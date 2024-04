Juicio por abuso sexual contra Alperovich: declaró Manzur y negó “operaciones políticas” en contra del imputado

José Alperovich, exgobernador de Tucumán, enfrenta un juicio por abuso sexual. Foto: Franco Fafasuli

En el marco de la décima audiencia del juicio que se le sigue a José Alperovich por abuso sexual contra su sobrina y excolaboradora, declaró el senador nacional Juan Manzur, quien dio cuenta de su larga relación con el imputado y los motivos de la ruptura que tuvo con él en el 2019 para disputar la gobernación tucumana. A su vez, afirmó que nunca vio que el acusado haya “maltratado” a alguna mujer ni “ejercido poder con fines sexuales”. Negó también conocer sobre alguna “operación política” para generarle desprestigio al tres veces gobernador de Tucumán.

El senador Manzur fue convocado por la fiscalía y la querella para dar testimonio por medios virtuales ante el juez Juan Ramos Padilla, titular del Tribunal Oral Federal 29. Allí precisó su vínculo con Alperovich, de quien recordó que “fui funcionario y luego su vicegobernador”. Y agregó: “En 2015 llegué a la gobernación de la provincia. A partir del año 2017, por diferencias políticas, nos distanciamos, siendo él mi contrincante en el 2019 como candidato a gobernador”.

“De la denunciante tengo un recuerdo vago. La habré visto dos veces en Casa de Gobierno -ella trabajaba en el Ministerio de Gobierno de Tucumán antes de ser secretaria de Alperovich-, y alguna vez en el departamento que José tenía o tiene en Capital Federal… Entre ellos había una relación normal. Nunca vi ninguna situación que me llame la atención. Ella era una colaboradora de José”.

Declaró el senador nacional Juan Manzur en el juicio por abuso sexual contra Alperovich (Foto: NA)

En rigor, la denunciante -F.L.-, de entonces 29 años, hija de un primo hermano del exsenador, empezó a trabajar con Alperovich como asistente privada a fines de 2017 mientras él ejercía la senaduría nacional tras ser electo en 2015. El 24 de mayo de 2019 la joven presentó su renuncia. A fines de ese año, publicó una carta donde acusó de abuso sexual a su exjefe, quien pidió licencia sin goce de sueldo en la Cámara Alta.

Alperovich, en tanto, fue aliado de Manzur hasta que en junio de 2019 decidió competir contra él para regresar al Poder Ejecutivo provincial. Allí se produjo el cisma: Manzur buscó su reelección -era gobernador desde 2015- y ganó con ventaja. F.L. trabajó para la campaña proselitista que llevó a cabo el imputado para regresar a la gobernación.

En ese marco, el actual senador justicialista negó haber visto alguna vez que Alperovich “haya maltratado a alguna mujer o ejercido poder con fines sexuales”. Además, ante una pregunta del defensor Augusto Garrido, dijo no saber “de operaciones políticas” para ensuciar la imagen del acusado, que es una de las teorías que manejan el acusado y su entorno respecto a la denuncia en su contra. Para ellos, la imputación forma parte de una estrategia política “orquestada por la oposición”.

El juicio a Alperovich se desarrola en el Tribunal Oral Federal 29 de la calle Paraguay al 1535 (Franco Fafasuli)

Por otra parte, el fiscal Sandro Abraldes le consultó a Manzur acerca de una entrevista que le hizo La Gaceta Online a Alperovich en abril de 2019, donde el entrevistado le hizo una serie de comentarios a la periodista como “no te sale hacerte la mala” o “preciosura” por los cuales fue repudiado públicamente. “Recuerdo vagamente esa entrevista. Fue muy cuestionada en todos los medios de Tucumán. Obviamente, ahí el senador Alperovich tuvo algunas frases que no las recuerdo, que fueron muy mal tomadas, refiriéndose a la periodista. Fue una contestación que estuvo muy fuera de lugar”, respondió el ex jefe de Gabinete de Alberto Fernández.

“¿Usted sabe los hechos que se debaten en este juicio?”, interrogó la fiscalía. “Sí -respondió Manzur-, sé de qué se lo está acusando a Alperovich, pero no conozco el trasfondo. Me enteré por los medios periodísticos cuando el caso tomó público conocimiento. Obviamente, José es un hombre extremadamente público, y una denuncia de estas características causa muchísimo impacto. La difusión ha sido importante”.

Y añadió: “Creo que la denuncia tiene un altísimo impacto por los hechos que se denuncian: la agresión a una mujer causa un impacto muy grande. ¿Qué implicancias pudo haber tenido en ella? Debe ser una situación muy difícil para la denunciante. Muy dolorosa”.

Otra de las coartadas defensivas apunta a la relación afectiva que mantuvo en 2018 la sobrina del imputado con el concejal de San Miguel de Tucumán David Mizrahi, a quien la defensa le atribuye estar detrás de una “maniobra” para desprestigiar al exsenador, en tándem con el actual diputado nacional Carlos Cisneros, un hombre de peso dentro de la Asociación Bancaria de Tucumán. Bajo ese contexto, el juez Ramos Padilla le preguntó a Manzur: “¿Supo de algún vínculo entre la denunciante y Mizrahi?”.

“Sé que en algún momento habían tenido una relación o vínculo afectivo. No tengo pruebas de esto porque no lo sé, pero es lo que se comentaba en el ámbito de la política. Eran todos comentarios de pasillo. Mizrahi siempre fue un dirigente político de nuestro espacio, del peronismo, luego terminó formando parte de nuestra estructura política”, comentó.

La acusación que impulsa el fiscal Abraldes desde el pasado 5 de febrero sostiene que el exdirigente cometió tres hechos de abuso sexual -dos de ellos en tentativa- y seis sucesos de violencia sexual agravada por haber sido con acceso carnal entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018 en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero. Todos esos sucesos habrían sido perpetrados “mediante abuso de poder y autoridad” y generando un “sometimiento sexual ultrajante” a la víctima.