La Corte Suprema declaró desistidos los planteos de Cristina Kirchner y sus hijos contra la causa “Los Sauces”

Cristina Kirchner, vicepresidenta de la Nación

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró desistidos los planteos de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y su sobrina Romina de los Ángeles Mercado, en la causa conocida como “Los Sauces”, indicaron fuentes judiciales.

La Corte Suprema respondió a estos planteos en momentos en que se espera una definición de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que tiene que resolver si quedan firmes los sobreseimientos dictados contra todos los implicados en esta causa o si se avanza con el juicio oral que ya estaba en marcha y que fue suspendido repentinamente por el Tribunal Oral Federal 5.

En noviembre de 2021, el Tribunal Oral Federal 5 sobreseyó por mayoría a la treintena de imputados del caso. Los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado dijeron que no hubo lavado de dinero porque los hechos comenzaron cuando para combatir ese delito había una ley más benigna que la actual, entonces eso favorece a los imputados. Luego señalaron que cuando comenzaron los hechos no era punible el autolavado ya que por entonces no se castigaba a quien “convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare o aplicare dinero o bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado”. En disidencia, la jueza Adriana Palliotti votó porque se haga el juicio oral. “Estoy convencida que el único ámbito para discutir la totalidad de los planteos formulados por los defensores resulta ser, inexorablemente, el debate oral, público, contradictorio y continuo”, sostuvo.

La decisión fue apelada a Casación. En noviembre del 2022, el fiscal de la Cámara Federal de Casación Penal Mario Villar pidió que se revoque el sobreseimiento de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, y del resto de los acusados en las causas “Los Sauces” y “Hotesur” para que sean enviados a juicio oral. Las defensas pidieron que se ratifique el sobreseimiento.

los sauces (AFP)

La decisión está en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana Figueroa, la jueza que cumplió el 9 de agosto pasado 75 años y que no tiene, a esta fecha, el aval del Senado y del Ejecutivo para quedarse por cinco años más, más allá de la intención oficial.

Las causas Los Sauces y Hotesur, hoy en un expediente unificado, analizan los negocios de dos empresas de la familia Kirchner. En los expedientes se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquilar de hoteles y propiedades a los empresarios Lázaro Báez, Cristobal López y Fabián De Sousa bajo la sospecha que fue una devolución de favores por los negocios públicos que obtuvieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. En la causa también están imputados los hijos de la vicepresidenta, Máximo y Florencia Kirchner y su sobrina Romina Mercado.

La defensa de la expresidenta había pedido la nulidad de la causa Los Sauces. Se trataba de cuestionamientos nulidad de los requerimientos por los que fue enviada a juicio, y presentaciones por litispendencia y cosa juzgada. El pedido de Fernández fue rechazado en sucesivas instancias y el caso llegó hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Por su parte, la defensa a cargo de Máximo y Florencia Kirchner apelaron la inter­vención judicial de Los Sauces S.A. y de la sucesión de su padre, Néstor Kirchner, así como la designación de interventores informantes en distintas firmas de su propiedad. Confirmadas esas medidas en las diferentes instancias, los reclamos llegaron al Máximo Tribunal. Cuando el TOF 5 dictó los sobreseimientos, levantó los embargos y la intervención de la empresa.

Cuando los recursos se encontraban a estudio de los ministros, tanto Cristina Fernández, como Máximo y Florencia Kirchner, y Romina Mercado desistieron de sus quejas, por haber cesado las condiciones que las habían motivado. De allí que la Corte, con la firma de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a dichos desistimientos.

