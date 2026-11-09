Tiene más de 300 pesebres y un Papá Noel que toma mate: así es la Navidad en esta ciudad argentina

Leandro N. Alem se transforma cada diciembre con luces, esculturas y ornamentaciones que convierten a la ciudad misionera en un gran escenario navideño (Alem)

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Cada diciembre, una localidad del interior de Misiones cambia por completo su fisonomía. Las plazas, avenidas y espacios públicos de Leandro N. Alem se llenan de luces, esculturas y escenas vinculadas con la Navidad, en una celebración que involucra a buena parte de sus habitantes durante todo el año.

La ciudad es sede de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral, un evento que en 2026 celebrará su edición número 31 y que se convirtió en uno de sus principales atractivos turísticos. La propuesta combina espectáculos, gastronomía, artesanías, actividades culturales y religiosas, con una particularidad: buena parte de la puesta en escena es construida por los propios vecinos.

La edición 2026 se desarrollará los días 5, 6, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de diciembre. Aunque las actividades centrales se concentran en esas jornadas, la ambientación navideña se extenderá durante diciembre y hasta mediados de enero de 2027.

Más de 300 pesebres recrean el nacimiento de Jesús a través de representaciones inspiradas en distintas culturas del mundo (Alem)

Una celebración que se construye durante todo el año

Detrás de las luces y las grandes estructuras que aparecen en las calles hay un trabajo que comienza mucho antes de diciembre. Iglesias, escuelas, artesanos y vecinos participan en la elaboración de los distintos elementos que forman parte de la fiesta.

Soldadores, modistas, carpinteros, electricistas y otros trabajadores locales se suman a este proceso, que funciona también como una escuela de oficios comunitaria. La preparación de la celebración se convirtió así en una actividad que atraviesa distintas generaciones y sectores de la localidad.

El componente ambiental también ocupa un lugar central. Durante las últimas décadas, los habitantes de Alem aportaron materiales para la construcción de las ornamentaciones y, según los organizadores, se reciclaron más de un millón de botellas de plástico.

El resultado es una celebración que excede la decoración de fin de año. Para la comunidad, la Navidad se transformó en una expresión de identidad local y en una forma de mostrar hacia afuera una parte de su cultura.

Más de 20 carrozas y 600 personas en escena participan de los tradicionales desfiles de la Fiesta Nacional de la Navidad del Litoral (Alem)

Un parque temático de 4,5 hectáreas

El epicentro de la fiesta es el Parque Temático de la Navidad, ubicado en avenida Libertador 598. El predio tiene una superficie de 4,5 hectáreas y reúne distintas propuestas durante las jornadas de celebración.

Uno de sus principales atractivos es la muestra de pesebres, que reúne más de 300 representaciones del nacimiento de Jesús inspiradas en distintas culturas y regiones del mundo. La propuesta incorpora referencias de Asia, África, Europa, Oceanía y América.

Otro de los espacios destacados es el dedicado al Papá Noel misionero. La figura se adapta al paisaje y al clima de la región: lejos de la tradicional imagen asociada al invierno europeo, aparece con vestimenta más liviana y elementos vinculados con las costumbres locales, como el mate y el tereré.

Los chicos pueden acercarse a su chalet y a la fábrica de juguetes, ubicados en un entorno de vegetación y atravesado por un pequeño arroyo.

La celebración también propone un desfile de carrozas con más de 20 vehículos alegóricos y unas 600 personas en escena. El espectáculo combina coreografías, representaciones y contenidos vinculados con la tradición cristiana. En 2026, los desfiles están previstos para los sábados 5 y 12 de diciembre a las 21 y los domingos 6 y 13 a las 20.

Vecinos, artesanos, escuelas e iglesias trabajan durante todo el año para construir las ornamentaciones que luego decoran la ciudad (Alem)

Una fiesta que reúne a distintas comunidades religiosas

Uno de los rasgos distintivos del evento es la participación de más de 30 credos y denominaciones religiosas de la ciudad. Las distintas comunidades intervienen en desfiles, espectáculos y stands, en una propuesta que busca poner en primer plano la convivencia y la participación colectiva.

La fiesta nació en 1995 y fue la primera celebración de este tipo en Misiones. Con el paso de los años, amplió su propuesta hasta convertirse también en un espacio de encuentro para residentes y visitantes.

El parque temático suma un paseo gastronómico con más de 40 puestos, una exposición comercial y artesanal y diferentes actividades culturales y deportivas. La programación incluye desde concursos de cuentos navideños hasta encuentros de escultores y exhibiciones de autos antiguos.

Música, gastronomía y actividades con entrada gratuita

La edición 2026 también tendrá una programación artística que acompañará las distintas jornadas de la celebración. Entre los artistas anunciados se encuentran Germán Barceló, Destino San Javier, Rodrigo Tapari, Los Nombradores del Alba, Diego Gutiérrez y Agapornis, además de otros espectáculos que completarán la agenda.

Uno de los aspectos que diferencia a la propuesta es que el acceso al predio es gratuito, al igual que los espectáculos y atractivos que se desarrollan durante las jornadas de la fiesta.

De esta manera, la celebración combina una propuesta de entretenimiento familiar con actividades culturales, religiosas y gastronómicas, sin requerir el pago de una entrada para recorrer el predio.

La ciudad incorpora materiales reciclados a sus ornamentaciones y, según los organizadores, ya reutilizó más de un millón de botellas de plástico (Alem)

Alem, una ciudad que convierte la Navidad en identidad

Durante diciembre, las calles, plazas y avenidas de Leandro N. Alem también forman parte de la experiencia, con esculturas y ornamentaciones que permanecen instaladas durante varias semanas.

La particularidad está en que gran parte de esa puesta en escena tiene detrás a los propios habitantes de la ciudad. El resultado es una celebración que no se limita a recibir visitantes, sino que involucra a toda una comunidad en la construcción de su propia tradición.

En Alem, la Navidad funciona así como una combinación de turismo, cultura, religión y trabajo colectivo. Las luces y los espectáculos son la parte visible de una celebración cuya dimensión más profunda aparece en los talleres, las escuelas, las iglesias y los hogares donde durante meses se preparan los elementos que después ocuparán las calles.

Por eso, recorrer la ciudad durante diciembre implica encontrarse con algo más que una decoración de temporada. Es conocer una tradición que, después de tres décadas, convirtió a Leandro N. Alem en uno de los principales destinos navideños de la Argentina.