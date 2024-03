UCR, PRO, kirchneristas y libertarios: cómo juega la política en las elecciones de los abogados

Tres listas competirán el 16 de abril por la presidencia del Colegio Público de la Abogacía

Una premisa de la política es ocupar todos los espacios de poder posibles. Y esa regla no es la excepción en las elecciones del próximo 16 de abril para la presidencia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF). Peronistas, radicales, del PRO, kirchneristas y libertarios ocupan lugares centrales en las tres listas que competirán. También sectores independientes y agrupaciones de la abogacía.

Si bien se trata de un órgano de representación de los abogados que tiene la matriculación de los profesionales que litigan en la ciudad de Buenos Aires, la política nacional jugará también en la elección con nombres -en las listas y fuera de ellas- con mucho peso.

El ex juez del juicio a las Juntas Militares y ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, va por la reelección en la lista “Unidad en defensa de la Abogacía”. La principal oposición es “Gente de Derecho”, que tiene como referente a Jorge Rizzo, y que lleva como candidata a presidenta a Patricia Trotta con una particularidad: es la actual vice de Gil Lavedra. Y la tercera agrupación que compite es “Espacio abierto de la Abogacía” que postula a Rubén Ramos, un hombre de los abogados del Estado.

No solo se elegirá al presidente, también la integración del Consejo Directivo, del Tribunal de Disciplina y de la Asamblea de Delegados. Las listas cerraron la semana pasada y ya está en marcha el calendario electoral. Las elecciones serán el 16 de abril y quien gane asumirá la presidencia el 30 de mayo por un mandato de dos años.

Histórico dirigente radical, Gil Lavedra -un hombre con reconocimiento en el mundo judicial por haber sido uno de los camaristas federales que juzgó a las Juntas Militares- va a la elección con el apoyo de dos sectores importantes de la política nacional: la UCR y el PRO. Son dos espacios que cuentan con gente en sus listas. El PRO aportó a Martín Casares y a Paula Colombo. También a Pablo Clusellas, quien fue secretario de Legal y Técnica del gobierno de Mauricio Macri. Cuentan con el aval de las agrupaciones de Germán Garavano, ex ministro de Justicia de la Nación, de Jimena de la Torre, actual integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación, y de Diegos Marías, ex funcionario de Horacio Rodríguez Larreta y ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación.

Ricardo Gil Lavedra

De la UCR el apoyo viene de la agrupación universitaria Franja Morada -Carlos Más Velez va en la lista- del sector del operador judicial Daniel Angellici, y de otros dirigentes como Jorge Enríquez. También acompañan agrupaciones de abogados como “Encuentro de Abogados Independientes”, de Juan Pablo Godoy Vélez. El armado es el mismo con el que la lista ganó las elecciones en 2022.

La principal oposición es la de “Gente de Derecho”, una agrupación fundada en 2003 para representar a los que llamaron los abogados de pie y que en 2006 ganó su primera elección en el CPAFC. Estuvo al frente de la entidad durante ocho períodos consecutivos hasta que en 2022 perdió la hegemonía. Su principal referente es Rizzo, cuatro veces presidente del CPACF, actual integrante del Consejo de la Magistratura de la ciudad de Buenos Aires y que es primer candidato a la asamblea de delegados.

La candidata a presidente es Trotta, abogada laboralista y que está al frente de la agrupación de “Abogados del fuero”. En la elección anterior, Trotta fue con Gil Lavedra y alcanzó la vicepresidencia del CPACF pero ahora dejó el espacio. En el actual oficialismo dicen que siempre estuvo al borde de la ruptura y que buscaba protagonismo por fuera de los acuerdos políticos de la unidad. En Gente de Derecho señalan que se fue porque no se cumplieron las ideas que se habían planteado en la campaña.

Patricia Trotta

El principal apoyo que tiene la lista de la política es del peronismo de la ciudad de Buenos Aires, cuyo referente central es Juan Manuel Olmos. Olmos fue funcionario del gobierno de Alberto Fernández, actualmente es el presidente de la Auditoría General de la Nación y es un hombre con mucha influencia en la justicia porteña. Lleva algunos nombres.

También en la lista hay personas vinculadas al kirchnerismo como Ricardo Nissen, ex titular de la Inspección General de Justicia, y Magdalena Benítez Araujo. Gente de Derecho tiene la pata libertaria con la candidatura de Francisco Oneto, quien es uno de los abogados que representa al presidente de la Nación, Javier Milei, y que fue candidato a vicegobernador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires en las últimas elecciones.

La lista también lleva a muchos abogados conocidos y que tienen posturas diversas en varios temas. Están Andrés Gil Domínguez, Julio Golodny, Migue, Ángel Pierri, Raquel Hermida, Pedro Andereggen -muy vinculado a la iglesia católica-, Marcelo Parrilli -que entre otras causas ha sido querellantes en causas por delitos de lesa humanidad-, Alejandro Kim -de descendientes coreanos y que fue candidato a legislador en las listas del ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, y el destituido juez de la provincia de Buenos Aires Luis Carzoglio. “Tenesmos un armado muy amplio”, señalan en la agrupación.

Rubén Ramos

La tercera lista es la de Ramos, secretario general de la Asociación Gremial de Abogados del Estado y que ya compitió en la elección pasada. Se presentan como una agrupación independiente de la política partidaria pero con con diálogo abierto e integrada con gente de todos los sectores. Ramos lleva como segunda a Carla Pitiot, del Frente Renovador de Sergio Massa y ex diputada de la nación. También al abogado laboralista León Piasek,

En el espacio saben que no van a ganar la presidencia del CPACF y su objetivo es seguir creciendo como agrupación y superar el 15 por ciento de los votos para tener representantes en el Consejo Directivo del Colegio. En la última elección lograron asambleístas.

Las tres listas fueron las que competieron en la última elección de 2022. Gil Lavedra obtuvo el 48,68 por ciento de los votos contra el 42,67 por ciento de Gente de Derecho -que entonces llevaba de candidato a Rizzo- y el 8,13 por ciento de Ramos.