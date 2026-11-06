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MetroGAS avanza en un plan de renovación de redes en el conurbano bonaerense

El programa prevé reemplazar 390 kilómetros de cañerías de hierro fundido por polietileno en siete municipios del sur del Gran Buenos Aires hasta 2030

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El reemplazo de cañerías de hierro fundido por polietileno busca fortalecer la confiabilidad del sistema de distribución (MetroGAS)
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La infraestructura de distribución de gas natural en el conurbano bonaerense atraviesa un proceso de modernización que busca reemplazar progresivamente las cañerías más antiguas por tecnologías más actuales. En ese marco, MetroGAS continúa con su plan de renovación de redes, que contempla sustituir las cañerías de hierro fundido por otras de polietileno, un material que permite fortalecer la confiabilidad del sistema.

Según los datos de la compañía, las cañerías de hierro fundido representan actualmente solo el 10% del total de su red, con aproximadamente 1.800 kilómetros. Se trata de instalaciones que, por la evolución tecnológica del sector, requieren de un proceso de actualización progresiva para adecuarse a los estándares operativos actuales.

Los trabajos de renovación se despliegan en siete municipios del sur del conurbano bonaerense: Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Florencio Varela y Berazategui. La planificación prevé avanzar de manera progresiva durante los próximos cuatro años, hasta alcanzar la renovación total de los 390 kilómetros de tuberías de hierro fundido en la provincia de Buenos Aires.

Un plan orientado a la prevención

“Buscamos maximizar la prevención para interferir lo menos posible en nuestro servicio. Para eso, trabajamos sobre la infraestructura y desarrollamos tareas que nos permiten anticiparnos a posibles inconvenientes”, explicó Diego Siri, director de Operaciones de MetroGAS.

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El plan de obras para el período 2026-2027 prioriza los tramos de red con mayor antigüedad y criticidad operativa (MetroGAS)

La renovación de redes es uno de los principales componentes del plan de obras previsto para el período 2026-2027. En 2025 ya había comenzado una primera etapa, con la renovación de unos 78 kilómetros de tuberías, y desde este año se intensificó el ritmo de avance de los trabajos.

Componentes del programa de modernización

El programa contempla distintos proyectos vinculados con la red de distribución: la modernización de los caños de baja presión, priorizando tramos críticos en función del riesgo, la antigüedad y la criticidad operativa; la renovación y construcción de estaciones reductoras de presión; la intervención de tramos críticos de alta presión; y la mejora de otros activos del sistema.

En conjunto, estas obras apuntan a optimizar el funcionamiento del sistema y a contribuir a la mejora de las condiciones de operación mediante un uso eficiente de los recursos disponibles. “La planificación de las obras requiere definir prioridades, organizar los frentes de avance y optimizar los recursos disponibles para intervenir una red que se extiende por distintos municipios. El objetivo es avanzar de manera progresiva en el reemplazo de las cañerías de hierro fundido y adecuar la infraestructura a las necesidades operativas del sistema”, señaló Damián Maese, gerente de Ingeniería y Obras de MetroGAS.

Alcance territorial de la distribuidora

Constituida en 1992, MetroGAS es una de las empresas prestadoras de servicios públicos más importantes del país y lidera el sector de distribución de gas natural. Por la cantidad de clientes que posee, aproximadamente 2.250.000, es la tercera distribuidora del continente sudamericano en su rubro.

La compañía abarca una superficie de 2.150 kilómetros cuadrados (830 millas cuadradas) y comprende las redes de distribución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de los siguientes partidos del Gran Buenos Aires: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes, Berazategui, Almirante Brown, Florencio Varela, Esteban Echeverría, Ezeiza, Presidente Perón y San Vicente.

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