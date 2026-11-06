Visita del Papa León XIV: cómo será el operativo integral que desplegará la provincia de Buenos Aires

El operativo sanitario de la provincia de Buenos Aires dispone carpas médicas, ambulancias y helicópteros en la plaza de la Basílica de Luján ante la visita del Papa León XIV (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La provincia de Buenos Aires dispuso un operativo integral para la visita del Papa León XIV, que abarca los predios de Claypole, Don Orione y Luján durante cuatro jornadas de la próxima semana. El esquema combina recursos sanitarios, cortes de tránsito, controles de acceso y voluntariado, coordinados por el Gobierno bonaerense junto con municipios y organismos de la Iglesia.

El dispositivo asigna un total de 1.412 trabajadores de salud: 200 en Claypole y Don Orione, el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, y 1.212 en Luján, con cobertura hasta el miércoles 11. A esos equipos se suman postas, ambulancias, hospitales de referencia y una estructura de cierres viales que abarca rutas nacionales, provinciales y pasos entre partidos.

Recorrido hacia el Cottolengo Don Orione

A las 8 de la mañana del lunes 9, León XIV partirá desde la Nunciatura Apostólica, en la avenida Alvear al 1600 (CABA), en un auto común. El trayecto seguirá por la avenida 9 de Julio, la Autopista 25 de Mayo y la Dellepiane, hasta cruzar a la provincia por el Puente de la Noria, en Lomas de Zamora, y continuar por la Autopista Presidente Perón, Camino de Cintura y el Viaducto Papa Francisco hacia la avenida Monteverde.

Ya a unos 700 metros del Cottolengo, el Papa subirá al papamóvil para recorrer siete cuadras a unos 20 kilómetros por hora, con corralitos reservados para comunidades religiosas e instituciones inscriptas. Dentro del predio visitará a más de 400 personas con discapacidad y luego regresará a la Ciudad de Buenos Aires para una misa a las 11:30 en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Operativo sanitario en los dos predios

En Claypole y Don Orione, las calles perimetrales estarán blindadas, con ingreso solo para quienes tengan acreditación de la Diócesis de Lomas de Zamora o pases web. El dispositivo médico suma 200 trabajadores, 15 postas y 15 ambulancias, con los hospitales Dr. Arturo Oñativia, Néstor C. Kirchner “El Cruce” y Dr. Lucio Meléndez como referencia.

Luján, por su parte, tiene un esquema de dos fases: la primera, el domingo y el lunes, con 12 horas diarias de cobertura y 26 postas; la segunda, de 48 horas continuas desde el martes 10 a las 6 hasta el miércoles 11 a las 18, con 54 postas y 12 puestos avanzados. El predio cuenta con 30 ambulancias, 8 unidades sanitarias móviles, un hospital de campaña y un shock room móvil. En el total provincial, el operativo suma 45 ambulancias y 2 helicópteros sanitarios. La red de derivación incluye los hospitales Vicente López y Planes, de General Rodríguez; Blas L. Dubarry, de Mercedes; Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno; Eva Perón, de San Martín, y el Hospital Zonal de Luján.

A eso se suman 85 puntos de atención y servicio, entre ellos 51 Postas de Cuidado, carpas eucarísticas, baños, pantallas y 34 puestos de hidratación. Los voluntarios, identificados con remeras amarillas, orientan a los peregrinos y facilitan el contacto con salud, seguridad o emergencias ante cualquier imprevisto.

Despliegue de seguridad en ambos operativos

Según el informe provincial, el operativo en Luján sumará 11.365 efectivos, distribuidos en seguridad y prevención (4.242), cadetes e institutos (2.230), orden público (1.706), investigación e inteligencia (1.164), seguridad vial (878), grupos especiales (371), emergencias (260) y apoyo logístico (514). El despliegue será escalonado: arrancará con 626 efectivos el miércoles 4 y alcanzará su máximo el miércoles 11.

Para Don Orione, en cambio, el esquema contempla 5.311 efectivos, con mayor peso en cadetes e institutos (2.226), seguridad y prevención (944), investigación e inteligencia (827) y orden público (696), a los que se suman grupos especiales, seguridad vial, apoyo logístico y emergencias.

Cierres y accesos en Luján

La zona de incidencia abarca entre 3 y 8 kilómetros. La Zona de Influencia restringe la circulación vehicular desde el lunes 9 en las calles Moreno, Real, Ituzaingó y 9 de Julio. La Zona Cero, que rodea la Basílica y la Plaza Belgrano, tendrá cierres progresivos hasta el cierre total la madrugada del lunes 9, con apertura de los patios el martes 10 a las 16 horas.

Desde la medianoche del lunes 9 también cerrarán los puentes Cogna y Mitre, mientras que el Puente Mendoza solo permitirá paso peatonal. Desde el martes 10 a las 12 horas no habrá acceso vehicular a la ciudad: las alternativas incluyen la Ruta Nacional 7 (7,3 kilómetros a pie desde la autopista Luján-Junín), la Ruta Nacional 5 y la Provincial 47 (5 kilómetros), la Provincial 6 (6 kilómetros) y la Provincial 34, por el Puente Manuel Gálvez (3 kilómetros). El Ferrocarril Sarmiento reforzará sus frecuencias.

Recomendaciones y elementos permitidos

Entre los consejos sanitarios figuran usar calzado ya gastado, llevar medias de repuesto y aplicar vaselina sólida para evitar ampollas, además de hidratarse en los puestos oficiales y evitar comidas pesadas. Se permite el ingreso de bolsas de dormir, termos, protector solar, abrigo, alimentos con utensilios descartables, mochilas de hasta 15 litros y reposeras, mientras que quedan prohibidos el alcohol, los envases de vidrio, los drones, las mochilas de más de 15 litros, la pirotecnia, las bicicletas y los palos selfie, entre otros objetos.

El dispositivo sanitario se articula con la Posta del Encuentro, que funcionará desde el martes 10 a las 18 horas en el Parque San Martín, con vigilia, propuestas musicales y área gastronómica para quienes esperen el recorrido final del Papa hacia la Basílica.