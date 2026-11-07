Una alianza histórica del polo tuvo su presentación oficial con un show de drones

La presentación reunió tecnología, deporte y tradición en un entorno histórico de Cañuelas (La Dolfina)

Guardar

Argentina es, desde hace décadas, la potencia indiscutida del polo. Sus jugadores dominan los rankings internacionales y los certámenes de primavera concentran la atención de todo el ambiente ecuestre.

En ese mapa, Cañuelas ocupa un lugar central. El partido bonaerense, cuna de las familias Cambiaso y Castagnola, reúne numerosos clubes y este año fue declarado Capital Nacional del Polo.

Allí, en el casco de la histórica Estancia San Martín, se presentó oficialmente La Natividad La Dolfina, considerado el mejor equipo del planeta. Lo integran Adolfo y Poroto Cambiaso junto a Camilo y Bartolomé Castagnola, los cuatro con 10 goles de hándicap, el máximo posible.

Camilo Castagnola, Adolfo Cambiaso, Poroto Cambiaso y Bartolomé Castagnola (La Dolfina)

Un palmarés de lujo

Los números respaldan esa etiqueta. En 2025 el conjunto ganó los tres torneos de la Triple Corona. Este año ya se quedó con Hurlingham y el sábado disputará la final de Tortugas.

La velada se desarrolló en un predio considerado patrimonio histórico, rodeado por una arboleda imponente y ubicado a 45 minutos de la ciudad de Buenos Aires. Además, contó con la presencia de Sancor Seguros, principal sponsor del equipo.

Uno de los momentos centrales fue un show de drones. La secuencia arrancó con el emblemático casco de Cambiaso y la bandera argentina, y continuó con los logos de La Natividad y La Dolfina.

El espectáculo de drones iluminó el cielo de la Estancia San Martín durante la presentación oficial (La Dolfina)

Luego aparecieron en lo alto las camisetas con el nombre de cada jugador. Las figuras se integraron hasta formar una sola imagen, símbolo de la unión entre ambas organizaciones.

Por su parte, la periodista Morena Beltrán condujo la presentación y entrevistó a Adolfo Cambiaso. El referente habló de sus expectativas para la temporada y de la química que el grupo logra dentro de la cancha.

Asimismo, contó cuánto disfruta compartir los partidos con su hijo y sus sobrinos. A los 51 años, se mostró agradecido por mantenerse vigente en el Abierto de Palermo, el torneo más importante del calendario.

Emoción con Las Leonas

La noche tuvo un pasaje especialmente conmovedor con la llegada de Las Leonas. Los cuatro polistas les rindieron homenaje con la proyección de la final del Mundial que la selección femenina de hockey ganó este año frente a Países Bajos.

Las Leonas llegaron al encuentro y fueron homenajeadas por los jugadores de La Natividad La Dolfina en la presentación oficial del equipo (La Dolfina)

Sofía Cairó, Cristina Cosentino, Agostina Alonso, Lara Casas, Catalina Andrade y Zoe Díaz compartieron el escenario con los jugadores. Antes de despedirse, les desearon suerte para la definición del sábado.

En paralelo, Cañuelas fortalece su perfil internacional. Su cercanía con el Aeropuerto de Ezeiza y la conectividad por autopistas y rutas atraen a jinetes y referentes ecuestres de distintos países. Al mismo tiempo, crecen en la zona los clubes y los proyectos inmobiliarios.

Con cuatro jugadores en lo más alto del hándicap y una localidad que se afianza como epicentro de la disciplina, La Natividad La Dolfina encara una temporada que promete ser histórica.