Vialidad: los jueces Hornos y Borinsky volvieron a rechazar una recusación de Cristina Kirchner y revisarán la condena

La Sala IV de la Cámara de Casación Penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, declaró hoy inadmisible un recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra el rechazo de la recusación de los jueces Borinsky y Hornos, quienes componen el tribunal que revisará la condena en el marco de la causa conocida domo Vialidad.

“El remedio extraordinario presentado no puede hallar viabilidad formal, por cuanto no se dirige contra una sentencia definitiva ni equiparable a tal por sus efectos (tal como lo exige el art. 14 de la ley 48). A su vez, es requisito para acceder a la competencia extraordinaria intentada que el recurrente refute todos y cada uno de los fundamentos que dieron sustento a la decisión apelada, como así también que demuestre que la resolución que impugna sea contraria a los derechos federales invocados como fundamento de la pretensión extraordinaria interpuesta”, dice la resolución a la que tuvo acceso Infobae.

En mayo, esos dos camaristas rechazaron “in limine” la recusación que presentó en contra de ellos Cristina Kirchner para que no intervengan en la revisión de su condena por el caso de obra pública. Además, los magistrados aceptaron la excusación de su colega Javier Carbajo, que luego fue reemplazado por Diego Barroetaveña. Ese magistrado también tiene que resolver si confirma el sobreseimiento de la vicepresidenta o lo revoca y ordena que se haga el juicio oral en las causas “Los Sauces-Hotesur” y la firma del memorándum de entendimiento con Irán.

La defensa de la vicepresidenta había argumentado que Hornos y Borinsky ya intervinieron en la causa y que no tienen independencia y parcialidad por sus visitas a Mauricio Macri cuando era presidente de la Nación. El mismo planteo hizo la defensa de Nelson Periotti, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad también condenado en el caso de obra pública.

“Las afirmaciones abstractas esbozadas por las defensas, como causal para pretender el apartamiento de los jueces naturales del caso, no pueden sino ser rechazadas a la luz de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de independencia de este Poder Judicial”, dijeron Hornos y Borinsky en ese momento.

La defensa de la vicepresidenta volvió a pedir el apartamiento de los jueces de la Sala IV. “Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes intervinieron como magistrados de Alzada en este proceso y prácticamente en todos los expedientes impulsados en contra de nuestra representada a partir de diciembre de 2015, visitaban en forma periódica la Casa Rosada y la Quinta de Olivos durante la presidencia de Mauricio Macri, con quien según se dijo practicaban actividades sociales”, señalaron en la presentación los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

Pero hasta ahora todos los recursos fueron rechazados. En este caso, tal como pidió el fiscal ante la Cámara de Casación, Mario Villlar, se denegó el recurso extraordinario para que la Corte Suprema revise la integración del tribunal. “Al caso le es aplicable la doctrina emergente del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “URETA, Damián Andrés”, según la cual decisiones como la adoptada en el presente, no constituyen la sentencia definitiva requerida para la habilitación de la vía intentada”, sostuvo Villar.

En la Sala IV se encuentran radicados desde mayo los recursos de las defensas contra las condenas impuestas a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López, entre otros funcionarios, por el delito de fraude a la administración pública y el recurso del fiscal Diego Luciani contra la absolución por el delito de asociación ilícita por el que había acusado durante el juicio.

El Tribunal Oral Federal 2 condenó en diciembre pasado a Cristina Kirchner, Báez, Periotti, José López —ex secretario de Obras Públicas José López— y cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los ex funcionarios de esa cartera Abel Fatala y Carlos Kirchner —primo del ex presidente Néstor Kirchner— y el ex funcionario de Santa Cruz Héctor Garro.

El fiscal Mario Villar ratificó que buscará que se agrave la condena por el delito de asociación ilícita. En el juicio, Luciani había pedido una condena de 12 años de prisión para la ex presidenta.

La expectativa es que Casación no resuelva este año de elecciones presidenciales si confirma o revoca la condena de la vicepresidenta, sino que quede para el 2024.

