Ruta del dinero K: la Justicia valoró el rol de Leonardo Fariña como arrepentido y no volverá a la cárcel

El 8 de abril de 2016, Leonardo Fariña declaró como arrepentido ante el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan y provocó un cimbronazo en la causa conocida como “La ruta del dinero K”. Desde entonces, hubo decenas de intentos para derribar esa prueba. Lo acusaron de haber sido guionado y hasta se argumentó que no hubo un registro fílmico del testimonio, un planteo similar al que intentaron algunas defensas en la causa de los cuadernos. Casi diez años después del escándalo, la Justicia valoró el rol de Fariña como arrepentido y le redujo la pena a 3 años y 6 meses. De esa manera, no corre peligro de volver a la cárcel porque ya estuvo detenido 2 años y 20 días.

En su declaración como arrepentido, Fariña aportó las cuentas y las empresas que fueron utilizadas para mover el dinero que sacaban desde la financiera SGI, más conocida como La Rosadita. También contó que Báez le había revelado que parte del dinero negro que movía pertenecía al ex presidente Néstor Kirchner. “Lázaro guardaba parte del dinero de Néstor Kirchner proveniente de los negocios y cuando Néstor muere, Cristina no estaba al tanto de todo lo que Báez tenía. Esto me lo contó Lázaro Báez a mí, como se lo contaba a un montón de personas. Por este motivo, los primeros movimientos de dinero al exterior se hicieron posteriores y muy cercanos a la muerte de Néstor Kirchner. Porque ella junto con su hijo fueron golpeando a los empresarios más emblemáticos amigos del marido, reclamando lo que teóricamente era de él, y ahí es donde viene el cortocircuito entre Lázaro Báez y Cristina Kirchner”, fue uno de los pasajes más sensibles de aquella declaración.

A lo largo de su relato, Fariña se refirió ese día a la obra pública como el delito precedente a las maniobras de lavado, por las que finalmente fue condenado. Lo mismo hicieron la Fiscalía del juicio y dos de los jueces del TOF 4. La discusión pasó a un segundo plano con las condenas en el caso Vialidad.

Fariña había sido condenado por el TOF 4 a cinco años de prisión. “La pena fue reducida en tres años por su rol de imputado colaborador”, dijo el presidente del tribunal, Néstor Costabel, cuando leyó el veredicto. El fiscal del juicio, Abel Córdoba, también valoró el aporte del arrepentido. “La declaración de Fariña reunió los recaudos de la ley del arrepentido. El juicio está concluyendo, cualquier duda sobre el acuerdo se actualizó ante el tribunal. Fariña declaró durante cuatro audiencias. Eso ha permitido los términos de la colaboración de un modo acabado. Es falso que no haya respondido las preguntas”, dijo durante el juicio.

La pena de cinco años lo dejaba muy cerca de volver a la cárcel. La defensa de Fariña, a cargo de Roberto Herrera y Mariano Di Giuseppe, apeló la condena argumentando que la pena era excesiva. Ahora, la Casación sostuvo que el tribunal oral solo tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales de Fariña. “Se destaca que el tribunal oral no tuvo en miras ninguna otra pauta objetiva o subjetiva a favor del imputado; omisión que efectivamente se tradujo en un perjuicio concreto al permitir la aplicación de un mayor quantum punitivo”, dice el fallo.

Al momento de reducir la pena, el tribunal destacó varias situaciones personales: que al momento de los hechos Fariña tenía 23 años, que tiene estudios secundarios completos y universitarios incompletos, que tiene un hijo de catorce años y que se casó nuevamente. Los jueces también valoraron la entrevista personal con Fariña, en agosto del año pasado. “Se destaca la buena impresión causada durante la audiencia de visu; oportunidad en que dijo estar arrepentido de su actuar, pidió perdón y clamó por una segunda oportunidad”, dice la resolución.

Respecto a los hechos, su situación no cambió. Fariña fue condenado por la maniobra de lavado, la compra del campo El Carrizalejo por USD 5 millones y de un lujoso departamento en la avenida Del Libertador que pertenecía a Cecilia Bolocco, ex esposa de Carlos Menem.

Fariña ya estuvo detenido 2 años y 20 días, por lo que quedó a poco más de 4 meses de pedir su libertad condicional. Pero no corre riesgo de volver a la cárcel. El fallo destaca que estaría habilitado a pedir tareas comunitarias o incluso una domiciliaria para completar su condena. “En las particulares circunstancias del caso y con el nuevo cómputo a efectuarse ante la determinación de la pena aquí propuesta, el interesado se encontraría próximo a cumplir con el requisito temporal previsto en el art. 317, inc. 5° del C.P.P.N., siendo la finalidad esencial de la pena, la reforma y readaptación social”, dice el fallo.

La decisión final sobre el cómputo de las penas quedará en manos del TOF 4, una vez que la resolución quede firme. A Fariña igual lo espera un nuevo juicio oral por la compra del campo conocido como “El Entrevero”. Ese debate comenzará el 7 de agosto, una semana antes de las PASO. También serán juzgados Lázaro Báez, el abogado Jorge Chueco, y el contador Daniel Pérez Gadín.

El ex socio de los Kirchner festejó ayer por sus hijos, pero no quedó conforme con su situación. Esperaba una pena de 8 años. Deberá seguir batallando en los Tribunales durante un largo tiempo.

