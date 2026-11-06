Una compañía energética argentina construirá la mayor planta de urea de Latinoamérica

Pampa Energía desarrolla actividades de producción de hidrocarburos, generación eléctrica, petroquímica y transporte de gas en distintas provincias de la Argentina (Pampa Energía)

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La transformación del sector energético argentino avanza de la mano de compañías que integran distintos eslabones de la cadena, desde la extracción de hidrocarburos hasta la generación y el transporte de electricidad. Esa integración permite a las empresas avanzar en proyectos para industrializar y agregar valor a los recursos en el país.

Pampa Energía es una de las principales compañías integradas de energía de la Argentina. Fue fundada en 2005 por cuatro socios argentinos —Marcelo Mindlin, Gustavo Mariani, Damián Mindlin y Ricardo Torres—, quienes continúan vinculados a la conducción de la empresa. Con más de 20 años de trayectoria, desarrolla actividades de exploración y producción de petróleo y gas, generación y transmisión de energía eléctrica, petroquímica, y participa en el transporte y procesamiento de gas natural.

La firma tiene operaciones en distintas provincias argentinas, entre ellas Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, Salta, La Rioja y Santa Fe. Cotiza, además, en la Bolsa de Buenos Aires y en la Bolsa de Nueva York.

Fertilizantes: una planta de urea en Bahía Blanca

Entre los proyectos que marcan el rumbo futuro de la compañía, se destaca la ampliación de la producción de petróleo en Rincón de Aranda y el desarrollo de un nuevo negocio vinculado a la producción de fertilizantes. En 2026, Pampa aprobó la construcción de una planta de urea granulada en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires; con una inversión de US$ 2.700 millones, será la más grande de Latinoamérica y una de las mayores del mundo.

La planta de urea granulada de Bahía Blanca tendrá una capacidad de producción de 2,1 millones de toneladas anuales (Pampa Energía)

La iniciativa, aprobada bajo el RIGI, contempla una capacidad productiva de 2,1 millones de toneladas de urea por año, con inicio de operaciones previsto para fines de 2029 y un plazo estimado de construcción de 41 meses. Durante el pico de obra, generará empleo para 3.500 personas, mientras que la operación permanente demandará aproximadamente 300 puestos de trabajo. Se estima un impacto en divisas de US$ 1.000 millones anuales, entre sustitución de importaciones y exportaciones.

Entre los principales fertilizantes utilizados por el sector agrícola se encuentra la urea. Actualmente, la Argentina depende de las importaciones para cubrir una parte importante de su consumo, mientras que América Latina presenta un déficit estimado de 11,5 millones de toneladas anuales. La producción de la nueva planta permitirá abastecer la demanda del agro argentino, reducir la dependencia de las importaciones y generar exportaciones hacia otros países de la región.

Producción de hidrocarburos en Vaca Muerta

Pampa es una de las principales productoras de gas natural del país; desarrolla sus operaciones de hidrocarburos principalmente en la cuenca neuquina, donde está presente en el 8% de la superficie de Vaca Muerta. Sus tres yacimientos más relevantes son Rincón de Aranda, Sierra Chata y El Mangrullo.

Rincón de Aranda constituye el principal proyecto en la formación shale. El bloque tiene una superficie de 240 kilómetros cuadrados (y es operado en su totalidad por Pampa). Su desarrollo contempla una inversión total estimada de US$ 4.500 millones, aprobada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Rincón de Aranda es el principal proyecto de la compañía en Vaca Muerta, con una producción actual superior a 26.000 barriles diarios de petróleo (Pampa Energía)

Rincón de Aranda y la proyección de exportaciones

Actualmente, el yacimiento produce más de 26.000 barriles diarios de petróleo a través de instalaciones de producción temprana. La compañía proyecta alcanzar una producción de 45.000 barriles diarios entre 2027 y 2028 en línea con la puesta en marcha del oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y de la Planta Central de Procesamiento (CPF).

Para sostener ese crecimiento, Pampa está construyendo una Planta Central de Procesamiento con capacidad de hasta 45.000 barriles diarios de petróleo. Una vez alcanzada la producción prevista, Rincón de Aranda permitirá generar exportaciones estimadas en US$ 1.200 millones anuales, lo que consolidaría al petróleo como uno de los motores de crecimiento de la empresa.

En materia de gas natural, la compañía ocupa el quinto lugar entre las productoras del país y el tercero dentro de Vaca Muerta. La producción se ubica entre 13 y 17 millones de metros cúbicos diarios, según la demanda y la estacionalidad, con Sierra Chata y El Mangrullo como los yacimientos más importantes, ambos operados también por Pampa.

Generación eléctrica y matriz de energía

Con una capacidad instalada de 5.207 MW, Pampa se ubica entre las mayores generadoras privadas de electricidad del país y aporta aproximadamente el 15% del total nacional. Su parque de generación combina centrales térmicas, hidroeléctricas y parques eólicos distribuidos en distintas provincias.

Pampa Energía opera cinco parques eólicos entre el sudoeste bonaerense y La Rioja, con una capacidad instalada total de 427 MW (Pampa Energía)

Las centrales térmicas se reparten entre Buenos Aires, Neuquén y Salta. En territorio bonaerense opera Genelba, en Marcos Paz; Ensenada Barragán, en Ensenada; Parque Pilar, en Pilar; y Piedra Buena, Ingeniero White y EcoEnergía, en Bahía Blanca. En Neuquén funciona la Central Térmica Loma de la Lata, mientras que en Salta opera las centrales Güemes y Piquirenda.

En generación hidroeléctrica, la empresa cuenta con dos complejos: Diamante, sobre el río homónimo en Mendoza, y Pichi Picún Leufú, sobre el río Limay, en Neuquén. En energías renovables, opera cinco parques eólicos con una capacidad instalada total de 427 MW: cuatro de ellos ubicados en el sudoeste bonaerense, en la zona de Bahía Blanca y Coronel Rosales —Pampa Energía II, III, IV y VI—, y el quinto, el Parque Eólico Arauco II, en la provincia de La Rioja.

Transporte de gas y electricidad

Además de la generación, Pampa co-controla Transportadora de Gas del Sur (TGS), una de las principales empresas de infraestructura energética del país, que transporta aproximadamente el 60% del gas natural consumido en la Argentina.

En electricidad, la compañía participa, junto a otros socios, en la conducción de Transener, la principal empresa de transporte en alta tensión del país. Transener opera cerca del 86% del sistema nacional de transporte eléctrico en alta tensión.