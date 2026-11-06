In House

La petrolera de Galuccio aumenta su producción y exporta más del 70% de lo que extrae en Vaca Muerta

Vista Energy invirtió más de 2.300 millones de dólares en los últimos doce meses, registró un EBITDA ajustado de 841 millones de USD —un 78% más interanual— y generó un flujo de caja libre de 334 millones de dólares

Inhouse Vista Energy
Miguel Galuccio conduce una de las compañías con mayor crecimiento de producción en Vaca Muerta (Vista Energy)
Guardar

Vaca Muerta consolidó durante el tercer trimestre un nuevo salto en los volúmenes de producción y exportación de crudo, en un sector que viene mostrando señales sostenidas de expansión en la Argentina. En ese escenario, Vista Energy, el mayor productor independiente de petróleo del país y su principal exportador de crudo, presentó sus resultados correspondientes al período, con una producción récord de 169 mil barriles equivalentes de petróleo por día, un incremento del 33% respecto del mismo trimestre de 2025.

El crecimiento estuvo impulsado por la ejecución del plan de inversiones y por el desempeño productivo de los pozos incorporados recientemente. Durante los tres meses analizados, Vista Energy invirtió 460 millones de dólares, monto que permitió conectar 25 nuevos pozos y sostener un ritmo operativo equivalente a 100 pozos por año.

En los últimos doce meses, la compañía invirtió más de 2.300 millones de dólares —cifra que incluye la adquisición de los activos de Equinor— y puso en producción 91 pozos, que contribuyeron de manera directa al incremento de los volúmenes extraídos en Vaca Muerta.

Inhouse Vista Energy
Los pozos conectados durante el trimestre aportaron un impulso clave al incremento de la producción de crudo (Vista Energy)

Producción de petróleo y gas por segmento

El promedio trimestral de crudo se ubicó en 147,1 mil barriles diarios, un 34% más que en igual período de 2025. La producción de gas, por su parte, registró un incremento interanual del 29%, en línea con el plan de desarrollo que la compañía viene ejecutando en la formación neuquina.

Ambos segmentos reflejaron el impacto combinado de los nuevos pozos conectados y de la mayor eficiencia operativa alcanzada durante el año. El lifting cost, que mide el costo de extracción, se ubicó en 4,7 dólares por barril equivalente de petróleo, uno de los indicadores de eficiencia que la compañía monitorea trimestre a trimestre.

Exportaciones de crudo a mercados internacionales

Durante el trimestre, la compañía exportó 9,9 millones de barriles de petróleo, un 56% más que en el mismo período de 2025. Las exportaciones representaron el 73% del volumen total comercializado de crudo y generaron ingresos por 935 millones de dólares.

Inhouse Vista Energy
Nuevas inversiones sostienen la expansión de la actividad petrolera en el yacimiento neuquino (Vista Energy)

En los primeros nueve meses del año, Vista acumuló exportaciones de petróleo por más de 25 millones de barriles, que representaron ingresos superiores a los 2.000 millones de dólares. El dato consolida a la firma como el principal exportador de crudo del país, con una porción creciente de su producción destinada a mercados internacionales.

Indicadores financieros del trimestre

Los ingresos totales alcanzaron los 1.234 millones de dólares durante el tercer trimestre, un crecimiento del 75% respecto del mismo período de 2025. El aumento respondió tanto al mayor volumen de petróleo y gas producido como a los precios de realización del crudo, que se ubicaron por encima de los registrados un año atrás.

Inhouse Vista Energy
Un ritmo creciente de exportaciones consolida a Vaca Muerta como fuente de divisas para el sector energético (Vista Energy)

Por su parte, el EBITDA ajustado (resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) ascendió a 841 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 78% y un margen del 68%, un punto porcentual superior al del mismo trimestre de 2025. La utilidad neta del período alcanzó los 293 millones de dólares.

En cuanto al flujo de caja libre, se ubicó en 334 millones de dólares durante el trimestre, impulsado principalmente por el crecimiento del EBITDA ajustado. Los resultados reflejan el avance del programa de desarrollo de la compañía, sustentado en el crecimiento de la producción, la productividad de los pozos nuevos y la disciplina de costos aplicada a lo largo del año.

