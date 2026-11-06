Visita del Papa León XIV: cómo será el operativo integral que desplegará la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires dispuso un operativo integral para la visita del Papa León XIV, que abarca los predios de Claypole, Don Orione y Luján durante cuatro jornadas de la próxima semana. El esquema combina recursos sanitarios, cortes de tránsito, controles de acceso y voluntariado, coordinados por el Gobierno bonaerense junto con municipios y organismos de la Iglesia.
El dispositivo asigna un total de 1.412 trabajadores de salud: 200 en Claypole y Don Orione, el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, y 1.212 en Luján, con cobertura hasta el miércoles 11. A esos equipos se suman postas, ambulancias, hospitales de referencia y una estructura de cierres viales que abarca rutas nacionales, provinciales y pasos entre partidos.
Recorrido hacia el Cottolengo Don Orione
A las 8 de la mañana del lunes 9, León XIV partirá desde la Nunciatura Apostólica, en la avenida Alvear al 1600 (CABA), en un auto común. El trayecto seguirá por la avenida 9 de Julio, la Autopista 25 de Mayo y la Dellepiane, hasta cruzar a la provincia por el Puente de la Noria, en Lomas de Zamora, y continuar por la Autopista Presidente Perón, Camino de Cintura y el Viaducto Papa Francisco hacia la avenida Monteverde.
Ya a unos 700 metros del Cottolengo, el Papa subirá al papamóvil para recorrer siete cuadras a unos 20 kilómetros por hora, con corralitos reservados para comunidades religiosas e instituciones inscriptas. Dentro del predio visitará a más de 400 personas con discapacidad y luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para una misa a las 11:30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo.
Operativo sanitario en los dos predios
En Claypole y Don Orione, las calles perimetrales estarán blindadas, con ingreso solo para quienes tengan acreditación de la Diócesis de Lomas de Zamora o pases web. El dispositivo médico suma 200 trabajadores, 15 postas y 15 ambulancias, con los hospitales Dr. Arturo Oñativia, Néstor C. Kirchner “El Cruce” y Dr. Lucio Meléndez como referencia.
Luján, por su parte, tiene un esquema de dos fases: la primera, el domingo y el lunes, con 12 horas diarias de cobertura y 26 postas; la segunda, de 48 horas continuas desde el martes 10 a las 6 hasta el miércoles 11 a las 18, con 54 postas y 12 puestos avanzados. El predio cuenta con 30 ambulancias, 8 unidades sanitarias móviles, un hospital de campaña y un shock room móvil. En el total provincial, el operativo suma 45 ambulancias y 2 helicópteros sanitarios. La red de derivación incluye los hospitales Vicente López y Planes, de General Rodríguez; Blas L. Dubarry, de Mercedes; Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno; Eva Perón, de San Martín, y el Hospital Zonal de Luján.
A eso se suman 85 puntos de atención y servicio, entre ellos 51 Postas de Cuidado, carpas eucarísticas, baños, pantallas y 34 puestos de hidratación. Los voluntarios, identificados con remeras amarillas, orientan a los peregrinos y facilitan el contacto con salud, seguridad o emergencias ante cualquier imprevisto.
Despliegue de seguridad en ambos operativos
Según el informe provincial, el operativo en Luján sumará 11.365 efectivos, distribuidos en seguridad y prevención (4.242), cadetes e institutos (2.230), orden público (1.706), investigación e inteligencia (1.164), seguridad vial (878), grupos especiales (371), emergencias (260) y apoyo logístico (514). El despliegue será escalonado: arrancará con 626 efectivos el miércoles 4 y alcanzará su máximo el miércoles 11.
Para Don Orione, en cambio, el esquema contempla 5.311 efectivos, con mayor peso en cadetes e institutos (2.226), seguridad y prevención (944), investigación e inteligencia (827) y orden público (696), a los que se suman grupos especiales, seguridad vial, apoyo logístico y emergencias.
Cierres y accesos en Luján
La zona de incidencia abarca entre 3 y 8 kilómetros. La Zona de Influencia restringe la circulación vehicular desde el lunes 9 en las calles Moreno, Real, Ituzaingó y 9 de Julio. La Zona Cero, que rodea la Basílica y la Plaza Belgrano, tendrá cierres progresivos hasta el cierre total la madrugada del lunes 9, con apertura de los patios el martes 10 a las 16 horas.
Desde la medianoche del lunes 9 también cerrarán los puentes Cogna y Mitre, mientras que el Puente Mendoza solo permitirá paso peatonal. Desde el martes 10 a las 12 horas no habrá acceso vehicular a la ciudad: las alternativas incluyen la Ruta Nacional 7 (7,3 kilómetros a pie desde la autopista Luján-Junín), la Ruta Nacional 5 y la Provincial 47 (5 kilómetros), la Provincial 6 (6 kilómetros) y la Provincial 34, por el Puente Manuel Gálvez (3 kilómetros). El Ferrocarril Sarmiento reforzará sus frecuencias.
Recomendaciones y elementos permitidos
Entre los consejos sanitarios figuran usar calzado ya gastado, llevar medias de repuesto y aplicar vaselina sólida para evitar ampollas, además de hidratarse en los puestos oficiales y evitar comidas pesadas. Se permite el ingreso de bolsas de dormir, termos, protector solar, abrigo, alimentos con utensilios descartables, mochilas de hasta 15 litros y reposeras, mientras que quedan prohibidos el alcohol, los envases de vidrio, los drones, las mochilas de más de 15 litros, la pirotecnia, las bicicletas y los palos selfie, entre otros objetos.
El dispositivo sanitario se articula con la Posta del Encuentro, que funcionará desde el martes 10 a las 18 horas en el Parque San Martín, con vigilia, propuestas musicales y área gastronómica para quienes esperen el recorrido final del Papa hacia la Basílica.