Comenzará en la UBA un ciclo de conferencias sobre terrorismo dictado por especialistas internacionales

El próximo mes de agosto comenzará el ciclo de conferencias “Terrorismo y Radicalización de la Violencia en el Cono Sur” con el apoyo del Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera de la Universidad de Buenos Aires (CESH); con el apoyo institucional de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (FININT) y de TAEDA; el apoyo académico del Instituto Internacional para el Contraterrorismo (ICT) de la Universidad Reichman de Israel; y el auspicio de infobae.

El CESH es el único centro de estudios de Latinoamérica que forma parte de la Red Global de Investigación del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Este curso especial de posgrado -que se dictará de forma virtual- tiene el objetivo de que actores del sector público y privado comprendan los riesgos del terrorismo y la radicalización de la violencia a fin de mejorar los procesos de toma de decisiones para salvaguardar la paz y la seguridad de nuestras sociedades. Para conocer más detalles sobre este ciclo de 12 conferencias en el que expondrán especialistas internacionales infobae dialogó con Juan Félix Marteau, director del CESH y presidente de FININT.

- Dr. Marteau en los próximos días va a comenzar un nuevo ciclo de conferencias sobre terrorismo y radicalización de la violencia organizado por la Fundación FININT, que usted preside, por el CESH de la Universidad de Buenos Aires, y con el apoyo de TAEDA ¿Por qué el terrorismo? ¿Por qué se interesó en el terrorismo fundamentalmente?

- Desde un punto de vista académico el terrorismo es el mejor lugar, el lugar privilegiado para pensar las relaciones entre Derecho y Política. Ahí están todos los vectores de conexión entre las normas, las decisiones políticas y el orden ético concreto de una sociedad. Es un campo privilegiado y por supuesto del punto de vista estrictamente institucional, la definición que un país da acerca de cómo debe combatir el terrorismo muestra la fortaleza de sus instituciones, no?

- ¿Y la región como está? Porque estas conferencias están enfocadas en la región ¿Cómo es la situación de la región?

- La región ha seguido los cantos de sirena del globalismo muchas veces superficial que ha impulsado reformas sin tener en cuenta las particularidades que tienen los países. En la Argentina en particular sucede una cosa extraña: vivimos atentados dramáticos que terminaron en la impunidad y no tenemos una legislación antiterrorista como deberíamos y en otros países que no han sufrido atentados terroristas, pero que han sufrido la presión internacional, se han producido normas de poco volumen, normas que no están bien escritas. Entonces tenemos un desafío importante en la región.

- Esta es la segunda edición, el año pasado se hizo una con una cantidad importante de especialistas, esta vez son otros ¿quiénes son los especialistas que van a estar participando de esta segunda edición de este ciclo de conferencias?

- Tenemos unos especialistas muy importantes porque hemos tratado de reunir -por supuesto- teóricos, académicos, jueces, fiscales. Hemos tratado de reunir políticos expertos en cibercriminalidad. Tenemos un conjunto muy importante de profesores que van a ofrecer una visión de la cuestión regional en materia de terrorismo y radicalización de la violencia, pero lo que quiero destacar el curso o las iniciativas que organizamos en este sentido son importantes si tenemos buenos alumnos. Acá lo que siempre vemos y tratamos de cuidar es que el éxito está siempre anexado a los alumnos buenos que nos han acompañado en estos años.

- Bueno…justamente ¿a quiénes está dirigido?

- A todo aquel que esté interesado en conocer los vectores de la potencia estatal para combatir esta forma tan significativa de negación de la identidad de otro que es el terrorismo. A partir de ahí los instrumentos que podemos construir y podemos utilizar para combatir el terrorismo pueden después ser reutilizados para combatir otras formas de criminalidad grave. Así que todo especialista que se interese en estos temas son bienvenidos.

- ¿Qué conocimientos se van a llevar quienes participen de este ciclo de conferencias?

- Como siempre el análisis tiene que partir de un mapa de riesgos para entender cuáles son las amenazas que tiene la región, qué sucede en la Triple Frontera, cuáles son las posiciones que tiene el crimen organizado con relación a la financiación del terrorismo. Entender cuáles son concretamente los niveles de vulnerabilidad también que tienen las instituciones que deben controlar los actos de terrorismo. Por supuesto que hay una fase que es interesante que es la propositiva de ver cómo podemos construir herramientas para mejorar nuestros sistemas. Este es el conjunto de conferencias que proponemos, o sea, no sólo diagnóstico, sino también siempre la actitud positiva de encontrar soluciones a los problemas que planteamos.

- Además de FININT, del CESH y de TAEDA ¿qué otros apoyos tienen? ¿Hay un instituto israelí especializado en el tema que va a participar también?

- El Instituto Internacional de Contraterrorismo, que es el instituto más importante, no sólo de Israel sino también a nivel global, nos apoya con la presencia de uno de sus directores el profesor Azani quien además es especialista en Hezbollah, así que va a ser una contribución tremenda, entendemos. Y además hay otros especialistas excelentes que forman parte de instituciones brasileñas, también de Paraguay, así que creo que va a ser muy exitosa esta propuesta.

- Estamos a las puertas de elecciones nacionales ¿cómo ve la situación y la posición de la Argentina frente a un cambio de gobierno?

Obviamente abogo porque la Argentina crea más en su futuro, crea más en que es posible aportarle al mundo seguridad. Entonces el globalismo que está siempre pidiéndonos cosas sin entender el sentido de estas reformas tiene que ser contenido con una visión muy importante acerca de cómo la Argentina debe posicionarse frente a las grandes amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Nosotros propiciamos y acompañamos a todo aquel que esté decidido a modificar un status quo en el que la Argentina finalmente no es ni una cosa ni otra. No termina de definir su posición en la comunidad global y obviamente tenemos la expectativa que un país de la importancia de la Argentina finalmente lo haga.

- Usted representó a los familiares de una de las víctimas de un atentado terrorista perpetrado en los Estados Unidos donde la particularidad fue que el autor se radicalizó en el territorio de los Estados Unidos ¿Existe ese riesgo en la región?

- La radicalización de la violencia justamente busca audiencias que están disponibles en todos los países y que están a merced de estos discursos del odio, por lo tanto debemos siempre trabajar con la idea que ante el menor riesgo, ante el riesgo del uno por ciento, debemos estar preparados para contener este tipo de acciones. Y hay un escenario global que el terrorismo, más allá de la lucha física que puede perseguir, ha preparado para convencer a muchas almas a que se conviertan a este nihilismo puro que es el terrorismo.

- Algo más que quisiera agregar…

- No, agradecerle por supuesto a infobae que siempre nos acompaña con iniciativas de este tipo que tienen audiencias muy específicas pero que son de enorme importancia para contribuir al orden institucional de nuestros países.

- Por último, quienes quieran participar ¿cómo se pueden inscribir?

- Como siempre, en la Universidad de Buenos Aires, una universidad fundada en 1821 que siempre trata de ofrecer los mejores estándares para todos los profesionales, así que ahí están en los portales de la UBA los canales adecuados para anotarse.

