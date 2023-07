Larreta: “Massa es el kirchnerismo, con él tenía una relación de muchos años, pero sus decisiones políticas nos fueron separando”

Horacio Rodríguez Larreta habló sobre su vínculo con Sergio Massa

A semanas de las PASO, Horacio Rodríguez Larreta presentó este martes sus propuestas para “terminar con los privilegios políticos” y habló por primera vez de su relación con el ministro de Economía de la Nación y precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Lo hizo desde el Monasterio Nuestra Señora de Fátima, el convento de General Rodríguez en el que el ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José López, arrojó los bolsos con dólares en 2016.

En diálogo con la prensa, el jefe de Gobierno porteño -que estuvo acompañado de su compañero de fórmula, Gerardo Morales, y su precandidato a gobernador bonaerense, Diego Santilli- fue consultado sobre su vínculo con el actual funcionario y remarcó que, a pesar de haber sido cercanos, hoy se encuentra en “la vereda opuesta”.

“Primero, Massa es el kirchnerismo. Massa está en un proyecto totalmente diferente al mío. Massa es ministro de economía con muchísimo poder en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner”, contestó Larreta.

En esta línea, enfatizó en que el encargado de Economía estuvo en el acto de Cristina Kirchner y lo puso a Máximo Kirchner primero en la lista de diputados después de invitarlo a China. “Es la reelección de la inflación y es la reelección de la inseguridad y de un gobierno que ha fracasado”, lo definió de cara a las elecciones.

Tras hacer hincapié en su estrecho vínculo con el kirchnerismo, el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio -que competirá en las urnas contra Patricia Bullirch por un lugar en las generales de octubre- se diferenció de Massa y afirmó que lo que causó la distancia entre ellos fueron las decisiones políticas que tomó en el último tiempo.

“La realidad es que la política, las decisiones que tomó en la vida política, nos fue separando. Como a muchos de ustedes les pasa con gente a lo largo de su vida, que es el momento que uno está más cerca y después la vida te separa”, explicó.

Y añadió: “En el caso este, las decisiones políticas de él no fue separando. Estoy hoy en la realidad exactamente opuesta y no tengo nada que ver con lo que él representa en la política”.

Horacio Rodríguez Larreta junto a Gerardo Morales y Diego Santilli

Horacio Rodríguez Larreta también se comparó con otros funcionarios del oficialismo, a quienes, sin mencionar explícitamente, acusó de corrupción y afirmó “no ser igual” a ellos.

“No todos robamos, no todos somos iguales a lo que es este gobierno. No todos queremos agarrarnos al poder, a conseguir fueros, esto que Gerardo derogó en Jujuy. No todos tenemos causas por enriquecimiento ilícito ni causas de corrupción. Y lo decimos con la autoridad de haber gobernado muchos años, de haber tomado decisiones en muchos casos respecto a presupuestos con muchos recursos”, sentenció.

Te puede interesar: Tensión en la Corte por las demoras para resolver casos sensibles en medio del año electoral

Hacia el final del acto, habló sobre la posibilidad de llegar a Casa Rosada en diciembre de este año y el posible escenario que tendrá para gobernar.

“Venimos escuchando amenazas del kirchnerismo, de funcionarios, de dirigentes. Amenazas respecto a que no se va a poder gobernar, hasta hablaron de sangre en las calles. Bueno, quiero que les quede claro a todos los argentinos que no nos van a frenar en el cambio que vamos a hacer para mejorar la vida a todos”, afirmó.

Y concluyó en tono de campaña: “No nos van a frenar en sacar la Argentina adelante, volver a producir, exportar y generar trabajo argentino. Se acabó la Argentina de la amenaza, de la patota, la Argentina de lo que escuchamos de Aníbal Fernández y muchos otros funcionarios”.

Seguir leyendo