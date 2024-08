Por qué Guillermo Moreno no irá a prisión tras ser condenado por la manipulación en el INDEC

El Tribunal Oral Federal que condenó a Guillermo Moreno (Foto: Adrián Escándar)

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno fue condenado ayer a seis años de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La condena es de ejecución condicional por lo que no irá prisión. No solo porque no está firme sino porque si eso ocurre -tiene que ser revisada en otras instancias- tampoco es de cumplimiento efectivo en una cárcel.

La misma pena de Moreno recibió Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precio de Consumo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Para que sea de ejecución condicional los jueces del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel, establecieron que deberá cumplir una serie de normas que son fijar un domicilio en el que puedan ser requeridos por la justicia y someterse al patronato de liberados.

La de ayer fue la tercera condena que recibe Moreno. En octubre del 2017 fue condenado a dos años y seis meses de prisión y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de peculado por haber utilizado fondos públicos para comprar merchandising con la leyenda “Clarín Miente”. Y en julio del 2022 fue condenado a dos años de prisión en suspenso y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de amenazas coactivas por el caso de “¿Casco o guantes?” que ofreció en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de esas condenas está firme, ya que fueron apeladas y, por lo tanto, no se ejecutaron.

Ninguna de esas condenas está firme ya que están apeladas y bajo revisión. Por eso el tribunal oral ayer no hizo referencia a esos casos. Si las tres condenas quedan firmes ahí se hará el computo de todas -no se suman matemáticamente- y se establecerá una pena única para el ex funcionarios que puede ser de ejecución condicional, como lo son hasta ahora todas, o de cumplimiento efectivo.

Moreno tuvo un cuarto juicio. Fue absuelto en diciembre del 2021 por haber perturbado una asamblea del Grupo Clarín en abril de 2013 de la que participó en representación del Estado junto con el hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

Para los jueces del tribunal oral Moreno fue instigaron de los cambios en la metodología de la inflación en el INDEC y Paglieri quien lo llevó a la práctica. “Se comprobó que los datos del INDEC fueron manipulados en el primer semestre del 2007, de enero a junio, y lo mismo con el índica de precios de agosto de Mendoza. Y Moreno formó parte de esa maniobra”, le dijo a Infobae una fuente judicial que trabajó en el caso. El próximo 4 de septiembre los jueces darán a conocer los fundamentos de su resolución.

Lo que se conoció ayer fue la parte resolutiva. Además de las condenas, el tribunal oral absolvió a las dos otras acusadas del caso, las empleadas las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda.

Lo que el tribunal oral tuvo por probado en el juicio es que cuando Moreno asume como secretario de Comercio Interior convocó a las autoridades del INDEC con la intención de que le revelen el método de relevamiento de precios en los comercios para medir la inflación. Los funcionarios se negaron porque ese trabajo está protegido por la confidencialidad del secreto estadístico.

Así, Moreno le pide intervención a la entonces ministra de Economía de la Nación, Felisa Miceli, que designa en el INDEC a Paglieri. En el juicio oral, los fiscales Diego Luciani y José Ipohorski pidieron que se abra una causa penal para investigar la responsabilidad de Miceli porque el INDEC dependía de su Ministerio y no de la Secretaría de Comercio. Los jueces resolvieron en el veredicto que la denuncia quede a cargo de la Fiscalía.

Para el tribunal oral con la llegaba de Paglieri se comenzó a materializar la manipulación de los índices. “Con la aparición de Paglieri se desdibuja la intervención de Moreno pero fue el instigador de la maniobra”, confío una de las fuentes consultadas.

Por eso los jueces entendieron que los dos fueron autores de los delitos de abuso de poder y destrucción de documentos y registros públicos. Los fiscales habían acusado a los ex funcionarios por esos delitos y por otros dos: violación de secretos y falsedad ideológica.

La violación de secreto era por el acceso a la información confidencial de los comercios en los que se relevaban los precios. Los jueces entendieron que no se probó que efectivamente Moreno haya acceso a esa documentación. Respecto a la falsedad ideológica de documento público fue planteada por la fiscalía porque así se falseaba la información pública de los datos.

Pero los jueces concluyeron que el documento -el papel que daba la información de los índices, una suerte de comunicado- por sí solo no era ideológicamente falso porque el delito de la manipulación de daba de manera previa en la carga del sistema de datos. Por eso Moreno no fue condenado por ese delito.

Por otra parte, el tribunal absolvió a Filia y Cámpora Avellaneda. La Fiscalía las había acusado de encargarse de sacar las fotocopias de los formularios de los índices que luego le daban a Paglieri. Para los jueces eso no se probó.

El fallo del tribunal oral puede ser apelado. Esa instancia comenzará a correr después del 4 de septiembre cuando el tribunal de a conocer los fundamentos del veredicto. Por un lado, Moreno y Paglieri podrán apelar su condena -en el juicio las defensas pidieron la absolución- y la Fiscalía hacer lo propio ya que en el juicio habían pedido una pena de cuatro años de prisión por cuatro delitos y dos años de prisión en suspenso para Filia y Cámpora Avellaneda.

Primero pasará por la Cámara Federal de Casación Penal y luego, si vuelve a ser apelado, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.