La compañía mantiene su perspectiva de cumplir con los objetivos operativos establecidos para 2026, según se desprende del reporte correspondiente al tercer trimestre.

Temas Relacionados

VistaVaca MuertaPetróleoExportacionesArgentina Energética

Más Noticias

Dónde pescar en Río Negro: los ríos, lagos y costas que ofrecen experiencias para todos los gustos

Truchas en la cordillera, carpas en los valles y especies marinas en el Atlántico conforman una propuesta que combina distintos ambientes naturales, modalidades y alternativas

Dónde pescar en Río Negro: los ríos, lagos y costas que ofrecen experiencias para todos los gustos

Seguridad, espacio y tecnología: las claves del nuevo SUV pensado para la familia

Chery presentó a nivel global el TIGGO X7, un modelo que reúne sistemas de asistencia a la conducción, confort interior y capacidad para explorar distintos terrenos, con el objetivo de acompañar los viajes familiares

Seguridad, espacio y tecnología: las claves del nuevo SUV pensado para la familia

Inversiones: un bróker argentino permite conectar las cuentas con asistentes de inteligencia artificial

Ahora, los usuarios de IOL invertironline pueden interactuar con sus inversiones a través de asistentes de IA como ChatGPT, Claude y Gemini para consultar saldos, movimientos y rendimientos, y acceder a análisis personalizados de sus carteras

Inversiones: un bróker argentino permite conectar las cuentas con asistentes de inteligencia artificial

Chapadmalal: playas, gastronomía y experiencias para disfrutar todo el año

A solo 20 minutos de Mar del Plata, ofrece un entorno ideal para conectar con el océano, descubrir sabores regionales y aprovechar los espacios al aire libre

Chapadmalal: playas, gastronomía y experiencias para disfrutar todo el año

El mes del sánguche celebra los sabores argentinos con recetas caseras y productos regionales

AXION energy y La Parada Sanguchera presentan una iniciativa que destaca la identidad gastronómica nacional a través de ingredientes frescos y combinaciones tradicionales

El mes del sánguche celebra los sabores argentinos con recetas caseras y productos regionales

ÚLTIMAS NOTICIAS

El acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner aplacó la interna y abrió una vía para el armado electoral

El acuerdo entre Kicillof y Máximo Kirchner aplacó la interna y abrió una vía para el armado electoral

Volvió a caer “El Puma”, el hombre que fue detenido en Brasil por racismo: lo acusan de usurpación y amenazas en La Plata

Investigan torturas y abusos sexuales contra detenidas de la cárcel de Magdalena

Juicio a “Pity” Álvarez: comienzan los alegatos y sus abogados apuestan a demostrar que actuó en legítima defensa

Los cinco de la General Paz: la banda de pesados acusada del robo comando a uno de los máximos empresarios del Mercado Central

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky acusó a Rusia de reclutar para su Ejército a niños ucranianos secuestrados durante la guerra

Zelensky acusó a Rusia de reclutar para su Ejército a niños ucranianos secuestrados durante la guerra

La OTAN debatió las garantías de seguridad para Ucrania en la previa a la cita entre Kiev, Moscú y Washington en Abu Dhabi

Lula da Silva pidió a sus ministros analizar medidas para mejorar la situación de las cuentas públicas de Brasil

El Banco de Inglaterra aumentó sus tasas de interés por primera vez en tres años por la caída de los precios de la energía

Haitianos consultados en República Dominicana apoyan la presencia militar salvadoreña, pero pidieron evitar víctimas civiles

ETRETENIMIENTO

Quentin Tarantino sintió que decepcionó a Brad Pitt por no dirigir la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Quentin Tarantino sintió que decepcionó a Brad Pitt por no dirigir la secuela de ‘Once Upon a Time in Hollywood’

Warner Bros prepara una película de Looney Tunes con una historia al estilo de ‘La gran estafa′

Murió JinsTravel, el youtuber que recorría el mundo en bicicleta, tras ser atropellado por un camión de carga en Bolivia

“The Pitt” podría ir a juicio por su parecido con “ER”: qué se sabe del conflicto legal

Jennifer Lawrence revela qué experiencia de ‘X-Men’ no está dispuesta a repetir: “Absolutamente no”