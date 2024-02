La AMIA homenajeó al fiscal Alberto Nisman: “No podemos acostumbrarnos a vivir en impunidad”

Los familiares de Alberto Nisman y el presidente de la AMIA descubren una placa en homenaje al fiscal fallecido (Fotos: Franco Fafasuli)

Luego de 9 años y un mes de la muerte de Alberto Nisman, y con la presencia de sus familiares, funcionarios públicos y miembros de la comunidad judía, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) descubrió este miércoles una placa en memoria del fiscal fallecido el 18 de enero de 2015.

Te puede interesar: La AMIA homenajeará hoy al fiscal Alberto Nisman a poco más de 9 años de su muerte

El acto se enmarcó en una serie de homenajes que tiene estipulada la institución en conmemoración a los 130 años de su fundación. Se realizó en la plaza seca del edificio ubicado en Pasteur 633, que fue reconstruido tras el atentado terrorista del 18 de julio de 1994.

La ceremonia comenzó a las 17 en punto y congregó a los familiares más cercanos de quien estuviera a cargo de la Unidad Fiscal para la Investigación de la Causa AMIA. Allí, en el patio, dedicado a la memoria histórica del pueblo judío, estuvieron las hijas del fiscal, Iara y Kala; su hermana Sandra Nisman y su mamá Sara Garfunkel. También asistió su exexposa y jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

En el acto estuvieron presentes las hijas y la madre del fiscal Nisman

Además, asistieron el de Seguridad y Justicia porteño, Waldo Wolff, el fiscal Carlos Stornelli y distintos funcionarios del poder judicial y legislativo junto a la comisión directiva de la mutual y miembros de la comunidad judía en general. Se acercó también la periodista Cristina Pérez, pareja del actual de Defensa Luis Petri.

Te puede interesar: Casación Federal habilitó el juicio oral contra un imputado que habría amenazado a la jueza Sandra Arroyo Salgado

En un atril con un micrófono, el presidente de la AMIA, Amos Linetzky, fue el primero en hablar frente al público. Agradeció especialmente la presencia de los familiares del homenajeado y dijo: “Es un honor reunirnos hoy para recordar y rendir homenaje a la figura del fiscal Alberto Nisman. Tener una placa con su nombre en este espacio que la emblemática sede de Pasteur 633 tiene destinado a la recordación era una deuda moral pendiente de nuestra institución”.

Luego recordó que este es el año donde se cumplen 130 años de la asociación y expresó que decidieron comenzarlo con un acto recordatorio “a quien nos ha dejado un legado imborrable”. Y explicó: “Buscamos no solamente conmemorar su memoria, sino también reafirmar nuestro compromiso con los principios de Justicia y Verdad”.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado también asistió al acto en la plaza seca de la mutual israelí

“Alberto Nisman -agregó- se destacó por su dedicación incansable en la investigación del atentado a la AMIA. Enfrentó enormes desafíos, pero continuó siempre firme con determinación”.

Te puede interesar: Detuvieron a un abogado que llevaba más de tres años prófugo en una causa vinculada al narcotráfico

A su vez, en otro pasaje de su discurso Linetzky manifestó: “No podemos acostumbrarnos a vivir en impunidad. Se van a cumplir ya 32 años del atentado a la embajada de Israel, 30 del ataque contra nuestra institución el 18 de julio de 1994, y ya han pasado 9 años sin respuesta de una investigación de la causa en curso por el homicidio del fiscal”.

A su término, invitaron a dar unas palabras al Wolf, quien destacó que “fue la Corte Suprema de Justicia la que dijo que la muerte del fiscal Nisman está relacionada con su investigación”. E insistió: “Lo dijo antes de que los dos fallos que tenemos hoy de primera instancia y de Cámara digan que se trató de un asesinato”.

“Esto no es un tema menor -precisó-, porque entonces esta placa conmemorativa deja de ser una placa opinable. Esta placa representa en primer lugar una posición institucional”, dijo, y remató: “Lo que estamos haciendo con esta placa es lógico, estaba mal que no hubiese una placa. Si se me permite, no es un acto de justicia para el fiscal Nisman, es un acto de justicia para la comunidad judía argentina”.

El ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, brindó unas palabras en el homenaje

Al finalizar el discurso de Wolf, un miembro de la comisión de la mutual leyó unas palabras preparadas por las hijas de Nisman, quienes agradecieron el homenaje a su padre en la sede y señalaron: “Como parte de su familia, fuimos testigos de todo lo que él hizo desde su designación en el año 2004 para que se haga justicia en el largo camino que sufrimos por la búsqueda de la verdad que las víctimas vienen transitando desde hace ya casi 30 años”.

“Esta placa con la que hoy, a nueve años de su asesinato, ustedes han decidido rendir homenaje a su trabajo permanecerá junto al nombre de las 85 víctimas, del mismo modo que permanecerán imborrables las innuemrables muestras de afecto que recibimos a lo largo de estos años por parte de todos los que comparten la postura de que con el terrorismo no se negocia”, cerraron Iara y Kala.

Minutos después, el rabino Elía realizó una breve ceremonia con plegarias y rezos. Luego los familiares del fiscal y el presidente de la AMIA bajaron la escalera del fondo de la plaza seca y descubrieron la placa con el nombre de Nisman, quien fue hallado muerto en el baño de su departamento del edificio Torre Boulevard del complejo Torres Le Parc, en el barrio de Puerto Madero, poco antes de informar al Congreso de la Nación sobre su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios por el presunto encubrimiento de iraníes acusados por la voladura de la AMIA, que dejó 85 víctimas fatales y 300 heridos.

Luego del descubrimiento, y en diálogo con Infobae, el ministro Wolf afirmó: “Esto era lo que correspondía. Esta placa tenía que estar acá. Yo no lo celebro, pero felicito a las autoridades de la AMIA que lo han hecho. Conmino y me muevo para que esta placa esté en algún momento en todas las instituciones de la comunidad judía y de las instituciones de la Argentina en general, sobre todo las jurídicas, porque la Argentina tuvo un fiscal asesinado por lo que estaba investigando”.

La placa descubierta este miércoles en la AMIA

Por su parte, la jueza Arroyo Salgado, visiblemente conmovida tras el acto, comentó a este medio: “Esta placa tiene un valor muy importante. Es un símbolo que va a permanecer en este espacio, acá, justo donde fue el atentado terrorista que se encontraba investigando -Alberto Nisman-. Es un valor muy importante para nosotros”.

Luego, al referirse al discurso preparado por sus dos hijas, consideró: “Siempre es movilizante escucharlas. Sobre todo después de todas las situaciones de dolor que atravesaron, más allá de la pérdida, que ya de por sí implica dolor. Han tenido que atravesar distintos tipos de vivencias muy duras. No nos olivemos de aquella campaña de ataque y desprestigio que caracterizó a la vida política del año 2015, y que por momentos no cesan, porque esos ataques van muy de la mano de los movimientos políticos, lamentablemente”.

Tras nueve años y un mes de un hecho que consternó al país, los principales acusados en la causa que intenta esclarecer lo que pasó con el fiscal son Diego Lagomarsino, imputado como partícipe necesario de homicidio por haber prestado su arma al titular de la UFI AMIA, y los cuatro custodios de Nisman que estuvieron con él ese sábado 17 y domingo 18 de enero de 2015, según la investigación que dirige el fiscal Eduardo Taiano, a quien el juez Julián Ercolini le delegó la instrucción.