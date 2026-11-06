Inteligencia artificial en la industria de la belleza: datos, creatividad y límites éticos

Un recorrido por las nuevas herramientas, experiencias y desarrollos que están cambiando el vínculo entre las marcas de belleza y sus consumidores.

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La inteligencia artificial modifica la forma en que las marcas de belleza se vinculan con los consumidores, crean campañas y desarrollan productos. L’Oréal Groupe, con más de un siglo de trayectoria, integra estas herramientas bajo el concepto de beauty tech: la tecnología al servicio de la belleza.

Gabriela Pérez Millón, Chief Digital & Marketing Officer de la compañía en la Argentina, explicó en una entrevista con Infobae cómo se combinan datos y creatividad, qué límites éticos estableció el Grupo para la implementación de la IA y qué alcance tiene la alianza con OpenAI."

Creatividad humana y algoritmos: la filosofía Math & Magic

En un modelo de trabajo apoyado en datos, el talento de las personas conserva un lugar central. “L’Oréal Groupe es una compañía que tiene más de 100 años en el mercado. La creatividad humana tiene un rol fundamental”, afirmó Pérez Millón.

Ese equilibrio se expresa en la filosofía Math & Magic. “Math es la parte más dura: la matemática, los datos, la tecnología y la inteligencia artificial. Y el magic, la magia, tiene que ver con el storytelling, con la equidad de nuestras marcas, con que podamos hacer estas marcas más irresistibles”, explicó.

Según la compañía, la IA no reemplaza la creatividad, sino que la potencia para producir contenido más rápido y medir la eficiencia publicitaria con exactitud.

La inteligencia artificial permite pasar de recomendaciones generales a diagnósticos personalizados de la piel y el cabello (LGA)

Herramientas propias para un marketing aumentado

Entre los recursos internos del grupo se destaca CreAItech, un laboratorio de contenidos de IA generativa que acelera el trabajo creativo de los equipos.

“La utilizamos para crear un entorno del packaging de un producto. También la podemos utilizar para armar un storyboard, para hacer un brief a una agencia, incluso para crear contenido que podemos publicar en redes sociales”, detalló la CDMO de L’Oréal Groupe Argentina.

A esto se suma BETiq, un algoritmo propio que mide el retorno de la inversión a corto plazo y el impacto a largo plazo en el valor de marca.

Del diagnóstico al asesoramiento predictivo

Los consumidores ya no buscan recomendaciones generales, sino respuestas exactas y acompañamiento en tiempo real. “No hay una conducta reactiva, sino que hay algo más proactivo. El grupo pone a disposición servicios: pueden ser diagnósticos, probadores virtuales con distintas tecnologías”, señaló Pérez Millón.

Uno de ellos es Beauty Genius, de L’Oréal Paris, un asistente personal con IA disponible las 24 horas en WhatsApp. Lancôme ofrece Skin Screen, que aplica modelos de IA predictiva para mostrar cómo evolucionará la piel con un tratamiento. ModiFace, en tanto, permite pruebas virtuales de maquillaje y cabello a partir de 65 puntos faciales.

Beauty Genius (LGA)

“Hablamos de una belleza para cada uno.”, sostuvo la ejecutiva, replicando uno de los lemas de L’Oréal Groupe.

Beautytainment: marcas presentes donde ocurre la cultura

En lugar de limitarse a la publicidad tradicional, el grupo busca estar en las plataformas de streaming, los videojuegos y las redes sociales. El concepto de beautytainment describe esa convergencia entre belleza, entretenimiento y tecnología.

Otro pilar es Lorealistar, una plataforma gamificada que gestiona e invierte en cientos de miles de creadores de contenido a nivel global, con datos de TikTok, YouTube e Instagram.

“En 2024, en Australia, Maybelline armó una estrategia con dos gamers muy importantes para trabajar sobre la concientización del bullying y el acoso a las mujeres en los videojuegos. Es muy importante para nosotros entender dónde está la gente para estar ahí donde nos necesitan”, relató Pérez Millón.

