La ex ministra de la Mujer rechazó los dichos de Fabiola Yañez: “Nunca estuve al tanto de la violencia denunciada”

Ayelén Mazzina.

Ayelén Mazzina, la ex ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, volvió a rechazar que estuviera al tanto de la situación de violencia de género de la que era víctima la ex primera Dama Fabiola Yañez, quien esta días atrás denunció al ex presidente Alberto Fernández.

La semana pasada, luego de que se conociera la denuncia contra el ex Presidente, la ex funcionaria del kirchnerismo ya había hablado del tema y había negado las primeras versiones que indicaban que el Ministerio de la Mujer que ella conducía no había acompañado a la ex Primera Dama.

Ahora, ante la acusación de la propia víctima, quien en su declaración ante la Justicia la mencionó con nombre y apellido, Mazzina reiteró que no estaba al tanto y se puso a disposición de la investigación.

“Lo dije y lo sostengo: nunca estuve al tanto de la situación de violencia denunciada por la Ex Primera Dama”, posteó Mazzina en redes sociales. Y completó: ”Me pondré a disposición de la Justicia, que es quien debe investigar, porque no puedo permitir una falsedad sobre lo que sucedió ni que se banalice la violencia de género”.

En un segunda publicación, la por entonces titular del extinto Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad insistió en la importancia de “construir y sostener políticas públicas que prevengan la violencia por motivos de género y asistan a las victimas que debemos proteger”.

Yañez denunció el fin de semana en una entrevista concedida a Infobae que el Ministerio de la Mujer estaba al tanto de la violencia de la cual ella era víctima en la Quinta de Olivos, pero evitó dar el nombre de la funcionaria que supuestamente había desoído sus pedidos de ayuda. Sin embargo ayer, al presentar un escrito en la causa que instruye el juez federal Julián Ercolini, apuntó directamente contra Mazzina.

“Fui a buscar ayuda a la persona que tenía la responsabilidad de velar por eso. Fui al Ministerio de la Mujer a pedir ayuda”, dijo Fabiola en diálogo con este medio. Pero nadie la asistió. Incluso, recordó que tampoco lo hicieron cuando distintas personalidades salieron a decir “barbaridades” sobre ella en los medios de comunicación.

“¿Cuándo me defendieron a mí, cuando decían cualquier barbaridad? ¿Cuándo salió algunas de esas personas pertenecientes a ese ministerio?, ¿Cuándo las vieron? Porque a mí me maltrataron durante 5 años”, se preguntó al borde de las lágrimas la ex Primera Dama.

La periodista, además, aseguró que mostró las fotos de los golpes y pidió ayuda. “La persona las vio, pero ahora me envió un mensaje diciendo ‘vos nunca pediste ayuda, dijiste que ibas a venir al ministerio’. Si yo iba al Ministerio, salía en los diarios”, se defendió Yañez, ante los dichos de la funcionaria a la cual acudió. En ese momento no lo dijo de forma explícita, pero se refería a Mazzina.

