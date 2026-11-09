NAVES 2026: cuáles son los emprendimientos ganadores de la competencia que impulsa el talento argentino

Banco Macro y EmprendeIAE premiaron a los ganadores de NAVES 2026, con proyectos de tecnología, biotecnología, educación y salud de equipos de 10 provincias argentinas.

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NAVES Argentina, el programa de formación emprendedora que Banco Macro impulsa junto con EmprendeIAE, el Centro de Entrepreneurship del IAE Business School, ya tiene a sus ganadores de 2026. El anuncio se realizó el 4 de noviembre en Torre Macro, luego de dos jornadas en las que los equipos finalistas presentaron sus iniciativas ante un jurado especializado.

El encuentro de premiación estuvo conducido por el periodista Nacho Girón, quien también entrevistó al emprendedor e inventor Gino Tubaro, fundador de Atomic Lab y creador de Manotón, una iniciativa que organiza encuentros solidarios para fabricar prótesis de manos y brazos mediante impresión 3D.

Los proyectos reconocidos en cada categoría

Idea de Negocio: el primer puesto fue para Wit Ü, una aplicación de Buenos Aires que conecta personas a través de eventos y ofrece herramientas para que los organizadores conozcan mejor a sus audiencias. El segundo lugar correspondió a Füirza Biotech, que transforma biomasa de insectos en productos de nutrición de alto valor mediante procesos de bajo impacto ambiental y una reutilización superior al 98%.

Los equipos finalistas de NAVES Argentina 2026, durante el encuentro que reunió a representantes de 10 provincia (Banco Macro)

Por su parte, en Empresa Naciente, el ganador fue Amnova Biotech, que desarrolla una terapia inyectable para favorecer la regeneración del tejido cardíaco después de un infarto. El segundo puesto quedó en manos de Zelmira Learning, de Salta, una plataforma educativa basada en inteligencia artificial que adapta contenidos para alumnos neurotípicos y neurodivergentes.

La categoría Nuevo Proyecto de Empresa en Marcha tuvo como ganador a SugarCoach, una aplicación móvil que ayuda a mejorar el control de la diabetes mediante el registro de datos de salud y el monitoreo de glucosa e insulina. El segundo puesto fue para Casalinda Senior Community, también de Salta, que propone una comunidad para adultos mayores con viviendas adaptadas, espacios comunes y residencias con atención médica permanente.

Además, se entregaron dos menciones especiales: Tacita de Plata, empresa jujeña de joyería de autor que trabaja con la técnica ancestral de filigrana, y Eloy, un dispositivo con inteligencia artificial diseñado para combatir la falta de acompañamiento en adultos mayores.

Nacho Girón compartió el panel con Francisco Muro, Silvia Torres Carbonell y Fausto García, quienes disertaron sobre el ecosistema emprendedor y el desarrollo de NAVES Argentina (Banco Macro)

Los ganadores del primer puesto recibirán asesoramiento legal, consultoría comercial, USD 5.000 en créditos de AWS, formación online del IAE Business School y acompañamiento contable e impositivo, además de espacios ejecutivos de Workplace IRSA. Los segundos puestos accederán a beneficios similares, con distintas cantidades de horas de asesoramiento.

Una convocatoria federal con nuevas áreas de desarrollo

Este año se inscribieron 956 proyectos, de los cuales 616 fueron admitidos. Luego de las primeras instancias de evaluación, 91 llegaron a las semifinales regionales y 31 alcanzaron la final. Los equipos representaron a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Mendoza.

Para Francisco Muro, gerente de Distribución y Ventas de Banco Macro, una de las características de esta edición fue la presencia de iniciativas vinculadas con sectores tecnológicos y científicos. “Hay bastante más presencia de proyectos vinculados, por ejemplo, con economía del conocimiento, con biotecnología. Mucha app, mucha inteligencia artificial”, señaló.

Wit Ü obtuvo el primer puesto en la categoría Idea de Negocio con una aplicación que conecta personas a través de eventos y brinda herramientas para conocer mejor a las audiencias (Banco Macro)

La evaluación contempló la oportunidad de mercado, la propuesta de valor, el modelo de negocio, la innovación, la complementariedad de los equipos y la posibilidad de crecimiento de cada iniciativa.

Los participantes pudieron elegir entre modalidades de cursada blended o virtual y contaron con instancias de formación, mentorías y acompañamiento. En ese esquema, Banco Macro dispone de una red de más de 50 coaches que trabajan con emprendedores de distintas regiones.

Durante 2026, la entidad financió el 100% del costo del programa para sus clientes. Quienes todavía no operaban con el banco también podían acceder a ese beneficio al convertirse en clientes. “Tenemos estructuras en el interior y en el interior del interior, que no es lo mismo que alguna gran ciudad del interior, donde estamos acompañando a emprendedores”, explicó Muro.

Doce años de trabajo conjunto

La alianza entre Banco Macro y EmprendeIAE lleva 12 años de continuidad. Desde sus inicios, NAVES amplió su alcance nacional y se consolidó como una propuesta de formación para quienes buscan desarrollar una idea, crear una empresa o impulsar nuevos proyectos dentro de organizaciones existentes.

Amnova Biotech obtuvo el primer puesto en la categoría Empresa Naciente con el desarrollo de una terapia inyectable para favorecer la regeneración del tejido cardíaco después de un infarto (Banco Macro)

En ese recorrido, más de 16.900 emprendedores participaron del programa y se potenciaron más de 9.256 proyectos de negocio.

“Apoyar el ecosistema emprendedor durante 12 años consecutivos con la inversión, con el tiempo, con recursos humanos, equipos que hacemos, con la torre, con todo, es una muestra contundente de que Banco Macro apoya a los emprendedores y, por ende, a la Argentina”, afirmó Muro.

Por su parte, Silvia Torres Carbonell, presidenta emérita de EmprendeIAE, destacó el valor de acompañar a quienes buscan convertir sus iniciativas en empresas. “Detrás de cada emprendimiento hay personas que se animan a soñar, a asumir riesgos, a transformar ideas en oportunidades y oportunidades en empresas. Desde hace tantos años, en NAVES tenemos el privilegio de descubrirlas, formarlas, acompañarlas y ayudarlas a crecer”, sostuvo.

Asimismo, la referente remarcó la importancia de que esos proyectos generen empleo, innovación y desarrollo. “Necesitamos más emprendedores que se conviertan en empresarios, que generen trabajo genuino, bienes y servicios para la sociedad, innovación y prosperidad para nuestro país, sin perder nunca su espíritu emprendedor”, concluyó.