El plan de inversiones con el que PAE busca convertir el potencial energético argentino en una oportunidad exportadora

Pan American Energy impulsa inversiones en Vaca Muerta, el desarrollo del GNL y nuevos proyectos en las cuencas maduras, con foco en la competitividad, la tecnología y el fortalecimiento del capital humano y los proveedores locales (PAE)

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Vaca Muerta consolidó a la Argentina como uno de los mayores reservorios de gas no convencional del mundo, y esa abundancia empieza a traducirse en nuevos proyectos de exportación y en oportunidades de desarrollo industrial que antes no existían.

En ese escenario, Pan American Energy (PAE) impulsa inversiones por aproximadamente USD 2.000 millones anuales, destinadas a incrementar la producción de petróleo y gas, mejorar la eficiencia de sus operaciones y contribuir al desarrollo exportador del país. La compañía concentra sus proyectos en tres frentes: la expansión de Vaca Muerta, el desarrollo de una industria de gas natural licuado (GNL) y nuevas inversiones en la cuenca madura de Cerro Dragón.

Expansión de la producción en Vaca Muerta

Uno de los principales focos de inversión se ubica en la Cuenca Neuquina, donde la compañía avanza en la ampliación de la capacidad de producción de gas natural en Aguada Pichana Oeste (APO), con el objetivo de alcanzar los 24 millones de metros cúbicos diarios hacia 2028. Para acompañar ese crecimiento, PAE lleva adelante la tercera ampliación de las plantas de tratamiento y de la planta compresora del área.

Con su llegada prevista para 2027, el buque Hilli Episeyo permitirá a la Argentina iniciar sus primeras exportaciones de gas natural licuado -GNL- (PAE)

El plan de expansión también incluye el desarrollo de Coirón Amargo Sur Este y de nuevas áreas en Río Negro, como Loma Guadalosa y Cinco Saltos Sur. Para sostener ese ritmo de crecimiento, resulta necesario seguir incorporando capital, tecnología y conocimiento que permitan ganar eficiencia y competitividad.

Con ese objetivo, PAE concretó una alianza estratégica con Continental Resources, una de las compañías pioneras del shale en Estados Unidos, orientada a acelerar el desarrollo de cuatro áreas en Neuquén y Río Negro. El acuerdo permitirá incorporar experiencia y conocimiento tecnológico probado a nivel internacional, además de mejorar costos y ganar productividad.

El desafío de exportar gas natural licuado

Esa creciente disponibilidad de gas natural abre, además, la posibilidad de consolidar a la Argentina como proveedor de GNL para el mercado internacional. PAE lidera, junto con sus socios en Southern Energy (SESA), el primer proyecto de exportación de GNL del país, que contempla dos unidades flotantes de licuefacción en el Golfo San Matías, Río Negro, con una capacidad conjunta de 6 millones de toneladas anuales.

Abastecer ambas unidades representa un desafío de magnitud considerable: requerirá incrementar la oferta de gas en un volumen equivalente a aproximadamente el 25% de la producción actual del país. El proyecto prevé inversiones superiores a USD 15.000 millones a lo largo de 20 años y se complementa con la construcción de un gasoducto dedicado a cargo de San Matías Pipeline, que obtuvo financiamiento internacional por USD 900 millones.

Marcos Bulgheroni, Ignacio Torres, Luis Caputo y Diego Santilli durante el anuncio de la inversión de USD 1.200 millones de PAE en Cerro Dragón (PAE)

Está previsto que la primera unidad flotante comience a operar en 2027, con las primeras exportaciones proyectadas para el último trimestre de ese año. Southern Energy ya firmó un contrato con la compañía alemana SEFE para suministrar 2 millones de toneladas anuales de GNL durante ocho años, una señal concreta de la competitividad del gas argentino en los mercados internacionales. Esa misma abundancia de gas abre, a su vez, oportunidades para ampliar la cadena de valor local, a partir del desarrollo de industrias intensivas en energía, como la producción de fertilizantes y los centros de procesamiento de datos.

Cerro Dragón: tecnología para una cuenca madura

El desarrollo del potencial energético argentino también requiere sostener las inversiones en las cuencas maduras, mediante tecnologías que permitan incrementar la recuperación de hidrocarburos y extender la vida productiva de los yacimientos. En Cerro Dragón, provincia de Chubut, PAE presentó al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) un proyecto por USD 1.200 millones, orientado a incrementar la recuperación de petróleo mediante tecnologías de recuperación terciaria.

Entre sus componentes, la iniciativa prevé la instalación de 22 nuevas plantas de inyección de polímeros, que permitirán aumentar los volúmenes recuperables y extender el horizonte productivo del área. En paralelo, la compañía avanza con un plan piloto para desarrollar el potencial no convencional de la formación D-129, donde ya obtuvo producción de shale gas y actualmente perfora el tercer pozo.

Los resultados iniciales ofrecen indicios favorables sobre la factibilidad de desarrollar una nueva frontera no convencional en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Docentes y técnicos de Southern Energy participan de una jornada del Programa de Actualización de Contenidos e Inversión Educativa, destinado a fortalecer la formación técnica en la provincia (PAE)

Infraestructura y desarrollo de proveedores locales

Acompañar la nueva escala que proyecta la industria exige que la infraestructura, la logística y las capacidades productivas evolucionen al mismo ritmo que la producción. Por esa razón, la compañía participa en proyectos estratégicos como el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y San Matías Pipeline, fundamentales para ampliar la capacidad de transporte y acompañar el crecimiento exportador.

Desarrollar el talento y fortalecer la cadena de proveedores constituye otro de los grandes desafíos de esta expansión. La industria necesitará más profesionales y técnicos especializados, pero también empresas de servicios capaces de crecer, incorporar tecnología y alcanzar mayores niveles de competitividad.

Desde 2005, PAE trabaja en esa dirección a través de su Programa PyMEs, que brinda capacitación, asistencia técnica y herramientas de acceso al crédito para fortalecer empresas de las regiones donde opera, en articulación con Garantizar SGR, el CFI, Centro PyME-ADENEU y el Gobierno de Neuquén.

Esa agenda de formación se completa con el desarrollo de perfiles técnicos a través del Instituto Vaca Muerta y los programas de capacitación energética en Río Negro, orientados a preparar los recursos humanos que demandará el sector en los próximos años. En esa provincia, los proyectos de Southern Energy y San Matías Pipeline ya cuentan con la participación de más de 160 empresas rionegrinas como contratistas y subcontratistas, y generan empleo para más de 700 trabajadores locales.