condena confirmada. Es en el caso de la obra pública en Santa Cruz a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Fue condenada por el tribunal oral en 2022 y ratificada por Casación en noviembre pasado. Ahora el caso irá a la Corte Suprema de Justicia.

Mauricio Macri (2015-2019) sabía lo que era un procesamiento antes de ser presidente. En 2001, cuando era titular de Boca Juniors, fue procesado en la causa por contrabando de autos de “Sevel”, empresa de su familia. Luego fue sobreseído por la Corte Suprema. Y cuando era jefe de gobierno porteño lo estuvo en una causa de espionaje ilegal en la que luego también fue sobreseído.

Mauricio Macri al salir de la indgataoria por el espionaje ilegal a familiares del ARA San Juan (Foto: Franco Fafasuli)

A fines de 2021 Macri fue procesado por un hecho ocurrido durante su gobierno. Fue también por el espionaje ilegal a familiares de los submarinistas que se hundieron del ARA San Juan. Fue una de las varias causas por espionaje durante su mandato por la que ex funcionarios están con procesamientos firmes como los ex titulares de la ex AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. Pero luego Macri fue sobreseído. Es el único de los ex presidentes que no llegó a instancia de juicio oral.

La última pagina se escribió la semana con el procesamiento de Alberto Fernández (2019-2023) en la causa de violencia de género. La defensa apeló el viernes el fallo y ahora será revisado por la Cámara Federal. Si confirma la decisión, el ex presidente quedará en condiciones de ser enviado a juicio oral. Fernández espera otro posible procesamiento. Es en una causa de corrupción por la contratación de seguros durante su gobierno. Ya fue indagado y ahora se espera que se resuelva su situación judicial.

La mayoría de esas causas se habían iniciado durante los mandatos presidenciales pero los procesamientos se dictaron cuando habían dejado el cargo. El poder termina siendo una muralla que la justicia cruza cuando los ex jefes de estado están en llano. Macri tuvo el caso al revés también. Estuvo cinco años procesado en la causa de espionaje ilegal y fue sobreseído 19 días después de haber asumido como presidente.

De la lista de ex presidentes elegidos en elecciones que fueron procesados quedan afuera Raúl Alfonsín (1983-1989) y Néstor Kirchner (2003-2007). Eduardo Duhalde también fue presidente pero no elegido por el voto sino de manera interina entre 2002 y 2003 para completar el mandato de De la Rúa -previamente habían pasado por pocos días Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saá y Eduardo Camaño-. Duhalde tampoco tuvo procesamientos.

Raúl Alfonsín y Néstor Kirchner, los ex presidentes que no fueron procesados

Sobre Néstor Kirchner -quien falleció en octubre de 2010- se pueden hacer dos apuntes. En las causas de corrupción en las que su esposa, Cristina Kirchner, está condenada y elevada a juicio aparece su nombre. De hecho en esos expedientes se lo ubica como cabeza junto a la ex presidenta de las maniobras delictivas. Por lo que de estar vivo estaría en la misma situación.

Pero algunos creen que si Néstor Kirchner estuviese vivo todas esas causas no habrían avanzado. El ex presidente tenía una forma de buscar soluciones judiciales distintas a Cristina Kirchner, operadores judiciales mediante. De hecho, los problemas serios en Comodoro Py para el kirchnerismo empiezan en 2012-2013 -después de la muerte de Néstor Kirchner- con allanamientos y la activación de las causas. Igual todo es contrafáctico.

Lo cierto es que desde el regreso de la democracia cinco de los siete ex presidentes pasaron por tribunales por su gestión: fueron procesados, elevados a juicios, absueltos y condenados. Eso habla de la política y también la justicia argentina. ¿Habla bien o mal? Y algo que Javier Milei -quien el viernes comenzó a ser investigado por el caso de la criptomoneda $Libra- debe tener en cuenta.