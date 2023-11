Caso “Chocolate”: los Albini se negaron a declarar y continuarán detenidos

El concejal platense Facundo Albini y su padre, Claudio Albini, acusados de ser los “jefes” de Julio “Chocolate” Rigau se negaron hoy a declarar ante la fiscal Betina Lacki, pudo saber Infobae de fuentes judiciales, y seguirán detenidos. También se negaron otras tres personas que fue arrestadas ayer y todavía no habían sido indagados.

Los Albini se entregaron ayer a la mañana en La Plata luego de la orden que dictó el martes el juez Guillermo Atencio en la causa en la que se investiga el uso de tarjetas de débito del puntero del PJ.

Facundo acaba de renovar su banca como concejal de La Plata, en la lista que encabezó Julio Alak, y fue director de Control y Gestión de la Secretaría Administrativa de la Legislatura. Su padre, Claudio, se desempeñó durante años como subjefe en la Dirección de Personal de la Cámara de Diputados.

Antes de entregarse, Facundo Albini le dio una entrevista al diario La Nación y dijo que quería “hablar” con el juez de la causa. Es más, dio a entender que podría apuntar contra legisladores o autoridades de la Cámara de Diputados bonaerense. Pero la indagatoria se realizó hoy ante la fiscal y el concejal decidió callarse. “Si quieren hablar con el juez lo puede hacer pero es una charla informal”, aclaró una fuente de la investigación. Y agregó: “Hasta ahora no hubo ningún pedido, informal ni formal, de su abogado defensor”.

Unas horas antes de la indagatoria, el legislador massista Ruben Eslaiman, uno de los cuatro vicepresidentes de ese cuerpo, salió a decir que no conoce a “Chocolate” y terminó admitiendo manejos irregulares con las tarjetas. “Es normal en la Legislatura que un compañero vaya al banco y le cobre a otros compañeros y personas de su mismo sector. Pero 48 tarjetas es un poco mucho”, reveló Eslaiman, en un reportaje realizado este jueves a radio Urbana Play.

Julio Segundo "Chocolate" Rigau en el cajero del Banco Provincia en La Plata (Captura de Pantalla)

La detención de los Albini, acusados de los delitos de fraude y asociación ilícita, había sido pedida por la fiscal Betina Lacki y luego por la Fundación Poder Ciudadano. Además de su arresto, el juez pidió que les secuestren los celulares.

Según se desprende de los mensajes que se extrajeron del celular del puntero, los Albini eran los “jefes” de Rigau. De hecho, Rigau tenía varios intercambios con Facundo, que estaba agendado como “Facu”.

El informe preliminar sobre el teléfono muestra una conversación del 27 de agosto pasado, dos semanas antes de la detención, donde “Facu” le envía varios mensajes reclamándole que si Rigau no quiere trabajar más con él que se lo diga y quedan en buenas relaciones. Ante la falta de respuesta, Albini le habla de dinero: “Te llevas 200 por mes hace 3 años y, cuando te necesito, no estás. Siento que me estás faltando el respeto a mí y a la amistad que tenemos y no quiero terminar mal con vos”.

Claudio Albini no tuvo mensajes directos con “Chocolate”, al menos no se detectaron hasta ahora, pero hay varias conversaciones entre Rigau y otras personas donde se menciona explícitamente.

El 28 de julio, el puntero le manda un mensaje de voz a una mujer agendada como “Carmen” en el que habla de “rendir” parte de la recaudación: “Bueno, bueno, si ayer nos dijeron que bueno, que... en el horario de visita, once y media, entre once y media y doce ehh... la... tenía el alta, yo tengo que ir a rendir, ahora estoy por llamar a Claudio tratar de rendir lo más temprano posible y llegar por lo menos a las doce”.

El 18 de agosto, en una conversación con un hombre agendado como “Chispa”, Rigau vuelve a mencionar a Albini. “Negro, negro, negro, negro, negro, escuchame una cosa, ehhh... que quedaste con el gordo porqueee Claudio hoy me preguntó si, cómo venía... cómo venía eso y para el lunes, tengo que tener finiquitado ese tema”.

La maniobra de defraudación habría comenzado en 2021 y sería superior a los 800 millones de pesos. El juez Atencio no descarta la participación de varios legisladores. “Esos contratos son concedidos a los distintos legisladores por lo que posiblemente, con el avance de la investigación, podrán ser identificados los jefes de la organización delictiva”, dijo el magistrado cuando pidió la detención de los Albini.

Atencio también ordenó detener a 15 dueños de las tarjetas que tenía Rigau. Hasta ahora, fueron detenidos 12 de esas personas y todos se negaron declarar, confirmó a Infobae una fuente de la investigación. A todos se los acusa de ser participes necesarios del delito de fraude en perjuicio de la administración pública.

Los 15 con pedido de detención son: Graciela del Carmen Anivarro, Raul Boragina, Marisol Correa, Maria Cecilia D’ Ovidio, Lourdes Gabriela Degollada, María Cristina Degollada, Rosana Silvia Delgado, Teodomiro Falcon Ramirez, Raul Marcelo Falone, Diego Guillermo Koster, Daniel Alfredo Mederos, Sheila Belen Maroni, Sanchez Ricardo Mario, Sosa Ramon Alberto y Valdata Paula Alejandra.