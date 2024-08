Acusación contra Alberto Fernández: pidieron informes al Gobierno y el jueves declarará la secretaria del ex presidente

La semana que viene comenzarán las indagatorias en la causa por violencia de género contra Alberto Fernández (REUTERS)

En el marco de la investigación contra Alberto Fernández por violencia de género, el fiscal federal Ramiro González ordenó este viernes solicitar informes a la secretaría General de la Presidencia de la Nación, a cargo de Karina Milei: quiere detalles de todos los viajes realizados por Fabiola Yáñez a la provincia de Misiones en el año 2021. El dato no es menor: la ex primera dama dijo que viajó a esa provincia luego de haber sido golpeada por el ex presidente, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

Lo que quiere saber el fiscal es la nómina del personal que integró la comitiva, las fechas de ida y regreso y las actividades de agenda oficial. Pero también reclamó el legajo médico entero de Fabiola en la clínica Fertilis.

En tanto, el fiscal puso en marcha el escenario para comenzar a tomar declaraciones testimoniales ya ordenadas. El próximo jueves 22 de agosto, se ordenó escuchar a la periodista Alicia Barrios, a las 10.30 de la mañana. Un rato después, a las 12, deberá presentarse como testigo en Comodoro Py María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández e investigada en la causa de los seguros. El teléfono de Cantero, secuestrado en esa investigación por corrupción que salpica al ex presidente, fue lo que puso al descubierto los golpes que, más tarde, denunció Fabiola Yañez.

Para el el 26 de agosto de 2024 a las 10 el fiscal espera a Daniel Rodríguez, el intendente de la Quinta de Olivos durante el gobierno de Alberto Fernández. Su testimonio también se aguarda con expectativa. Es que es una de las personas de máxima confianza de Alberto Fernández. Fue chofer, cadete, secretario, y hasta cuidador de Dylan. Pero también aparecía viviendo en una de las casas de Héctor Martínez Sosa, el marido de Cantero. Rodríguez ya fue mencionado en la causa por la Fiesta de Olivos porque fue el encargado de confeccionar permisos truchos para circular, con el logo de Presidencia y su firma. Lo cierto es que Fabiola Yañez, en su denuncia, asegura haber vivido episodios de violencia dentro de la Quinta de Olivos y haberse mudado a la casa de huéspedes durante el último año por los maltratos.

En tanto, la fiscalía también avanzó en la declaración de Miriam Yáñez Verdugo, la madre de Yañez, pero para ello envió un exhorto internacional a España: es la justicia de Madrid la que debe autorizar recibirle declaración testimonial. El exhorto planteó de manera subsidiaria que podría también recibírsele testimonio en el consulado de Madrid bajo la supervisión de las autoridades judiciales o fiscales española. En el consulado fue donde esta semana declaró Fabiola Yañez, durante cuatro horas por zoom.

En esa lista de testigos falta aún ponerle fecha a otros dos convocados. Una es Sofía Pacchi, amiga de Fabiola y una de las que estuvo en la fiesta de Olivos. Era la asesora de imagen de la entonces primera dama que cumplía funciones de ceremonial y asistente hasta aquel escándalo. Se distanciaron en malos términos luego de las acusaciones penales que pesaron no solo sobre el ex presidente y su pareja sino también para todos los invitados a esa reunión en medio de la pandemia. Sin embargo, Fabiola reveló que en agosto de 2021 discutió con Alberto Fernández por los mensajes que le había mandado a su entonces amiga para tener relaciones con ella. Eso provocó una fuerte discusión con el entonces presidente, en donde -dijo Fabiola- Fernández la zamarreó y la sujetó con sus manos del cuello.

Tampoco se fijó aun la fecha de la testimonial de Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial. Fabiola asegura que fueron varios los episodios de violencia física que sufrió, pero recordó el episodio del golpe en el ojo. “Habíamos discutido antes, mucho, como ya era habitual y como cierre de la discusión me pegó desde su lado de la cama un terrible golpe de puño. Grité y le dije, “que me hiciste”. Pero nada, se dio vuelta y con ese golpe termino la discusión. Ese día yo tenía que viajar a Misiones, era un compromiso oficial, como Primera Dama, así que viaje igual, al principio solo se veía colorado, pero me quede 3 o 4 días y el ojo comenzó a cambiar cada vez a un color más fuerte. Volví y me quede en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, lo llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial, me dio globulitos de árnica, y me dijo que se iba a ir con el tiempo. Y estuve así paseándome por días dentro de la casa, en Olivos, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, escribió en la primera presentación. Al declarar por zoom, Fabiola agregó que el médico no le preguntaba cómo habían sucedido los hechos. “No quería saber”, deslizó.