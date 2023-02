La valija de Antonini, Skanska, Fútbol para Todos y cuadernos: cómo se proyectan los juicios orales del 2023

El 2023 tendrá una agenda de juicio orales trascendentes para la política en un año electoral

El 2022 judicial terminó con la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para la vicepresidenta Cristina Kirchner en el caso de la obra pública para Santa Cruz. Fue el juicio oral por corrupción de mayor impacto político desde el regreso de la democracia. El 2023 no tendrá ningún proceso similar pero en la agenda que preparan los Tribunales Orales Federales de Comodoro Py aparecen causas con protagonistas fuertes. Y todo en un año de elecciones presidenciales.

Allí surjen el senador nacional Oscar Parrilli, uno de los hombres más cercanos a Cristina Kirchner; el caso de la valija del venezolano Guido Antonini Wilson; Skanska, considerado el primer expediente de corrupción del kirchnerismo; también el programa Fútbol para Todos, en el que están acusados el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández; y siempre está latente con lo que pueda ocurrir con los cuadernos de la corrupción, donde también está elevada a juicio oral la vicepresidenta y los empresarios más importantes del país.

Algunos de esos procesos tienen fecha de inicio de juicio fijada y otros con la expectativa de que comiencen en el transcurso de 2023.

La hoja de ruta de los juicios

El Tribunal Oral Federal 7 reanudará mañana el juicio oral a Parrilli. El ex secretario General de la Presidencia está acusado del delito de defraudación a la administración pública por haber autorizado el uso de 800 mil pesos para el libro “La Década Ganada” que nunca se imprimió. Junto con él está acusada la ex titular de la Casa de la Moneda Katya Daura que en el mismo proceso se la juzga por el uso de fondos públicos para un sistema de seguimiento satelital de sus autos y para la contratación de personal de seguridad para la vigilancia de en su casa de la localidad bonaerense de Pilar

El juicio comenzó en junio del año pasado y se retomará hoy con la declaración de testigos. Se espera que antes de fin de año los jueces Germán Castelli -a quien Parrillí criticó duramente en una de las audiencias-, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero den a conocer el veredicto.

El caso de la valija de Guido Antonini Wilson tiene fecha de inicio de juicio oral para el 8 de marzo (EFE)

El próximo 8 de marzo el Tribunal Oral Penal Económico 1 comenzará el juicio por el caso de la valija de Antonini Wilson. Se trata de un hecho que ocurrió en agosto de 2007 cuando en un vuelo privado contratado por la empresa estatal ENARSA con ocho pasajeros llegó a Aeroparque y el venezolano intentó ingresar una valija con 800 mil dólares, lo que fue impedido por la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria María de Luján Telpuk.

Antonini Wilson reconoció el dinero como propio pero siempre se sospechó que eran fondos del gobierno de Hugo Chávez para financiar la campaña presidencial de Cristina Kirchner. Sobre el venezolano se ordenó su extradición pero nunca se concretó, por lo que no estará en el juicio. El dinero estuvo embargado y durante el gobierno de Mauricio Macri se destinó a construir dos Espacios de Primera Infancia (EPI) en Tucumán y Misiones.

La causa fue lenta, estuvo cerca de prescribir y en 2019 fue elevada a juicio oral. Serán juzgados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex titular del OCCOVI Claudio Uberti, el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, la ex funcionaria Victoria Bereziuk, el ex titular de ENARSA Ezequiel Espinosa, entre otros. Uberti, Bereziuk y Espionsa fueron pasajeros del vuelo que trajo la valija.

La acusación es por los delitos de tentativa de contrabando de importación de divisas y receptación de dinero con el fin de aplicarlo en una operación de lavado de activos. La defensa de Echegaray pidió su sobreseimiento por el plazo razonable para ser juzgado y el tribunal dispuso que ese planteo se trate en el juicio y así ratificó su inicio el 8 de marzo.

Esos son los juicios con impacto político que tienen fecha. Pero hay otros con la intención de los tribunales de que comiencen este año.

Uno de ellos es por las presuntas irregularidades en “Fútbol para Todos”, el programa que en 2009 lanzó el gobierno de Cristina Kirchner para la transmisión pública y gratuita de los partidos del fútbol argentino. La acusación es el presunto desvío de fondos públicos del fin original que era el fortalecimiento económico de los clubes. Fueron enviados a juicio Capitanich y Aníbal Fernández -ambos por su rol como jefes de Gabinete-, el ex coordinador del programa Gabriel Mariotto, el ex titular de la AFA Luis Segura y el titular de Futbolistas agremiados, Sergio Marchi, entre otros. En un segundo expediente acumulado se juzga la utilización de cuevas financieras para cambiar cheques de los fondos públicos.

