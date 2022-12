El fiscal federal Ramiro González investigará las denuncias contra Alberto Fernández por el desacato al fallo de la Corte Suprema

Alberto Fernández (Juan Mabromata/Pool via REUTERS)

El fiscal federal Ramiro González será el encargado de investigar al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y otros funcionarios nacionales por el posible incumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por la coparticipación a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Esta mañana comenzaron a sortearse las denuncias que el viernes se presentaron en los tribunales de Comodoro Py y la primera de ellas -en las que se acumulan el resto- recayó en el juzgado federal 6, ocupado hoy de manera interina por Daniel Rafecas.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Rafecas delegó la causa en el fiscal González que así estará a cargo de la investigación penal.González será el encargado de tomar las medidas de prueba que considere necesarias y luego decidir si hay elementos de prueba para citar a indagatoria a los denunciados o si dictamina por desestimar el caso.

La Corte Suprema falló el miércoles pasado a favor del gobierno de la ciudad en su reclamo al de nación por la coparticipación. El máximo tribunal, en una medida cautelar, le ordenó al Poder Ejecutivo que pague el 2,95 por ciento de la masa de fondos coparticipables. La decisión generó una dura crítica política del oficialismo.

El presidente Fernández se reunió al día siguiente en Casa Rosada con gobernadores peronistas y tras el encuentro dijo que el fallo era “incumplible” y que iba a hacer una presentación en el máximo tribunal para la decisión sea revisada y que iba a recusar a sus cuatro integrantes. Desde la oposición y otros sectores criticaron la postura y comenzaron las denuncias penales.

Las denuncias se presentaron el viernes. Las hicieron la Coalición Cívica de Elisa Carrió, la diputada nacional Graciela Ocaña, el ex diputado Jorge Enríquez, el legislador porteño Roberto García Moritán, entre otros. El viernes hubo asueto en el Poder Judicial por la víspera de navidad y hoy se sortearon las denuncias.

El fiscal Ramiro González (Adrián Escandar)

La primera que se presentó fue la de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático que cayó en el juzgado federal 6. Las restantes tocaron a otros tribunales. Pero como se trata de los mismos hechos todas se acumularán en el juzgado 6. Ese tribunal era de Rodolfo Canicoba Corral que se jubiló y actualmente lo subroga Rafecas.

El juez tomó la primera decisión en la causa. Le delegó en el fiscal González. Junto con el Presidente fueron denunciados -en las distintas presentaciones que se hicieron- el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, el de Economía, Sergio Massa, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, los gobernadores que participaron de la reunión en Casa Rosada y funcionarios de segundas líneas. Todos ellos formarán parte de la investigación penal.

Las denuncias son por varios delitos: asonada, resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, incumplimiento de los deberes de funcionario público, sedición, entre otros.

El caso presentará algunas particularidades en base a lo que se discute en la Corte. El oficialismo sostiene que no hay un incumplimiento porque están en plazo para hacer las presentaciones que anunció Alberto Fernández y por lo tanto el fallo no rige. En la ciudad sostienen lo contario: que la decisión se debía cumplir al día siguiente y que no se depositaron los fondos. Tanto nación como ciudad harán entre hoy y mañana sus planteos ante la Corte Suprema.

“Por eso los hechos denunciados aún están en una etapa embrionaria, con planteos y notificaciones pendientes, de modo que el estado de situación se asemeja a una investigación penal preparatoria”, le dijeron a Infobae fuentes judiciales.

El juez Rafecas y el presidente Alberto Fernández cuando lo postuló como titular de la Procuración General de la Nación

Esta es la primera denuncia que Rafecas tiene contra Alberto Fernández. El Presidente postuló al juez al inicio de su mandato como Procurador General de la Nación pero el kirchnerismo nunca trató en el Senado la nominación. Como la investigación estará a cargo de la Fiscalía, el juez no se apartará del caso. Tampoco es uno de los motivos que establece el Código para hacerlo. El escenario podría cambiar si el fiscal avanza en una acusación formal contra el jefe de estado con un pedido de indagatoria y si Rafecas entiende que lo mejor sería no estar al frente de esa decisión para evitar cualquier especulación. El juez subroga el juzgado 6 hasta octubre de 2023 si es que antes no se designa a su nuevo titular.

La causa penal recién comienza y esta semana tiene solo cuatro días hábiles ya que el viernes hay asueto y el lunes comienza la feria judicial de verano, por lo que no habrá definiciones en lo poco que resta del 2022.

