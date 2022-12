El gobierno porteño denunció a los funcionarios que deben pagar la cautelar sobre la coparticipación

Horacio Rodríguez Larreta

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó hoy la denuncia penal que había anunciado Horacio Rodríguez Larreta contra el gobierno nacional por incumplir con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la semana pasada falló por el caso de la coparticipación.

La denuncia es por los delitos de desobediencia a un funcionario público y por abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, según la presentación a la que accedió Infobae. La denuncia no nombra a las personas que el gobierno porteño cree que deben ser imputadas, sino que hace referencia a las cargos.

“Contra los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, incluyendo a quienes forman parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior de la Nación que han sido notificados de la resolución judicial, y a los integrantes del Directorio del Banco de la Nación Argentina y demás funcionarios de la línea de dicha entidad bancaria, en su caracter de agente de transferencia y pago de los fondos de la coparticipación, y/o quienes en definitiva resulten responsables de los hechos que se expondrán”, dice la denuncia y así se entiende que es contra Alberto Fernández, Sergio Massa, Silvina Batakis, Eduardo “Wado” De Pedro y Silvina Batakis, entre otros.

El gobierno de la ciudad señaló que “hasta el momento no se ha cumplido lo resuelto por la Corte Suprema ni se ha efectuado manifestación alguna que explique razonablemente la demora”. Y agregó: “la magnitud económica del perjuicio así generado, que se incrementa diariamente, resulta suficiente para dimensionar la gravedad del injusto”.

En la denuncia reseña el caso desde que se presentó la denuncia hasta el anuncio de Alberto Fernández de que iba a recusar a los jueces de la Corte Suprema y a presentar la revocatoria del fallo.

Los abogados de la ciudad denunciaron que tras el fallo del máximo tribunal la entrega de los fondos de la coparticipación debía ser inmediata y eso no ocurrió ya que “ha continuado siendo del 1,40% y no del 2,95% dispuesto en la sentencia”.

Alberto Fernández

“Este tramo del objeto procesal que se propone la instrucción, abarca a la totalidad de los funcionarios públicos que debieron ejecutar la manda. Una primera aproximación alcanza a los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, del Ministerio de Economía de la Nación, del Ministerio del Interior de la Nación, tanto a sus máximos responsables, como a los integrantes de la línea de dicha institución bancaria, que resulten responsables de los hechos que se denuncian”, dice el texto.

La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y estará a cargo del fiscal federal Ramiro González. Se trata del fiscal al que le tocó la primera de varias denuncias penales que ya se presentaron por el tema. La primera recayó en el juzgado federal 6, a cargo interinamente de Daniel Rafecas. El magistrado delegó la investigación en el fiscal González.

La primera denuncia atrae al resto que se presentan. Ya hay denuncias de la Coalición Cívica de Elisa Carrió, la diputada nacional Graciela Ocaña, el ex diputado Jorge Enríquez, el legislador porteño Roberto García Moritán, entre otros.

En la presentación de hoy, los abogados de la ciudad no hacen referencia a la decisión del gobierno nacional de acatar el fallo y comenzar a pagar con bonos, lo que fue anunciado ayer por Alberto Fernández a través de su cuenta de la red social de Twitter.

“Instruí a la Jefatura de Gabinete de ministros para que reasignen los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán los bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos”, escribió el jefe de estado.

El gobierno de la ciudad se presentó ayer en la Corte Suprema para informar del incumplimiento y tampoco hizo referencia al pago con bonos.

Sí habló esta mañana Rodríguez Larreta en la presentación de nuevos integrantes de su gabinete. “El Presidente quiere hacer trampa para seguir incumpliendo el fallo, eso se debe hacer con transferencias del Banco Nación, se llama goteo diario y se hace en pesos. En ningún lugar se habilita el pago en bonos, esto no es interpretable”, sostuvo.

Ocaña amplió su denuncia penal

En tanto, la diputada Ocaña amplió la denuncia penal que presentó contra Alberto Fernández. Lo hizo para objetar que el gobierno nacional pague con Bonos del Tesoro TX31 la coparticipación, como anunció ayer el jefe de estado y que hoy se publicó en el Boletín Oficial.

“La orden de la CSJN es clara y no deja lugar a interpretación, no solo establece el monto sino también la forma en que el Gobierno Nacional debe pagar la coparticipación de la CABA”, sostuvo Ocaña en la ampliación de la denuncia a la que accedió Infobae y agregó que “la Ley de Coparticipación no permite el pago del porcentaje de coparticipación en especies y hasta fija el pago de forma diaria”.

“Sería un precedente de gravedad institucional inusitada que pone en riesgo el Federalismo establecido en nuestra Constitución Nacional, permitir que el Estado Nacional pague arbitrariamente los porcentajes de coparticipación en bonos”, señaló la diputada opositora.

Ocaña le pidió al juez Rafecas y al fiscal González que se intime a los funcionarios públicos a cumplir el fallo “bajo apercibimiento de detención y/o aplicación de sanciones patrimoniales a los funcionarios públicos”. Y dijo que el cumplimiento le corresponde a Batakis como presidenta del Banco Nación, a los vicepresidentes, a los directores y a la gerenta general de la entidad bancaria.