Ética y transparencia en el uso de la IA

Frente al auge de la manipulación de imágenes, la compañía fija una postura clara: no engañar al consumidor con resultados falsos. “El Grupo decide no utilizar la inteligencia artificial para crear personas, ni para crear pieles o cabello, para mostrar los resultados de nuestros productos”, aseguró la ejecutiva.

“No utilizamos la inteligencia artificial para crear personas, ni para crear pieles o cabello para mostrar los resultados de nuestros productos”, explicó Gabriela Pérez Millón, Chief Digital & Marketing Officer de L’Oréal Groupe Argentina (Juan Novelli)

El foco está en la belleza real. Los siete principios para una IA de confianza incluyen supervisión humana, inclusión sin sesgos en los tonos de piel, privacidad de datos y transparencia con el usuario. “Hay mucha concientización en los equipos sobre qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Cuidamos mucho el tema de la protección de los datos”, explicó Pérez Millón.

La sostenibilidad también forma parte de estos lineamientos. CreAItech muestra la huella de carbono de cada pieza: “Cuando la gente produce imágenes, se le muestra abajo de la creación de la pieza cuánta emisión de CO2 produjo la creación de esa imagen”, agregó.

La alianza con OpenAI y el comercio conversacional

Durante VivaTech 2026, L’Oréal Groupe presentó un acuerdo de colaboración con OpenAI para transformar la industria de la belleza mediante IA. El primer eje es la experiencia de compra: Maybelline New York integra su tecnología ModiFace en ChatGPT.

“Los probadores virtuales van a estar integrados en ChatGPT con Maybelline, para permitirle a alguien que está buscando un producto de maquillaje probarlo virtualmente con su celular solamente en la conversación con ChatGPT”, describió Gabriela Pérez Millón.

El acuerdo contempla además una búsqueda mejorada de Lancôme y Kérastase en Estados Unidos y un piloto de publicidad nativa de IA con CeraVe, SkinCeuticals y Garnier. “Incluso estamos haciendo ahora algunos testeos para publicidad dentro de GPT”, adelantó.

En el plano científico, el modelo GPT-Rosalind se usa para mapear el microbioma cutáneo y acelerar la investigación dermatológica, empezando por La Roche-Posay.

Dispositivos inteligentes para el cuidado personal

La estrategia beauty tech también se traduce en productos físicos que personalizan la experiencia y reducen el impacto ambiental. Entre ellos se destacan:

AirLight Pro: seca el cabello más rápido y reduce hasta un 31% el consumo de energía.

AirLight Pro (LGA)

Light Straight + Multi-styler : alisa con luz infrarroja cercana a 160 °C, frente a los 200 °C de las planchas tradicionales.

Water Saver : cabezal de ducha que ahorra hasta un 69% del agua en salones de belleza.

Cell BioPrint: dispositivo de Lancôme que calcula la edad biológica de la piel en cinco minutos.

Cell BioPrint (LGA)

L’Oréal Colorsonic : mezcla y aplica el tinte capilar en casa, con menos desperdicio.

Rouge Sur Mesure : sistema de YSL Beauté que crea tonos personalizados de labial en segundos.

Lancôme HAPTA: aplicador de maquillaje con IA para personas con movilidad reducida en manos y brazos.

Lancôme HAPTA (LGA)

“El AirLight Pro combina el pase del aire con luz infrarroja patentada y permite que, cuando se seca el cabello, el agua que queda sobre la fibra capilar se evapore, permitiendo que el cabello quede hidratado y sin lastimarlo”, precisó la Chief Digital & Marketing Officer de la compañía.

La accesibilidad también ocupa un lugar relevante en este desarrollo. “Hay mujeres que tienen alguna dificultad motriz y necesitan un elemento que les permita estabilizar la mano para aplicar el labial. Lancôme desarrolló un dispositivo que hace eso”, concluyó Gabriela Pérez Millón.

Del asesoramiento predictivo a los dispositivos para el hogar, el caso de L’Oréal Groupe muestra que la inteligencia artificial ya atraviesa cada etapa del vínculo entre las marcas de belleza y sus consumidores. El desafío, según plantea, pasa por sostener ese avance tecnológico sin perder de vista la creatividad humana ni los límites éticos que lo enmarcan.