La entidad que concentra la mitad de los créditos hipotecarios del país cumplió 135 años

Con activos superiores a los $84,6 billones, el Banco Nación reafirmó su posición entre los principales actores del sistema financiero argentino (Banco Nación)

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El sistema financiero ocupa un lugar central en el desarrollo económico de un país. A través del crédito, el ahorro y las herramientas de financiamiento, las entidades cumplen un papel clave para impulsar la actividad productiva, acompañar a las empresas y facilitar el acceso de las familias a distintos proyectos.

En ese contexto, el Banco Nación celebró su aniversario número 135 con un encuentro en La Rural. Fueron convocados a la cita referentes del sector productivo, directivos de las principales compañías clientes y representantes del Gobierno nacional. La jornada permitió repasar la trayectoria de una institución que forma parte de la historia económica argentina y compartir los principales resultados alcanzados durante 2026.

El festejo también fue una oportunidad para reconocer a empresas de distintos sectores que mantienen una relación de largo plazo con el banco. Las distinciones destacaron sus trayectorias, su compromiso y su contribución al fortalecimiento de un vínculo que se construyó a lo largo de los años.

Los números que consolidan su liderazgo en el sistema financiero

Durante el encuentro, las autoridades repasaron los indicadores que posicionan al Banco Nación como la entidad líder en la mayoría de las principales variables del mercado financiero argentino.

Con activos superiores a los $84,6 billones y un patrimonio neto que supera los $25,6 billones, la institución exhibe una estructura que respalda su presencia en distintos segmentos de la actividad bancaria. Estos resultados reflejan su dimensión dentro del sistema y su capacidad para intervenir en el financiamiento de familias y empresas.

Uno de los datos más relevantes corresponde al crédito al sector privado. En este segmento, el banco concentra el 20,6% del mercado, una participación que lo ubica en el primer puesto y que se extiende a diferentes líneas de préstamos.

La entidad encabeza los segmentos de financiamiento comercial, personal y con garantía real. Esta presencia le permite acompañar tanto las necesidades de capital de trabajo e inversión de las empresas como los proyectos individuales de sus clientes.

A 135 años de su creación, el Banco Nación reafirma su presencia en el desarrollo económico argentino, con una trayectoria vinculada a familias, empresas y economías regionales (Banco Nación)

El protagonismo del crédito hipotecario y los depósitos

El acceso a la vivienda representa otro de los ámbitos en los que la institución mantiene una posición destacada. De acuerdo con los datos presentados durante la celebración, concentra cerca de la mitad de los créditos hipotecarios vigentes del país, lo que la convierte en uno de los principales actores del financiamiento habitacional.

La participación en este mercado refleja el alcance de sus líneas de crédito y el lugar que ocupa en una de las decisiones económicas más importantes para las familias: la posibilidad de acceder a una vivienda propia.

En materia de depósitos, el Banco Nación también lidera el sistema financiero. Cuenta con una participación del 18,5% de los depósitos privados en pesos y ocupa el primer puesto tanto en cuentas a la vista como en depósitos a plazo fijo.

Estos indicadores dan cuenta de la dimensión de su operatoria y de la confianza que depositan en la entidad millones de personas y empresas. El ahorro constituye, además, una fuente central para el funcionamiento del sistema financiero y la disponibilidad de recursos destinados al crédito.

La Rural fue sede de un evento donde hubo espacio para la reflexión, el networking y la celebración de los logros alcanzados.

Una trayectoria vinculada al desarrollo productivo argentino

Desde su creación, el Banco Nación mantuvo una presencia asociada a distintas etapas de la economía nacional. Su actividad estuvo vinculada al financiamiento de empresas, productores, familias y economías regionales, con una cobertura que lo convirtió en una de las instituciones más representativas del país.

El aniversario funcionó como una instancia para poner en perspectiva ese recorrido y reconocer a las compañías que construyeron una relación sostenida con la entidad. La participación de referentes del sector productivo y representantes del Gobierno nacional también puso de manifiesto la relevancia institucional que conserva dentro del entramado económico.

A 135 años de su fundación, los resultados de 2026 muestran una posición de liderazgo en variables centrales del negocio financiero, desde el crédito y los depósitos hasta el financiamiento para la vivienda.

La celebración, sin embargo, excedió el repaso de los indicadores. También buscó destacar una historia construida junto a generaciones de argentinos y el papel de una institución que, a través de sus servicios financieros, mantiene una relación cotidiana con personas, empresas y sectores productivos de todo el territorio nacional.