El edificio judicial de Comodoro Py, sede los tribunales orales a cargo de los juicios por corrupción (Foto: Franco Fafasuli)

La causa está a cargo del Tribunal Oral Federal 1 que está en la última etapa de un peritaje que se ordenó. Cuando esa medida de prueba esté terminada la intención es fijar la fecha de juicio y que sea para este año, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La misma intención tiene el Tribunal Oral Federal 4 respecto del caso Skanska. Ese expediente está listo para fijar la fecha y el tribunal debe organizar su agenda. Tiene un solo juez titular, Guillermo Costabel, y deben coordinar con los restantes que lo integran como subrogantes, Gabriela López Iñiguez y Jorge Gorini. Además será un juicio extenso porque tiene 35 imputados.

Fue el primer caso de corrupción del kirchnerismo que se inició en 2006 por el pago de 14 millones de pesos de sobornos y administración fraudulenta en las contrataciones para la ampliación de gasoductos que iba a hacer la empresa sueca Skanska. Como en el caso de la valija de Antonini Wilson, el expediente tuvo muchas idas y vueltas en tribunales y estuvo a punto de prescribir.

Serán juzgados De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López -ambos con condenas en otras causas-, el ex gerente del Fideicomiso Banco Nación, Nelson Ulloa, y el ex gerente comercial de Skanska, Javier Azcárate, entre otros.

Otro caso que podría empezar este año involucra a falso abogado Marcelo D’Alessio por distintos hechos de extorsión y espionaje ilegal, delitos por el que ya fue condenado en otro caso a cuatro años de prisión. Se trata de la misma causa en la que está procesado el fiscal federal Carlos Stornelli pero que todavía no fue enviado a juicio oral.

El expediente está a cargo del Tribunal Oral Federal 8 y hace unas semanas la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la prórroga de la detención de D´Alessio y le ordenó al Tribunal Oral que en cuatro meses haga el juicio oral. Para eso primero se debe establecer qué prueba se analizará en el proceso y luego fijar la fecha de inicio. Fuentes judiciales señalaron a este medio que ante la orden de Casación el juicio se hará durante 2023.

El falso abogado Marcelo D'Alessio

Siempre que se habla de juicios orales la mirada está puesta en el caso de los cuadernos de la corrupción, una de las causas elevadas a juicio en la que está acusada Cristina Kirchner, ex funcionarios de su gobierno y empresarios. Se trata de siete expedientes que se tramitan en conjunto y que en total tiene más de 100 imputados. El caso está a cargo del Tribunal Oral Federal 7 que en diciembre terminó de pedirle a las partes que planteen que prueba quieren que se analice. Y tiene para resolver una serie de planteos como nulidades y sobresemientos.

En ese contexto Infobae le preguntó a una fuente judicial que trabaja en el caso si este año el juicio podría empezar. “Es improbable, muy poco probable”, fue la respuesta. Una posibilidad es que sí se fije la fecha para ya para el año que viene.

Respecto de la vicepresidenta hay otras tres causas en las que fue enviada a juicio oral y sobreseída pero con planteos de las fiscalías para que se reabren y se hagan los procesos. Son los expedientes de dólar futuro, Los Sauces-Hotesur y la firma de entendimiento con Irán. El primero está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los otros dos en la Cámara Federal de Casación a la espera de las respectivas resoluciones. La ex presidenta fue condenada en diciembre pasado en su primer juicio oral en la causa por la obra pública en Santa Cruz para el empresario Lázaro Báez a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El próximo 9 de marzo el Tribunal Oral Federal 2 dará los fundamentos de esa decisión.

En los tribunales orales de Comodoro Py hay otros juicios trascendentes para la política pero en principio no se espera un comienzo inmediato porque se encuentran en etapas judiciales más lejanas a la fijación de una fecha.

Por ejemplo, el ex titular de la AFIP Echegaray tiene en el Tribunal 4 dos causas por presuntas irregularidades en licitaciones. También a Báez le restan otros juicios por lavado de dinero. Dos de esas causas también están en el Tribunal 4 -que ya lo condenó a 12 años de prisión por ese mismo delito en otros hechos- y la restante en el 6. El Tribunal 2 tiene el segundo tramo del caso de la obra pública en Santa Cruz y el juicio contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno por presuntas irregularidades en los números del INDEC en un trimestre del 2006.

Hay en distintos tribunales orales expedientes por la constructora Odebrecht, el Tribunal 8 también tiene el caso contra la ex procuradora de la Nación Alejandra Gils Carbó por las presuntas irregularidades en la compra del edificio central del organismo y el Tribunal 3 un expediente contra la ex procuradora de Tesoro de la Nación Angelina Abbona por peculado en su intervención en la firma del memorándum con Irán.

